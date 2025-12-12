Μητσοτάκης: Τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα περιμένω τους αγρότες στο γραφείο μου – Η ομιλία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα

Κάλεσμα στους αγρότες να μεταβούν στο γραφείο του τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Το κάλεσμα στους αγρότες

«Φέτος ο πρωτογενής τομέας εισέπραξε 3,8 δις αντί 3,2 πέρυσι, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε όμως ότι κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία. Και κάλεσε τους αγρότες στο Μαξίμου λέγοντας: «Περιμένω την Δευτέρα στο γραφείο μου, όποια αντιπροσωπεία οριστεί, να συζητήσουμε. Αρκεί η συνάντησή μας να έχει σαφές αντικείμενο».

Απευθυνόμενος στην κοινοβουλευτική του ομάδα είπε: «Εμείς οφείλουμε να μείνουμε εστιασμένοι στο έργο μας. Πρώτος σταθμός το 2027. Παραδίδουμε και θα παραδώσουμε πολλά περισσότερα έργα τα οποία σχεδιάσαμε και υλοποιούμε. Βαδίζουμε με σιγουριά μπροστά όταν οι άλλοι κοιτούν πίσω. Δεν λείπουν ούτε τα λάθη ούτε οι αστοχίες. Έγιναν πολλά αλλά θα γίνουν περισσότερα».

Τους ζήτησε να κάνουν προβολή στο μέλλον ειδικά για τον πρωτογενή τομέα λέγοντας ότι «Το 2026 η Ελλάδα θα έχει ένα διαφανές σύστημα επιδοτήσεων που θα ανταμείβει τους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους. Καμία μεταρρύθμιση δεν θα υλοποιηθεί αν δεν υπάρξει το θεμέλιο που χτίζουμε τώρα».

Και πρόσθεσε: «Η ΚΟ μας δεν αρκεί να βρίσκεται σε επιφυλακή αλλά να βγει μπροστά στη βουλή και την κοινωνία. Εμείς δεν χωριζόμαστε σε εξώστες και πλατείες. Είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε παρόντες για να δώσουμε όλες τις μάχες που έρχονται. Στο κάλεσμα δεν περισσεύει κανείς. Συσπειρώνοντας τη βάση μας και απευθυνόμενοι και σε πολίτες που ξεκίνησαν από διαφορετικές κομματικές αφετηρίες».

Θέτοντας το διακύβευμα των επόμενων εκλογών τόνισε: «Η ΝΔ είναι η μόνο που αναφέρεται στο αύριο. Το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών δεν θα είναι απλά κομματικό, αλλά στοίχημα υπαρξιακό: Αν η χώρα θα παραμείνει σταθερή και ασφαλής ή «Ακυβέρνητη Πολιτεία», όμηρος ενός πολυδιασπασμένου σκηνικού σε μία ταραγμένη συγκυρία».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε ωστόσο την ομιλία του με αναφορά στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

«Στο πρόσωπό του Κυριάκου Πιερρακάκη αναγνωρίζεται πλέον με τρόπο εμφατικό η τεράστια πρόοδος της Ελλάδας και της οικονομίας και αυτό γίνεται ακριβώς 10 χρόνια από τότε που η Ελλάδα βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

«Μια εξέλιξη που σφραγίζει την επιστροφή της Ελλάδας από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη και από το περιθώριο της Ευρώπης στην κορυφή του ευρωπαϊκού συμβουλίου και όλα αυτά χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε στον λαϊκισμό. Πολλοί εργάστηκαν γι αυτή την εθνική επιτυχία αλλά αυτό το γεγονός φέρνει την Ελλάδα από την περιφέρεια τη ηπείρου στο κέντρο αποφάσεων. Που είναι όλοι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και απομόνωση της πατρίδας μας; Ο προϋπολογισμός αν και χρησιμοποιεί την τεχνική γλώσσα των αριθμών είναι μια καθαρή δήλωση αρχών και προθέσεων και τι πρεσβεύει η εκάστοτε κυβέρνηση. Η ΝΔ παραμένει απολύτως συνεπής. Αν προσθέσουμε τα μέτρα στήριξης μιλάμε για 3 τρις που θα στηρίξουν την κοινωνία και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών».

«Ο συνδυασμός των μικρότερων φόρων και των αυξημένων αποδοχών γίνονται ανάχωμα στην ακρίβεια. Δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν υπάρχει ακρίβεια το αντίθετο αλλά επιμένω ότι ένα παγκόσμιο πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίζεται με εθνικές επιλογές και σίγουρα οι επιλογές μας είναι οι μόνες ρεαλιστικές επιλογές. Το ίδιο ισχύει και για την στέγη. Σε 900.000 επιστράφηκε ένα ενοίκιο και έχουν δοθεί χιλιάδες δάνεια από το ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 1 και 2. Στον προϋπολογισμό θα ανακοινώσω και συμπληρωματικές δράσεις για όσους είναι στο ενοίκιο».

Δείτε την ομιλία του πρωθυπουργού

Ενημέρωση από τον Κωστή Χατζηδάκη: «Ο προϋπολογισμός χτίζει πάνω σε σειρά επιτευγμάτων των τελευταίων ετών»

Ενημερώνοντας αναλυτικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης για τον προϋπολογισμό ανέφερε ότι «χτίζει πάνω σε σειρά επιτευγμάτων των τελευταίων ετών και ενισχύει τη θετική προοπτική για την Ελληνική Οικονομία με ισχυρή ανάπτυξη, μειώσεις φόρων και παρεμβάσεις με κοινωνικό και εθνικό πρόσημο».

«Θεμέλιο της οικονομικής πολιτικής είναι η δημοσιονομική σοβαρότητα αλλά και οι μεταρρυθμίσεις που συνεχίζονται. Οι οποίες περιλαμβάνουν και τη μεταρρύθμιση στο σύστημα καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων, διότι το μέλλον για τη γεωργία πρέπει να βασίζεται σε ένα σύστημα δίκαιης κατανομής των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μεταξύ των αγροτών».

Όπως τόνισε, «Η Ελλάδα έχει δύο συγκριτικά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα σημαντικά σε ένα διεθνές σκηνικό αβεβαιότητας και ανακατατάξεων: πολιτική σταθερότητα και ξεκάθαρο πολιτικό προσανατολισμό υπέρ των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων. Με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά σε όλους τους τομείς. Και η Νέα Δημοκρατία στέκεται στο πολιτικό σκηνικό ως η μοναδική δύναμη σταθερότητας και προοπτικής».

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία: Eurokinissi