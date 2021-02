Η Μόνικα Μπελούτσι επιστρέφει…

Ποια είναι τα νέα της σχέδια

Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, η διάσημη ηθοποιός Monica Bellucci θα πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ταινία με τίτλο Siccità. Σκηνοθέτης του φιλμ που έχει ξεκινήσει ήδη τα γυρίσματα στη Ρώμη, είναι ο Paolo Giordano (Human Capital, Like Crazy) και το σενάριο υπογράφει ο Paolo Giordano (We Are Who We Are) μαζί με τους Francesca Archibugi (The Leisure Seeker) και Francesco Piccolo (My Brilliant Friend).

Η ταινία ακολουθεί κάποιους ανθρώπους από διάφορα κοινωνικά στρώματα που συνδέονται με μια τραγική ιστορία και ο καθένας αναζητά τη λύτρωσή του. Στο καστ θα δούμε τους Sara Serraiocco (Counterpart) και Silvio Orlando (The Young Pope).

Πηγή:protothema.gr