Μητσοτάκης σε Καραλή: «Με ένα τεράστιο άλμα, πέτυχες να μας σηκώσεις μαζί σου ψηλά»

Την υπερηφάνεια όλων των Ελλήνων για τον ασημένιο Καραλή, εξέφρασε σε ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.

Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι το εντυπωσιακό άλμα του Καραλή μας έκανε να νιώσουμε κι εμείς την κορυφή, και τον συγχαίρει θερμά: «Συγχαρητήρια, Μανόλο! Συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις. Και κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου».



Στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης γράφει:

«Ο Εμμανουήλ Καραλής με ένα ακόμα τεράστιο άλμα, πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά! Κατέκτησε, έτσι, αργυρό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, σκορπίζοντας ξανά υπερηφάνεια σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα. Συγχαρητήρια, Μανόλο! Συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις. Και κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου, που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία».