Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς: Αγιασμός από τον κ. Δαμασκηνό για την έναρξη της αναστήλωσης

Ο Αγιασμός για την έναρξη των εργασιών αναστηλώσεως και ανακαινίσεως της ιστορικής και βυζαντινής Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς Τριχωνίδος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00.

Την Ακολουθία θα τελέσει στον περιβάλλοντα χώρο της Ιεράς Μονής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, παρουσία του Καθηγουμένου, Αρχιμ. Ιωσήφ Ζωγράφου, Κλιμακίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Εκπροσώπων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, του Δημάρχου Θέρμου, του Αναδόχου του Έργου, της Μελετήτριας κας Δήμητρας Γουργιώτη, του Ιερού Κλήρου και των ευλαβών προσκυνητών της Ιεράς Μονής.