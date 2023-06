MotoGP- Γκραν Πρι Γερμανίας: Τρομακτικό ατύχημα

Ο Μάρκεθ με τη Ducati έκανε προσπάθεια για ένα γρήγορο γύρο που θα τον έβαζε στην πρώτη 10άδα της κατάταξης, αλλά έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του σε ένα φρενάρισμα στην πρώτη στροφή.

Εκείνη τη στιγμή όμως, ο Ζοάν Ζαρκό της Pramac Racing έβγαινε από το pit lane και δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με την ακυβέρνητη μοτοσυκλέτα να πέφτει πάνω του, ρίχνοντάς του με σφοδρότητα στην πίστα. Ευτυχώς και οι δύο οδηγοί είναι καλά στην υγεία τους.

Zarco’s bike split in half when he and Marquez collided 😳#MotoGP | #GermanGP pic.twitter.com/woAx0oR7xw

— Inge Vliek (@xingevliek) June 16, 2023