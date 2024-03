Μεσολόγγι: Τεράστια επιτυχία του Μουσείου Άλατος – Επιλέχθηκε ως υποψήφιο Ευρωπαϊκό Μουσείο της χρονιάς 2024

Μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις για τα μουσεία της Ευρώπης διεκδικεί το Μουσείο Άλατος στο Μεσολόγγι αφού ήδη η υποψηφιότητά του πέρασε στην τελική φάση. Επιλέχθηκε ως υποψήφιο Ευρωπαϊκό Μουσείο της χρονιάς 2024

Ο τίτλος «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς 2024» European Museum of the Year Award (EMYA) απονέμεται από το Φόρουμ των Ευρωπαϊκών Μουσείων (European Museum of the Year Award (ΕΜΥΑ) και τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες διακρίσεις που απονέμεται κάθε χρόνο, σε πρωτοποριακά Μουσεία νέας γενιάς και σε μουσεία που ιδρύθηκαν ή προχώρησαν την τελευταία πενταετία σε εκτεταμένη ανανέωση με αποτέλεσμα να συμβάλλουν ουσιωδώς στην ενίσχυση και πρόοδο της κοινωνίας και στην προσέλκυση επισκεπτών μέσω καινοτόμων, δημιουργικών και εξωστρεφών προσεγγίσεων.

Το Μουσείο Άλατος και το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων είναι τα μοναδικά από την Ελλάδα Μουσεία που διεκδικούν, μαζί με άλλα σαράντα οκτώ από όλη την Ευρώπη, την εξαιρετικά σημαντική και άκρως τιμητική αυτή διάκριση για το 2024.

Και μόνο η επιλογή της υποψηφιότητας του Μουσείου Άλατος συνιστά ήδη μία μεγάλη διάκριση και τιμή τόσο για το ίδιο και το Μεσολόγγι όσο και για την Δυτική Ελλάδα, καθώς την υποψηφιότητα συμμετοχής διεκδίκησαν εκατοντάδες μουσεία από όλη την Ευρώπη.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την επιλογή και πρόσκληση του Μουσείου Άλατος για συγκρότηση φακέλου και αποστολή του στο EMF. Στη συνέχεια ένας Ολλανδός κριτής του Φόρουμ επισκέφθηκε το μουσείο, ξεναγήθηκε και αφού ήλεγξε τους χώρους και τον τρόπο λειτουργίας του διαπίστωσε ότι πληρούνται οι αυστηρές προδιαγραφές της υποψηφιότητας. Ακολούθως δύο άλλοι ανώνυμοι αλλοδαποί κριτές ήλθαν incognito στο μουσείο όπου βίωσαν την εμπειρία του απλού επισκέπτη και υπέβαλαν τις δικές τους προτάσεις στην κριτική επιτροπή.

Η τελευταία πράξη της αξιολόγησης «παίχτηκε» λίγο πριν κλείσει ο χρόνος στην πόλη Portimao της Πορτογαλίας, όπου συνεδρίασε η κριτική επιτροπή και από τις πάμπολλες υποψηφιότητες απ΄όλη την Ευρώπη έκρινε τελικά πενήντα για το «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς».

Στη λίστα των πενήντα αυτών Μουσείων, που πληρούν τα υψηλά πρότυπα της κριτικής επιτροπής για να επιλεγούν ως υποψήφια, φιγουράρει και το Μουσείο Άλατος, το πρώτο και μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη από πλευράς πολυποικιλότητας πληροφοριών και εκθεμάτων.

Η ανακήρυξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Portimao της Πορτογαλίας από 1 έως 4 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του European Museum Forum που τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το δασύλλιο του Αγίου Χριστόφορου: Ένα ανεκτίμητο δώρο της φύσης για την πόλη του Αγρινίου (video)