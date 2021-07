Μητσοτάκης προς Άγκυρα για Βαρώσια: Απόπειρα νομιμοποίησης παράνομων ενεργειών

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα χαρακτηρίζοντας ως «απολύτως απαράδεκτη» τη στάση της αναφορικά με τα Βαρώσια έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης , υπογραμμίζοντας ότι κανένας δεν θα αποπροσανατολιστεί από την απόπειρα να παρουσιάσει ως νόμιμες τις παράνομες ενέργειές της στην Κύπρο.

«Οι απόπειρές τους να νομιμοποιήσουν τα παράνομα πεπραγμένα τους, προτείνοντας “εναλλακτικές” ιδέες δεν θα παραπλανήσουν ούτε θα αποπροσανατολίσουν οποιονδήποτε», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία συνεχίζει τη παράνομη και επιθετική συμπεριφορά της έναντι της Κύπρου, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

Ο πρωθυπουργός σε βινετοσκοπημένο μήνυμα – παρέμβασή του στη χθεσινοβραδινή εκδήλωση «Strengthening US-Cyprus relations in the face of Turkish Intransigence» (Ενίσχυση των σχέσεων ΗΠΑ-Κύπρου ενάντια στην τουρκική αδιαλλαξία) που διοργάνωσε η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (PSEKA) σημείωσε μεταξύ άλλων ότι Ελλάδα και Κύπρος είναι σταθερά προσηλωμένες στην επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για μία λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, αμοιβαία αποδεκτή.

Ενώ υπογράμμισε πως «η γενεσιουργός αιτία του Κυπριακού είναι η παράνομη τουρκική εισβολή του 1974 και η συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος του νησιού».

cnn.gr

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η Οδύσσεια πίσω από την ελληνική ιθαγένεια