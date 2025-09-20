Μονοπάτια Βιώσιμης Ανάπτυξης: Το Αγρίνιο τιμά την Ευρωπαϊκή Ημέρα Πεζοπορίας με τριήμερο εκδηλώσεων

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται στην περιοχή του Αγρίνιο το τριήμερο εκδηλώσεων (19.09 με 21.09. 25) με τίτλο «Μονοπάτια Βιώσιμης Ανάπτυξης», που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Πεζοπορίας.

Ο Δήμος Αγρινίου, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πεζοπορίας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εθελοντικές οργανώσεις και ενεργούς πολίτες, διοργάνωσε ένα πλούσιο πρόγραμμα με στόχο την ανάδειξη των φυσικών μονοπατιών της περιοχής, την προώθηση της υπαίθριας δραστηριότητας και την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τα οφέλη της πεζοπορίας για την υγεία και το περιβάλλον.

Το απόγευμα του Σαββάτου (20.09.25) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου πραγματοποιήθηκε η κύρια εκδήλωση με ομιλίες και παρουσιάσεις από προσωπικότητες του χώρου.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο αντιδήμαρχος Αγρινίου Πάνος Μαρνέζος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πεζοπορίας Γεώργιος Κουλάλης και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου Νίκος Κωστακόπουλος, ενώ αναγνώστηκε και το μήνυμα του αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

Οι εισηγήσεις ανέδειξαν τη σημασία της πεζοπορίας ως μορφής ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, ενώ παρουσιάστηκαν παραδείγματα καλών πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, που υλοποιήθηκε με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Πεζοπορίας, ο Δήμος Αγρινίου (η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης) και η Ελληνική Ομοσπονδία Πεζοπορίας με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποιήθηκαν πολλές ομιλίες, οι οποίες είχαν σημαντικό αποτύπωμα και πλούσιες πληροφορίες, που ήταν και ικανές να αναδείξουν μια ασφαλή «συνταγή», ώστε να γίνει η κατάλληλη αξιοποίηση που αρμόζει σε γενικότερο πλαίσιο και όχι λόγω της Ευρωπαϊκής Ημέρας Πεζοπορίας.

Ειδικότερα, μίλησε για τα χνάρια της νεότερης ιστορίας ο Στέλιος Τσιαλίκης, το θέμα τα μονοπάτια της Ελλάδας ανέπτυξε ο Φοίβος Τσαραβόπουλος, για τα μονοπάτια του Πάρνωνα μίλησε ο Γιώργος Καραγιάννης, για τα μυθικά μονοπάτια της Πελοποννήσου (1730 χλμ που συνδέουν το παρελθόν με το παρών και το μέλλον) μίλησε ο Γιάννης Λαγός, για την πιστοποίηση μονοπατιών υψηλών προδιαγραφών από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπορίας μίλησε ο Γιώργος Κουλάλης, ενώ για τα μονοπάτια του Δήμου Αγρινίου στο Εθνικό Δίκτυο Μονοπατιών μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αγρινίου Δημήτρης Τζιωλης. Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η Πρόεδρος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΕΠΠΙ – Δρούμε» και μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πεζοπορίας Παρθενία Χαρίτου και ο Ανδρέας Σκαρτσάρης.

Αξίζει να τονίσουμε ότι πραγματοποιήθηκαν ήδη πεζοπορικές διαδρομές στο Αγρίνιο και αύριο (Κυριακή 21.09.25) είναι προγραμματισμένη ακόμη μια.

Συγκεκριμένα είναι προγραμματισμένη η περιπατητική διαδρομή γύρω από τη Λίμνη Τριχωνίδα, ενώ την Παρασκευή 19.05 πραγματοποιήθηκε πεζοπορία και ξενάγηση στην Αρχαία Στράτο και τη λίμνη Καστρακίου και σήμερα έγινε εξόρμηση στη γέφυρα Κρεμαστών!

Όπως ειπώθηκε η Ευρωπαϊκή Ημέρα Πεζοπορίας αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για την ανακάλυψη της πλούσιας φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής μας, αλλά και για την υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής. Να συνεχίσουν να περπατούν στα μονοπάτια του τόπου και να γίνουν πρεσβευτές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η εκδήλωση έκλεισε με συζήτηση με το κοινό, όπου κατατέθηκαν προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση και προστασία των πεζοπορικών διαδρομών της περιοχής.

Το Αγρίνιο απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η σύνδεση φύσης, πολιτισμού και τοπικής ταυτότητας μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο ανάπτυξης, προβάλλοντας τα μονοπάτια του ως σημείο αναφοράς για τον ήπιο τουρισμό στην Ελλάδα και την Ευρώπη.