Μόρνος: Νέα συρρίκνωση της έκτασης της λίμνης μέσα σε μόλις 15 ημέρες

Μείωση κατά 46% παρουσιάζει η επιφάνεια της λίμνης Μόρνου τον Οκτώβριο, σχετικά με το μέσο όρο της έκτασης της για τον Οκτώβριο (περίοδος 2016-2024).

Νέα υποχώρηση της έκτασης της λίμνης του Μόρνου παρατηρήθηκε τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία του παρατηρητηρίου της ιστοσελίδας meteo.gr.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο facebook ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος, «Την Πέμπτη 13/11 ανανεώθηκε στο Παρατηρητήριο Μόρνου (www.meteo.gr/mornos) η πρόσφατη δορυφορική φωτογραφία της τεχνητής λίμνης.

Η έκταση της λίμνης περιορίστηκε ακόμα περισσότερο μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο, στα 7.7 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η προηγούμενη δορυφορική φωτογραφία στις 29/10 αποτύπωνε την έκταση της υδάτινης επιφάνειας στα 7.9 τετραγωνικά χιλιόμετρα».