Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: «Κάνω την Ελλάδα ισχυρή, όχι ρεντίκολο της Ευρώπης»

Στην αντεπίθεση προχώρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη Βουλή, απέναντι στις αιχμές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Στη βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ανέβηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι της Πέμπτη (16.10.2025) για τη δευτερολογία του στη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλακη για το «σκηνική παρουσία» της Ελλαδας στο Σαρμ ελ Σειχ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι «η παρουσία της Ελλάδας στη διάσκεψη, αναγνώριση ότι παίζουμε σημαντικό ρόλο και σήμερα και στην επόμενη μέρα στη Γάζα.

Αν δεν είχαμε προσκαλεστεί θα λέγατε “η Ελλάδα περιφρονήθηκε” – Και τώρα που πήγαμε σας ενόχλησε η σκηνική παρουσία. Εσείς τί θα κάνατε; Θα πιάνατε τον κ. Trump από το πέτο και θα του λέγατε “go back, κ. Trump;

Θα κάνατε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έκαναν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες οι οποίοι βρέθηκαν εκεί;», τόνισε.

Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός είπε: «Κύριε Ανδρουλάκη είπατε κάτι που μου έκανε εντύπωση. Και θα ζητούσα να το ανακαλέσετε. Ότι η μεγαλύτερη επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ήταν η είσοδος της Κύπρου στην ΕΕ. Όχι, η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΕ.

Η μεγαλύτερη εθνική επιτυχία της χώρας ήταν η είσοδος στην ΕΕ, έργο αποκλειστικά και μόνο του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Επιτέλους αυτό να το αναγνωρίσετε».

«Κλείνω εκφράζοντας για ακόμα μια φορά την πίστη μου ότι η Ελλάδα σήμερα έχει τις δυνατότητες να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν είμαστε πια χώρα επαίτης όπως στα χρόνια των μνημονίων. Μία χώρα που απολαμβάνει σεβασμό, μεσαίου μεγέθους που προσπαθεί να ασκήσει εξωτερική πολιτική με σοβαρότητα.

Ξέρουμε τα όρια και τις δυνατότητές μας αλλά όταν η εξωτερική πολιτική και οι τοποθετήσεις γίνονται με το ένα μάτι στο εσωτερικό ακροατήριο δεν υπηρετούμε τα εθνικά συμφέροντα. Συμφωνείτε με κάτι με την κυβέρνηση κύριε Ανδρουλάκη. Συμφωνείτε ότι η Ελλάδα παίζει ρόλο στην επανεκκίνηση των συνομιλιών για το κυπριακό. Αν η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στη Γάζα. Φαντάζομαι ότι κανείς κατατρεγμένος Παλαιστίνιος δε θέλει να ζήσει σε αυτό τον έρημο τόπο μετά τους βομβαρδισμούς».

«Λυπάμαι για το επίπεδο κάποιων από αυτά που ακούστηκαν σε αυτή την αίθουσα. Οι πολίτες έχουν κρίση για το ποιος μπορεί να κρατήσει το τιμόνι της χώρας σταθερό», τόνισε.

Για την Άμυνα, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Ναι, ξοδεύουμε γιατί είναι προϋπόθεση για την ελευθερία μας. Η Ευρώπη πρέπει να δει τα ζητήματα της Άμυνας διαφορετικά και η Ελλάδα έπαιξε ρόλο. Ο πρώτος που μίλησε για ρήτρα διαφυγής ήμουν εγώ».

Συμπληρώνοντας: «Και το προσφυγικό έπαιξε ρόλο. Ήμασταν οι μόνοι το 2020 που λέγαμε ότι μια σωστή μεταναστευτική πολιτική ξεκινάει από τη φύλαξη των συνόρων».

Ενώ για τα ελληνοτουρκικά είπε: «Αν η Τουρκία θέλει να μπει στο πρόγραμμα SAFE πρέπει να απαλλάξει την Ελλάδα από την απειλή πολέμου

«Εμείς επιδιώκουμε πάντα το διάλογο. Θα ξανασυναντηθούμε με τον κύριο Ερντογάν και θα πω ότι επιδιώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία αλλά θα πρέπει να γνωρίζει ότι η επιθυμία της για κονδύλια περνάει μέσα από συναίνεση της Ελλάδας» είπε ο πρωθυπουργός.

«Δε θέλουμε να έρθουμε σε ρήξη με την Τουρκία» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Περιγράψατε το casus belli σαν κάτι αδιάφορο… Η πρώτη απόφαση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ήταν να αναγνωρίσει το Ισραήλ. Όλοι έχουμε την ιστορία μας. Η είσοδος της Κύπρου στην ΕΕ χωρίς να έχει επιλυθεί το Κυπριακό ήταν μεγάλη επιτυχία που πιστώνεται στον Κώστα Σημίτη.

Η Τουρκία αν θέλει να μπει στο πρόγραμμα SAFE θα πρέπει να απαλλάξει την Ελλάδα από την απειλή πολέμου».

Για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν καταιγιστικό λέγοντας: «Αν είχαμε αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, αυτό θα μας είχε βοηθήσει; Η άποψή μου είναι ότι με τη στάση μας, ότι έχουμε έντιμες σχέσεις και με την Παλαιστινιακή αρχή και με το Ισραήλ, η Ελλάδα είναι σωστά τοποθετημένη. Η ειρήνη που πετύχαμε, μπορεί ο τρόπος του κυρίου Τραμπ να ξενίζει αλλά είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ και είναι στρατηγικός ετέρος της πατρίδας μας.

Είμαι πρωθυπουργός της Ελλάδας και την κάνω ισχυρή για να μην είναι πια το ρεντίκολο της Ευρώπης όπως ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχόλιο που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Πήγατε να οδηγήσετε τη χώρα στο γκρεμό» είπε ο Πρωθυπουργός σε σχόλιο του Σωκράτη Φάμελλου.

