Μητσοτάκης σε Ερντογάν: Πάρε θέση τώρα για τις γελοιότητες Μπαχτσελί με αφορμή τον χάρτη πρόκληση

Ο πρωθυπουργός με αφορμή τον χάρτη του ηγέτη των Γκρίζων Λύκων Ντεβλέτ Μπαχτσελί στον οποίο παρουσίαζε το μισό Αιγαίο και τα ελληνικά νησιά ως τουρκικά αναφέρει απευθυνόμενος στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν:

«Κοιτάξτε καλά αυτό τον χάρτη. Κρήτη, Ρόδος Λέσβος, Χίος και Σάμος όλα κατακτημένα από την Τουρκία. Παραληρηματικό όνειρο εξτρεμιστών ή επίσημη θέση της Τουρκίας; Ακόμα μια προβοκάτσια ή ο πραγματικός στόχος; Ο Πρόεδρος Ερντογάν να ξεκαθαρίσει την θέση του όσον αφορά στις τελευταίες γελοιότητες του μικρότερου εταίρου του».

Οι Γκρίζοι Λύκοι «χτύπησαν» δυο φορές. Την δεύτερη μάλιστα έκαναν tweets με τα οποία απευθύνονταν στους Έλληνες στα ελληνικά

Take a good look at this map. Crete, Rhodes, Lesvos, Chios, Samos all consumed by Turkey. Α fever dream of extremists or Turkey’s official policy? Another provocation or the true goal?

President Erdogan must make his position clear on his junior coalition partner’s latest antics. pic.twitter.com/hX4sSZ924j

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 11, 2022