Μουντιάλ 2022: Το tweet του Εμπαπέ για τον Χακίμι – «Έγραψες ιστορία»

Οι Γάλλοι νίκησαν με 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκαν στον τελικό απέναντι στην Αργεντινή. Ένα γκολ από τον αριστερό μπακ Τεό Ερνάντεζ και ένα δεύτερο στις καθυστερήσεις από τον Ράνταλ Κόλο Μουάνι έφεραν τη Γαλλία στον τέταρτο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε επτά διοργανώσεις και έβαλαν τέλος στην ονειρική πορεία του Μαρόκου.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ο Εμπαπέ πήγε να παρηγορήσει τον Χακίμι, ο οποίος έπαιξε τεράστιο ρόλο στην ονειρική πορεία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι δύο παίκτες αγκαλιάστηκαν και μετά το τέλος του αγώνα αντάλλαξαν τις φανέλες τους.

Ο Εμπαπέ αργότερα σε tweet του, επαίνεσε τον Χακίμι σημειώνοντας ότι έγραψε «ιστορία» και προσθέτοντας ότι όλοι είναι περήφανοι γι’ αυτόν.

«Μην στεναχωριέσαι αδερφέ, όλοι είναι περήφανοι για αυτό που έκανες, έγραψες ιστορία», έγραψε ο Εμπαπέ στο Τwitter.

Don’t be sad bro, everybody is proud of what you did, you made history. ❤️ @AchrafHakimi pic.twitter.com/hvjQvQ84c6

— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 14, 2022