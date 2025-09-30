Μητσοτάκης: Στο Υπουργικό πέντε "καυτά" νομοσχέδια, όλες οι αλλαγές για προσλήψεις, στεγαστικό και στρατιωτική θητεία

Πέντε νομοσχέδια, 29.000 προσλήψεις στο Δημόσιο για τη νέα χρονιά και αρκετές μεταρρυθμίσεις φέρνει το Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει σήμερα Τρίτη (30/9) στις 11:00 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Είναι σαφές ότι βούληση της κυβέρνησης είναι να κεφαλαιοποιήσει το θετικό κλίμα που δημιούργησαν τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ, να ανακτήσει τη μεταρρυθμιστική της ορμή και να διευρύνει τη δημοσκοπική της άνοδο πέραν των έξτρα 2 μονάδων που της δίνουν στην εκτίμηση ψήφου τα περισσότερα γκάλοπ του τελευταίου δεκαπενθημέρου.

Μητσοτάκης: Στο Υπουργικό πέντε "καυτά" νομοσχέδια, όλες οι αλλαγές για προσλήψεις, στεγαστικό και στρατιωτική θητεία

Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και οι υφυπουργοί, Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας, θα παρουσιάσουν το νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ, «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Μάλιστα, ο κ. Πιερρακάκης προανήγγειλε χθες Δευτέρα ότι το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει τρία νέα πρόσθετα μέτρα για τη διευκόλυνση στην εξεύρεση στέγης και για τη διάθεση περισσότερων ακινήτων στην αγορά. Ειδικότερα, η φοροαπαλλαγή για τους πολύτεκνους δεν θα περιορίζεται σε διαμερίσματα με εμβαδόν τα 120 τ.μ., αλλά θα αυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά για κάθε παιδί άνω των δύο τέκνων. Επίσης, θα εξαιρούνται από την υποχρέωση τριετούς συμβολαίου ενοικίασης ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων (εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές, ένστολοι), ενώ, τέλος, οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν θα χάνουν τη φοροαπαλλαγή ούτε στην περίπτωση που ο ενοικιαστής «σπάσει» το τριετές συμβόλαιο πριν από τη λήξη του, υπό την αίρεση ότι εντός τριμήνου θα βρεθεί νέος ενοικιαστής.

Παράλληλα, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή. Το πολυνομοσχέδιο Δένδια έχει μια σειρά από ρυθμίσεις που αφορούν στην καριέρα των αξιωματικών, των υπαξιωματικών, των ΕΠΟΠ, το νέο μισθολόγιο, τις Στρατιωτικές Σχολές, τη θητεία, την εφεδρεία, τη στρατιωτική δικαιοσύνη και το νέο μεγάλο οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Μεγάλες αλλαγές έρχονται στη στρατιωτική θητεία, καθώς από 1η Ιανουαρίου του 2026 καταργείται η κατάταξη στρατεύσιμων στο Ναυτικό και στην Αεροπορία και όλοι θα κατατάσσονται στον Στρατό Ξηράς, που έχει αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, και θα ακολουθούν το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Το πλαίσιο για την αναβολή λόγω σπουδών γίνεται πιο αυστηρό, ενώ η λεγόμενη κρίση Ι5 στο εξής θα γίνεται από ειδική διακλαδική υγειονομική ψυχιατρική επιτροπή με προσκόμιση, κατ’ αρχήν, γνωμάτευσης γιατρού του ΕΣΥ. Οι δε τρεις εβδομάδες βασικής εκπαίδευσης στα κέντρα κατάταξης

Όσον αφορά το νομοσχέδιο του Θάνου Πλεύρη για τη νόμιμη μετανάστευση θα κινηθεί σε τρία επίπεδα: Το πρώτο είναι η απλοποίηση της διαδικασίας ανανέωσης των αδειών, ώστε να μη συνεχίσει να παρατηρείται το φαινόμενο να καθυστερούν σημαντικά και χωρίς ουσιαστικό λόγο να ανανεωθούν οι άδειες διαμονής.

Το δεύτερο επίπεδο αφορά στη στοχευμένη προσέλκυση νόμιμων μεταναστών, εκεί όπου έχει διαπιστωθεί η μεγαλύτερη ανάγκη: Σε εργατικά χέρια στον πρωτογενή τομέα, που ζητούν ολοένα και περισσότεροι αγρότες, στον κατασκευαστικό κλάδο και στον τουρισμό. Θα χρησιμοποιηθούν προς τον σκοπό αυτό εταιρείες μίσθωσης προσωπικού, θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες στα προξενεία και θα προβλεφθούν οι λεγόμενες έξυπνες βίζες για προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, σπουδαστές και φοιτητές και για ιατρική βίζα.

Το τρίτο επίπεδο στο οποίο θα κινείται το εν λόγω σχέδιο νόμου αφορά στην αξιοποίηση του δυναμικού όσων παίρνουν άσυλο. Η στόχευση της κυβέρνησης είναι, μέσω της δραστικής μείωσης των επιδομάτων που θα νομοθετήσει, να δοθεί η δυνατότητα -και κυρίως το κίνητρο- σε αυτούς που θα πάρουν άσυλο να μπουν σε προγράμματα εργασίας λίγων μηνών, να εκπαιδευτούν σε κάποιο αντικείμενο εργασίας και εν συνεχεία να απορροφηθούν εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, όπως, για παράδειγμα, στους τρεις κλάδους που προαναφέρθηκαν.

Η εισήγηση από τον υπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο, και την υφυπουργό, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2026 θα περιλαμβάνει συνολικά 29.000 προσλήψεις: Οι 19.300 νέες θέσεις θα εγκριθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ οι υπόλοιπες 10.000 αφορούν ήδη δεσμευμένες προσλήψεις στον τομέα της Παιδείας. Οι μισές περίπου από τις νέες θέσεις θα καλυφθούν μέσω ΑΣΕΠ, με βάση τον πανελλήνιο διαγωνισμό που έγινε για πρώτη φορά ψηφιακά το καλοκαίρι.

Τα υπόλοιπα θέματα στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου είναι τα ακόλουθα:

- Παρουσίαση από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον υφυπουργό, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, του νομοσχεδίου για τη σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων»,

- Παρουσίαση από τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, του Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή,

- Εισήγηση από τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για τα προσχέδια δράσης Υπουργείων για το 2026,

- Εισήγηση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο, και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο σχετικά με τον κύκλο ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων 2025,

- Εισήγηση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, σχετικά με την κήρυξη απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.

parapolitika.gr