Μητσοτάκης κατά Καραμανλή: Δεν θα δώσουμε στους αγρότες χρήματα που θα μας ζητήσει πίσω η Ε.Ε.

Καρφί για τις αγροτικές επιδοτήσεις την περίοδο του Κώστα Καραμανλή άφησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θυμίζοντας το σκάνδαλο με τις ενισχύσεις Χατζηγάκη, εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Καραμανλής, σε εκδήλωση της ΣΕΚΕ και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» στο Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης, είχε τονίσει χθες, μεταξύ άλλων: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους».

Μιλώντας σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα», ο πρωθυπουργός, αφού υπογράμμισε ότι «θα ήταν καλό ο διάλογος με τους αγρότες να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς και όχι κλειστούς», επισήμανε:

«Να δούμε στα πλαίσια των ευρωπαϊκών περιορισμών τι θα κάνουμε. Αλλά δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές, να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία δεν μπορούσαμε στη συνέχεια να τα δικαιολογήσουμε και να μας ζητάει η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε και με τόκο».

Παρότι ο κ. Μητσοτάκης δεν διευκρίνισε σε ποια περίοδο αναφέρεται, εκτιμάται ότι η αποστροφή του αποτελεί αιχμή για το λεγόμενο «πακέτο Χατζηγάκη» το 2009, όταν είχαν δοθεί 425 εκατ. ευρώ, με την ενίσχυση στη συνέχεια να κρίνεται παράνομη από την Ε.Ε., ζητώντας την ανάκτησή της από τους Έλληνες αγρότες.

Αιχμές και από Μαρινάκη

Στο ίδιο μήκος κύματος, χωρίς πάλι να κατονομάσει τον κ. Καραμανλή, κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα, Δευτέρα, το μεσημέρι. «Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει, μένοντας μακριά από μία πρακτική που ακολουθήθηκε στη χώρα “όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά”, να δώσει παραπάνω λεφτά στους αγρότες που πρέπει να τα πάρουν. Και κάνοντας την αυτοκριτική και του δικού μας χώρου, άργησε», τόνισε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας:

«Οι παράνομοι αγρότες δεν θα πάρουν ή θα πάρουν λιγότερα λεφτά, όσο κι αν αντιστέκονται. Αποτέλεσμα διαλόγου είναι η ικανοποίηση διαχρονικών αιτημάτων των αγροτών. Ο διάλογος θα πρέπει να γίνει χωρίς ταλαιπωρία των πολιτών, με ενιαία εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα, όχι μαξιμαλιστικά. Η κυβέρνηση δημιουργεί τις συνθήκες για να αυξηθούν τα έσοδα, όμως έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε τα εισοδήματα από λεφτά που υπάρχουν κι όχι από δανεικά. Αν περιμένετε από την κυβέρνηση να τάζει υποθηκεύοντας τις επόμενες γενιές, δεν θα το κάνουμε, έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντι στο σύνολο της κοινωνίας».

Πηγή: kathimerini.gr