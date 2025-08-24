Μητσοτάκης κατά Πελετίδη: Ανεύθυνο και επικίνδυνο να αμφισβητείται το «112»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στράφηκε κατά του δημάρχου Πατρέων με αφορμή τις δηλώσεις του για το «112», χαρακτηρίζοντας ανεύθυνο και επικίνδυνο για λόγους κομματικής αντιπαράθεσης να αμφισβητείται το σύστημα προειδοποίησης και εκκένωσης σε περίπτωση κινδύνου.

Η αναφορά έγινε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση, την πρώτη μετά τις διακοπές, στην οποία ο κ. Μητσοτάκης καταπιάνεται και με πολλά ακόμα σοβαρά ζητήματα.

Η αναφορά του πρωθυπουργού στο θέμα των πυρκαγιών:

«Καθώς το καλοκαίρι οδεύει προς το τέλος, ίσως είναι ώρα για έναν πρώτο απολογισμό. Η χώρα μας δοκιμάστηκε ξανά από μεγάλες πυρκαγιές, όπως και ολόκληρος ο ευρωπαϊκός νότος. Μάλιστα στην ιβηρική χερσόνησο έως σήμερα έχουν καεί 6,8 εκ. στρέμματα, 4 εκ. στην Ισπανία και 2,8 εκ. στην Πορτογαλία. Γι’αυτό και ανταποκριθήκαμε στο αίτημα έκτακτης ανάγκης του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας διαθέτοντας 20 ειδικά εκπαιδευμένους Έλληνες δασοκομάντος στην Ισπανία και 2 Canadair στην Πορτογαλία. Η κλιματική κρίση διαμορφώνει μια σκληρή, νέα πραγματικότητα.

Τα στοιχεία της Πυροσβεστικής δείχνουν ότι σε καθημερινή βάση διαχειρίζεται 40 πυρκαγιές ημερησίως, ενώ την περασμένη εβδομάδα ο αριθμός αυτός είχε ξεπεράσει τις 70 ανά ημέρα. Στη συντριπτική πλειονότητά τους τέθηκαν υπό έλεγχο μέσα σε λίγες ώρες.

Η διασπορά στον ελλαδικό χώρο ήταν μεγάλη, ενώ υπήρξαν περιπτώσεις, με χαρακτηριστικότερη αυτή της Αχαΐας, όπου εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα -ή το ένα μετά το άλλο- 4-5 διαφορετικά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να διασπαρθούν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, το ίδιο και οι ομάδες των εθελοντών, προκειμένου να τις αντιμετωπίσουν.

Θεωρώ ανεύθυνο και επικίνδυνο για λόγους κομματικής αντιπαράθεσης να αμφισβητείται το σωτήριο -όπως έχει αποδειχθεί- σύστημα προειδοποίησης και εκκένωσης, το 112. Η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα στηρίξουμε τους πληγέντες: ήδη ανακοινώσαμε τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για επισκευή ή ανακατασκευή κτηρίων, επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης έως 500 ευρώ για προσωρινή στέγαση μόνιμων κατοίκων, οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ ανά νοικοκυριό για την κάλυψη πρώτων αναγκών, με προσαύξηση για πολύτεκνες οικογένειες και ΑμεΑ, ενώ έως 6.000 ευρώ θα δοθούν για αντικατάσταση ή επισκευή οικοσκευής της κύριας κατοικίας. Για τις πληγείσες περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προβλέπεται τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ δίνεται η δυνατότητα έκτακτης χρηματοδότησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κάλυψη πρώτων αναγκών και αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές.

Ως προς τις δυνατότητες του κρατικού μηχανισμού, επιτρέψτε μου να θυμίσω σε όσους μηδενίζουν όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ότι φέτος επιχειρούν περισσότεροι από 18.000 πυροσβέστες, ο τρίτος υψηλότερος αριθμός αναλογικά με τους κατοίκους, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο επίγειος στόλος της Πυροσβεστικής αριθμεί πάνω από 3.680 οχήματα, από 3.410 το 2022, και τα εναέρια μέσα είναι 82, από 61 το 2019. Πάνω από 600 εκ. ευρώ έχουν διατεθεί για πρώτη φορά στα χρονικά για έργα πρόληψης, αντιπυρικών ζωνών και καθαρισμού καύσιμης ύλης σε κρίσιμα δάση της πατρίδας μας μέσω του Antinero, 700.000 έφτασαν οι δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων, 82 drones επιτηρούν για δασικές πυρκαγιές. Επιπλέον, έχει μπει τέλος στο καθεστώς ατιμωρησίας για τους εμπρηστές οι οποίοι αδιαφορούν για την καταστροφή και το χάος που επιφέρουν οι ενέργειές τους. Ήδη μόνο εντός του 2025 έχουν γίνει περισσότερες από 300 συλλήψεις για εμπρησμό.

Οι ποινές για εμπρησμό δάσους εκτίονται, δεν μετατρέπονται ούτε αναστέλλονται εφεσιβαλλόμενες. Κλείνοντας αυτό το θέμα, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη μάχη που έδωσαν στους πυροσβέστες, στους εθελοντές, στην αστυνομία, στους πολίτες και στην τοπική αυτοδιοίκηση.