Μητσοτάκης: Μάχη για την αλήθεια από τα Τέμπη μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ – 4 εκατ. πολίτες θα δουν μόνιμες αυξήσεις

Την ανάγκη τα μέλη της κυβέρνησης να υπερασπιστούν την αλήθεια έναντι των fake news «από την υπόθεση των Τεμπών ή του ΟΠΕΚΕΠΕ ή τον τομέα της υγείας, μέχρι την εξωτερική και αμυντική πολιτική», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε, επίσης, ότι «παραπάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες θα δουν το εισόδημά τους να ενισχύεται ενώ το ίδιο θα συμβεί συμπληρωματικά σε 150.000 ένστολους μέσω του νέου μισθολογίου» δίνοντας και συγκεκριμένα παραδείγματα.

«Πρόκειται για μία παρέμβαση που μαζί με τις μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς και στη σύνταξη συνιστούν ένα σημαντικό ανάχωμα στο κύμα της ακρίβειας ταυτόχρονα όμως δηλώνουν και την συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να στηριχθεί η νέα γενιά, η οικογένεια αλλά και η ελληνική περιφέρεια όχι με έκτακτα επιδόματα αλλά με σταθερά μόνιμα μέτρα που θα ισχύουν και μετά την εξέταση των οποίων ανατιμήσεων» επισήμανε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Αφού υπενθύμισε, δε, ότι «την τελευταία 6ετια 145.000 μόνιμους υπαλλήλους με τις μισές από αυτές τις θέσεις να καλύπτουν ανάγκες στην υγεία και στην παιδεία», ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός για το bonus παραγωγικότητας στο Δημόσιο προσθέτοντας ότι «για πρώτη φορά στον κύκλο αυτών των αμοιβών εντάσσονται υπάλληλοι δήμων και περιφερειών αρκεί να έχουν συμβάλει στην επίτευξη στόχων».

Ζητώντας, τέλος, «άμεση επιφυλακή» για «να αποκρούουμε άμεσα τα fake news που διασπείρονται στην κοινή γνώμη», ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε να αναδεικνύεται «με επιμονή η δικιά μας προσπάθεια η οποία έχει ακόμα να αποδώσει περισσότερα και καλύτερα σε όλους. Είναι ο δύσκολος δρόμος αλλά είναι μονόδρομος τους πρόοδο. Ας μη μας παρασύρουν οι εντυπώσεις, οι Έλληνες που ακούν και σκέφτονται είναι τελικά πολύ περισσότεροι από αυτούς που ξέρουν μόνο να φωνάζουν. Και περιμένουν πολλά από εμάς και μόνο από εμάς

Τα κυριότερα σημεία της εισήγησης του πρωθυπουργού

- Τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε αποδεικνύουν το σαφή προσανατολισμό της κυβέρνησης μας στο πλευρό της κοινωνίας. Και οι δικές μας απαντήσεις αυτή την διαρκώς εντεινόμενη ψευδολογία της αντιπολίτευσης θα είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα το έργο μας το οποίο θα κάνει πράξη το πρόγραμμα μας

- Η νόμιμη μετανάστευση είναι η άλλη όψη της αυστηρής μας πολιτικές για τις παράνομες είσοδος στην χώρα. Απλοποιούμε διαδικασίες αξιοποιώντας και νέα εργαλεία όπως η tech βίζα για να προσελκύσουμε στη χώρα εργαζόμενους που θέλουν να εργάζονται από την πατρίδα μας. Η άλλη όψη μιας αυστηρής σε πολιτική να καθορίζουμε εμείς τους όρους με τους οποίους θα εισέρχονται στην χώρα μας και αυτό υπηρετεί το νομοσχέδιο του υπ. Μετανάστευσης

- Την Πέμπτη θα συζητήσουμε στη Βουλή την προμήθεια της 4ης φρεγάτας Bellhara σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των προηγούμενων τριών. Είμαστε σε συζητήσεις όπως έχετε ενημερωθεί και με την Ιταλία για την πιθανή απόσταση 2+2 φρεγατών που βρίσκονται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση από τους γείτονες μας και όλα αυτά αποτελούν την καλύτερη έμπρακτη απάντηση ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων σε όλα τα πεδία και αναδεικνύεται σε πείσμα όσων θέλουν να παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που έχει πατρίδα μας.

- Κάνουμε τολμηρές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις που ενδεχομένως να προκαλέσουν για κάποιες αντιδράσεις. Θεωρώ όμως ότι γίνονται απολύτως σωστή κατεύθυνση. Είναι αλλαγές που ανασυντάσσουν την αμυντική μας λειτουργία στο επίπεδο του έμψυχου υλικού έτσι ώστε να βελτιωθεί να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας του που καθιστούν όμως και αυστηρότερες τις προϋποθέσεις αναβολέων, απαλλαγών και μεταθέσεων αίροντας πολλές άλλες στρεβλώσεις Στόχος μας είναι οι νεοσύλλεκτοι μας να λαμβάνουν μια πραγματική εκπαίδευση. Η θητεία να γίνεται προσόν.

- Αξίζει να δούμε την μεγάλη εικόνα έχουμε προσθέσει την τελευταία 6ετια 145.000 μόνιμους υπαλλήλους με τις μισές από αυτές να καλύπτουν ανάγκες στην υγεία και στην παιδεία και οι αριθμοί αυτοί να αποτυπώνουν πρώτα και πάνω από όλα τις κοινωνικές μας προτεραιότητας. Πολύ περισσότερο όταν πια έχουμε δρομολογήσει και ένα πλαίσιο πρόσθετων αμοιβών bonus παραγωγικότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους, σε αυτούς που επιτυγχάνουν τους στόχους των υπηρεσιών τους Θα αυξήσουμε, θα διπλασιάσουμε, το σχετικό προϋπολογισμό το 2026, θα αυξήσουμε τους δικαιούχους του bonus παραγωγικότητας σημαντικά. Για πρώτη φορά στον κύκλο αυτών των αμοιβών εντάσσονται υπάλληλοι δήμων και περιφερειών αρκεί να έχουν συμβάλει στην επίτευξη στόχων και σε συνάρτηση με την αξιολόγησή τους

- Να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί έχουμε καταφέρει να οργανώσουμε και να επιταχύνουμε τις προσλήψεις. Έτσι ώστε να μη χρειάζεται να κυνηγάμε συνέχεια την ουρά μας

- Οι τιμές της ενέργειας φαίνεται ότι θα είναι σταθερές τον επόμενο μήνα. Φαίνεται ότι σταθερά επιστρέφουμε σε μία κανονικότητα που αφενός δεν θέλει προσθέτει στήριξη από τον κρατικό προϋπολογισμό και από την άλλη διαμορφώνει τιμές ενέργειας που θα παραμείνουν σε προσιτά επίπεδα για καταναλωτές για νοικοκυριά για τις επιχειρήσεις ειδικά για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Σύντομα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε κάποιες πιο συγκεκριμένες εξαγγελίες

- Πρόκειται για μία παρέμβαση που μαζί με τις μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς και στη σύνταξη συνιστούν ένα σημαντικό ανάχωμα στο κύμα της ακρίβειας ταυτόχρονα όμως δηλώνουν και την συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να στηριχθεί η νέα γενιά, η οικογένεια αλλά και η ελληνική περιφέρεια όχι με έκτακτα επιδόματα αλλά με σταθερά μόνιμα μέτρα που θα ισχύουν και μετά την εξέταση των οποίων ανατιμήσεων. Η πολιτική μας είναι πάντα το μερίδιο της καλής πορείας της οικονομίας να επιστρέφει στην κοινωνία όμως οι επιλογές αυτές είναι και αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων που έγιναν τα τελευταία χρόνια με σημαντικότερη την παρέμβαση που έχουμε κάνει διαχρονικά για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής

- Ο ΕΝΦΙΑ εντός διετίας θα μηδενιστεί σε 12.700 χωριά εντός διετίας ο Φ.Π.Α. θα μειωθεί σε ακριτικά νησιά και επίσημα θα γίνουν εντός των επόμενων εβδομάδων νόμος του κράτους

- Εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι απαλλάσσονται από το βραχνά της προσωπικής διαφοράς.

- Επέμεινα αντί να μιλάμε με γενικούς αφηρηματικούς δείκτες να εστιάζουμε στα συγκεκριμένα παραδείγματα. Ένας πωλητής με καθάρια αμοιβή 980 € θα κερδίσει παραπάνω από 1072 € το χρόνο. Είναι παραπάνω από έναν μισθό

- Στο επίκεντρό μας η γενναία φορολογική μεταρρύθμιση. Παραπάνω από 4 εκατομμύρια θα δούνε το εισόδημά τους να ενισχύεται ενώ το ίδιο θα συμβεί συμπληρωματικά σε 150.000 ένστολους μέσω του νέου μισθολογίου. Να σταθώ ιδιαίτερα στην παρέμβαση για τους νέους όπου κανείς νέος μέχρι 25 ετών δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος και για μέχρι τους 30 μειώνεται ο συντελεστής στο 9%

- Αυτή η μάχη για την αλήθεια γίνεται μέτωπο που διατρέχει όλα τα πεδία της επικαιρότητας. Από την υπόθεση των Τεμπών ή του ΟΠΕΚΕΠΕ ή τον τομέα της υγείας, μέχρι την εξωτερική και αμυντική πολιτική γι’ αυτό και οι δικές μας απαντήσεις θα πρέπει να είναι παντού άμεσες και τεκμηριωμένες άλλωστε τώρα όσο ποτέ ο ρεαλισμός γίνεται συντελεστής σταθερότητας και ομαλότητας

«Εκφράζω ικανοποίηση για το σχέδιο για την ειρήνη στη Γάζα»

Εκπέμψαμε το σήμα της ισχυρής Ελλάδας στη ΓΣ του ΟΗΕ. Η Ελλάδα δεν ζητά βοήθεια αλλά την παρέχει. Αυτό πρέπει να τονιστεί σε σχέση με το αμόκ παραπληροφόρησης στην Αθήνα γιατί μέχρι η φωτογραφία με τον Τραμπ είπαν ότι είναι ψεύτικη ενώ δημοσιεύεται από το πρωτόκολλο του Λευκού Οίκου

