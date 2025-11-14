Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, 2025
Home Δυτική Ελλάδα

Μόρνος: Νέα συρρίκνωση της έκτασης της λίμνης μέσα σε μόλις 15 ημέρες

Δείτε τη δορυφορική φωτογραφία υψηλής ανάλυσης του Μόρνου που ελήφθη την Πέμπτη (13/11)

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Μείωση κατά 46% παρουσιάζει η επιφάνεια της λίμνης Μόρνου τον Οκτώβριο, σχετικά με το μέσο όρο της έκτασης της για τον Οκτώβριο (περίοδος 2016-2024).

Νέα υποχώρηση της έκτασης της λίμνης του Μόρνου παρατηρήθηκε τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία του παρατηρητηρίου της ιστοσελίδας meteo.gr.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο facebook ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος, «Την Πέμπτη 13/11 ανανεώθηκε στο Παρατηρητήριο Μόρνου (www.meteo.gr/mornos) η πρόσφατη δορυφορική φωτογραφία της τεχνητής λίμνης.

Η έκταση της λίμνης περιορίστηκε ακόμα περισσότερο μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο, στα 7.7 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η προηγούμενη δορυφορική φωτογραφία στις 29/10 αποτύπωνε την έκταση της υδάτινης επιφάνειας στα 7.9 τετραγωνικά χιλιόμετρα».

H επιφάνεια της λίμνης παρουσιάζει επομένως μείωση κατά 46% σχετικά με το μέσο όρο της έκτασης της για τον Οκτώβριο (περίοδος 2016-2024)

Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο με βάση τα στοιχεία αυτά «η επιφάνεια της λίμνης παρουσιάζει επομένως μείωση κατά 46% σχετικά με το μέσο όρο της έκτασης της για τον Οκτώβριο (περίοδος 2016-2024)».

Πηγή: protothema.gr

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.