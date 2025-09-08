22 oC

|

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, 2025

ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ

Αστυνομικά Νέα, Δυτική Ελλάδα

08 Σεπ 2025 | 22:36

Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Πώς δρούσε το κύκλωμα στα Καλάβρυτα που πουλούσε θρησκευτικές εικόνες

Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Πώς δρούσε το κύκλωμα στα Καλάβρυτα που πουλούσε θρησκευτικές εικόνες
Έτσι δρούσε το κύκλωμα πώλησης θρησκευτικών εικόνων και σπάνιων εκκλησιαστικών βιβλίων στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, με εμπλοκή του ηγούμενου.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προχώρησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατοχή και πώληση θρησκευτικών εικόνων και άλλων αρχαίων αντικειμένων.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση το μεσημέρι της Κυριακής (7/9), σε περιοχές της Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη της, μεταξύ των οποίων ο 63χρονος ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα και ο 39χρονος βοηθός του.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, όπλα, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και περί ανιχνευτών μετάλλων.

Χρήματα και όπλα κατέσχεσαν μεταξύ άλλων οι Αρχές
ΕΛ.ΑΣ

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων, με ειδικές ανακριτικές τεχνικές, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τον εντοπισμό, απόκτηση και περαιτέρω διάθεση προς πώληση, αρχαιοτήτων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), τα μέλη της οργάνωσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, εντόπιζαν άτομα τα οποία διέθεταν αρχαία αντικείμενα που διατίθεντο να προβούν στην πώλησή τους και τους έφερναν σε επαφή με έτερο μέλος, ο οποίος εμφανιζόταν ως δήθεν ειδικός εκτιμητής.

Στη συνέχεια, αφού ολοκλήρωναν την αγοραπωλησία και έπαιρναν στην κατοχή τους τα αρχαία, προέβαιναν στην πώλησή τους, μέσω άγνωστων συνδέσμων της οργάνωσης, στο εξωτερικό.

Από τις έρευνες προέκυψε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης:

  • 69χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, λαμβάνοντας τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις αγοραπωλησίες και την κοστολόγηση των αρχαιοτήτων, ενώ εμφανιζόταν ως δήθεν εκτιμητής,
  • 59χρονος και 66χρονος, ήταν επιφορτισμένοι με την εύρεση ατόμων που κατείχαν αρχαία αντικείμενα και προτίθεντο να προβούν στην πώληση αυτών, ενώ ο δεύτερος προέβαινε και σε αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές,
  • 3 άτομα (39, 63 και 64 ετών) ήταν κάτοχοι αρχαίων αντικειμένων, (Ευαγγέλια, αρχαία βιβλία και νομίσματα και βυζαντινές εικόνες), τα οποία είχαν συμφωνήσει να πωλήσουν στα έτερα μέλη. Σημειώνεται ότι ο 63χρονος είναι ο ηγούμενος, ενώ ο 39χρονος είναι βοηθός του.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και λοιπούς χώρους, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 264 νομίσματα,
  • 14 θρησκευτικές εικόνες,
  • 2 Ιερά Ευαγγέλια και θρησκευτικό βιβλίο του 18ου αιώνα,
  • 3 αρχιερατικά εγκόλπια,
  • επαγγελματικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων,
  • 2 κυνηγετικά όπλα,
  • 262 κυνηγετικά φυσίγγια,
  • μαχαίρι,
  • 12.810 ευρώ
  • χρυσή λίρα,
  • 2 ζυγαριές ακριβείας,
  • 2 οχήματα,
  • 7 κινητά,
  • τάμπλετ,
  • φακός και μεγεθυντικός φακός,
  • 18 φωτογραφίες που απεικονίζουν αρχαία αντικείμενα και
  • πλήθος εγγράφων - σημειώσεων

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση η προέλευση των παραπάνω κατασχεθέντων εικόνων, των δύο Ιερών Ευαγγελίων και του εκκλησιαστικού βιβλίου βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ θα παραδοθούν για φύλαξη και εκτίμηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τα κατασχεθέντα αρχαία νομίσματα θα παραδοθούν στο Νομισματικό Μουσείο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: cnn.gr

Ετικέτες: εικόνες, Καλάβρυτα, κύκλωμα, ΜΟΝΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική

Τέμπη: Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα για την πυρασφάλεια της μοιραίας αμαξοστοιχίας

Ελλάδα – Δανία 0-3: Ανώμαλη προσγείωση για την Εθνική από τους Σκανδιναβούς στο «Καραϊσκάκης»

«Στην Πίεση»: Η Αιτωλοακαρνανία στο επίκεντρο της πρεμιέρας του νέου τηλεπαιχνιδιού της ΕΡΤ

Η ελίτ της ελεύθερης κατάδυσης στον Μύτικα – Εντυπωσιακή έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος

ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

9-9-25
Τρίτη 09-09-2025 | Αρ. φύλ. 6102
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ
Ελλάδα
Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική

Τέμπη: Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα για την πυρασφάλεια της μοιραίας αμαξοστοιχίας

Νεαρός στη Φλώρινα έκλεψε τις εντυπώσεις με καντάδα στη γειτονιά - «Το ρομάντζο δεν έχει πεθάνει»

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Εγώ το παιδί το βρήκα νεκρό» επιμένει η μητέρα του Παναγιωτάκη

Σχετικά Άρθρα

Συναγερμός στο Καρπενήσι: Επικίνδυνες τηλεφωνικές απάτες σε σε ηλικιωμένους
Αστυνομικά Νέα, Δυτική Ελλάδα

Συναγερμός στο Καρπενήσι: Επικίνδυνες τηλεφωνικές απάτες σε σε ηλικιωμένους

Ηλεία: Βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εξουδετερώθηκε με επιτυχία στην Αμαλιάδα
Δυτική Ελλάδα

Ηλεία: Βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εξουδετερώθηκε με επιτυχία στην Αμαλιάδα

Καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας: Ποιος είναι ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που χτύπησε αστυνομικό
Αστυνομικά Νέα, Ελλάδα

Καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας: Ποιος είναι ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που χτύπησε αστυνομικό

Ηράκλειο: Νέα τροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού ηλικιωμένου από ανήλικο – Τι ισχυρίστηκε ο 15χρονος
Αστυνομικά Νέα, Ελλάδα

Ηράκλειο: Νέα τροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού ηλικιωμένου από ανήλικο – Τι ισχυρίστηκε ο 15χρονος

Βόλος: Απείλησε να σκοτώσει τη σύζυγό του γιατί δεν άνοιξε το καπάκι του σαμπουάν
Αστυνομικά Νέα, Ελλάδα

Βόλος: Απείλησε να σκοτώσει τη σύζυγό του γιατί δεν άνοιξε το καπάκι του σαμπουάν