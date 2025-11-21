«Mountain River»: Λετονή τραγουδίστρια υμνεί ξανά την Ευρυτανία με νέο τραγούδι

Στην Ευρυτανία επιστρέφει ξανά με νέο τραγούδι η Diana Černe, τραγουδίστρια από τη Λετονία με διαδρομή σε διεθνείς συνεργασίες που αγάπησε την ορεινή της αύρα και τα τοπία που τη γοήτευσαν.

Η καλλιτέχνιδα περπάτησε στη φύση των Κορυσχάδων, βρήκε εικόνες που της ταίριαξαν και έδωσε σε αυτές μουσική και φωνή.

Η Diana Cerne είναι τραγουδίστρια από τη Λετονία με διαδρομή σε διεθνείς συνεργασίες. Χαρακτηρίζεται από ήχο που κινείται ανάμεσα στη folk και στη σύγχρονη ποπ, με έμφαση στην εικόνα και στη φυσική τοπογραφία.

Στο νέο έργο της, αξιοποιεί και πάλι τα τοπία της Ευρυτανίας ως κέντρο έμπνευσης και επιστρέφει για δεύτερη φορά στον ίδιο τόπο, κάτι που δείχνει ότι ο συνδυασμός της φύσης και του χαρακτήρα της περιοχής ταιριάζει στο καλλιτεχνικό της ύφος.

Όπως λέει: “Το μουσικό βίντεο γυρίστηκε στην υπέροχη ορεινή περιοχή της Ευρυτανίας, κοντά στο χωριό Κορυσχάδες Καρπενησίου. Εδώ, κάθε αρχαίο δέντρο έχει ένα πρόσωπο και μια ανεπανάληπτη, αρχαία, θα έλεγα μάλιστα μυστικιστική και μοναδική μορφή.

Περπατώντας ξυπόλητη μέσα σε αυτό το δάσος, νιώθοντας την ισχυρή, αγνή ενέργεια αυτού του τόπου και γυρίζοντας μουσικά βίντεο, ένιωσα σαν την “Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων”, όπου όλα μου μιλάνε και μου λένε ότι οι αρχαίοι και οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει πώς κάποτε ζούσαμε αρμονικά και χέρι-χέρι με τη φύση και τη θάλασσα!

Το «Mountain River» είναι ένα μήνυμα ότι οι ψυχές μας είναι σαν κρυστάλλινα ποτάμια που ρέουν μέσα στη ζωή, βρίσκοντας πάντα τον δρόμο τους προς τον ωκεανό, από όπου μπορούν να ξεκινήσουν ξανά και να συνεχίσουν το ταξίδι τους! Με αυτό το τραγούδι, σας προσκαλώ να θυμηθείτε τον αιώνιο και αληθινό σας εαυτό – την ψυχή σας, την οικογένειά σας και από πού ξεκινήσατε!”

Στίχοι και Μουσική: Diana Černe

Ηχογράφηση, Μίξη και Mastering: Janis Narbuts και White Wide Production Latvia

Δημιουργοί μουσικών βίντεο: Φωτογραφείο, Φώτης Ζαχαράκης και Βασίλης Βούρτσας (Greece)

Επιμέλεια βίντεο: Kaspars Kambars (Λετονία)

Αυθεντική παλιά λετονική φορεσιά από το Latvian Life News Concept Store Mūsmāja – Tērbata.

Πηγή: evrytanikanea.gr