Μωρό εντοπίζεται ζωντανό στην αγκαλιά της νεκρής μητέρας του στο Αφγανιστάν – Συγκλονιστικά πλάνα

Τουλάχιστον 2.400 άνθρωποι – οι περισσότεροι γυναίκες και παιδιά – έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 6,3 Ρίχτερ που χτύπησε το Σάββατο το Αφγανιστάν.

Ο σεισμός έπληξε περιοχές που βρίσκονται 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χεράτ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στα ερείπια εκατοντάδων σπιτιών που κατέρρευσαν.

Εντόπισαν ζωντανό ένα μωρό

Ένα συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο δείχνει την στιγμή που οι διασώστες εντοπίζουν ζωντανό ένα μωρό.

Το λίγων μηνών κοριτσάκι είναι ξαπλωμένο ανάσκελα, με τόνους μπάζα, σκόνη, χώματα και πέτρες να το έχουν πλακώσει και να το έχουν θάψει κυριολεκτικά. Με πολύ προσεκτικές κινήσεις, οι άνθρωποι που το βρήκαν του βγάζουν τα χώματα και τις πέτρες από το πρόσωπο, τα μάτια και το στόμα, ενώ το μωρό σχεδόν δεν μπορεί να πάρει ανάσα- όμως είναι ζωντανό.

Δίπλα του είναι η νεκρή μητέρα του, που την ώρα του σεισμού το είχε αγκαλιά. Οι διασώστες φαίνεται να σηκώνουν το άψυχο χέρι της γυναίκας για να απεγκλωβίσουν το κοριτσάκι.

This was the moment a young child was found alive under the rubble after a magnitude 6.3 earthquake hit western Afghanistan on Saturday ⤵️ pic.twitter.com/l2iEGehhEJ

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 9, 2023