Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και των Διευθύνσεων Εκπαιδεύσεως Αιτωλοακαρνανίας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και των Διευθύνσεων Εκπαιδεύσεως Αιτωλοακαρνανίας με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας και με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης, του πολιτισμού και της ιστορικής μνήμης, προχωρούν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας,

Η υπογραφή του μνημονίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Ι.Π. Μεσολογγίου και αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό ιστό της περιοχής καθώς και για την Τοπική μας Εκκλησία.

Στο πλαίσιο του μνημονίου, προβλέπεται η υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος αφιερωμένο στην Επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου, με στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν σε βάθος την ιστορία της πόλης τους, να συνδεθούν με τα γεγονότα του 1826 και να αναπτύξουν αξίες όπως η ανιδιοτέλεια, η θυσία και η πατριωτική συνείδηση. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά εργαστήρια, δραστηριότητες ιστορικής αναπαράστασης και συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής.

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας θα συνδράμει με την πνευματική και ηθική καθοδήγηση, ενώ οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα συντονίζουν τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων και θα παρέχουν επιστημονική υποστήριξη στην υλοποίηση των δράσεων σε συνεργασία με τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της Ιεράς Μητροπόλεως και τους εκπαιδευτικούς των Σχολικών Μονάδων.

Η συνεργασία αυτή ενώνει Εκκλησία και Εκπαίδευση, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ιστορία τους και να ενισχύσουν την εθνική τους συνείδηση.

Η υλοποίηση των κοινών δράσεων θα ξεκινήσει άμεσα, με προγραμματισμένες συναντήσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας. Το μνημόνιο αυτό αναμένεται να αποτελέσει πρότυπο για μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων και τοπικών κοινωνικών και πνευματικών οργανισμών.

Με αυτή τη συνεργασία, η εκπαίδευση στην Αιτωλοακαρνανία αποκτά νέα δυναμική, ενισχύοντας τη διασύνδεση γνώσης, ιστορίας, πολιτισμού και κοινωνικής ευθύνης.