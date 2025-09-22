Μονοήμερη εκδρομή του ΚΑΠΗ Δήμου Αμφιλοχίας στον Ορεινό Βάλτο

Σε μονοήμερη εκδρομή στον Ορεινό Βάλτο προσκαλεί τα μέλη του ΚΑΠΗ ο Δήμος Αμφιλοχίας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αμφιλοχίας:

O Δήμος Αμφιλοχίας προσκαλεί τα μέλη του ΚΑΠΗ στη μονοήμερη εκδρομή που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στα μοναδικά φυσικά τοπία του Ορεινού Βάλτου.

Μια ξεχωριστή εμπειρία που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά και την παράδοση του τόπου μας.

Για δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Απ. Τουρλίδα στο τηλέφωνο 693 6064691, από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες τις επόμενες ημέρες.

Τα έξοδα μετακίνησης των εκδρομέων καλύπτονται από τον Δήμο Αμφιλοχίας.