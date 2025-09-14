Μονή Σινά: Νέος ηγούμενος και αρχιεπίσκοπος ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος

Νέος ηγούμενος και αρχιεπίσκοπος της Μονής Σινά αναδείχθηκε ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος, από την ψηφοφορία των μελών της Σιναϊτικής Αδελφότητας.

Συγκέντρωσε 19 ψήφος σε σύνολο 20 ψηφισάντων, με τη δική του ψήφο να είναι λευκή κατά το αρχαίον έθος.

Γύρω από την υποψηφιότητα του Αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλου συντάχθηκαν, τελικά, και οι δύο πλευρές της Αδελφότητας, χωρίς καμιά αμφισβήτηση της διαδικασίας.

Η εξέλιξη αυτή, της καθαρής επικράτησης ενός προσώπου χωρίς καμιά αμφισβήτηση, θεωρείται σημαντική υποθήκη για να επικρατήσει κλίμα ομόνοιας και ομοψυχίας στη Μονή.

Πηγή: kathimerini.gr

14 Σεπ 2025

