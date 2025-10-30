Μητσοτάκης: Η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει δημόσια – Επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. για την λειψυδρία

Τη διαβεβαίωση ότι η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει δημόσια έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τον εορτασμό των 100 χρόνων της, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε και επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ για τη λειψυδρία.

Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ότι η ελπίδα δεν είναι στρατηγική και η Ελλάδα Αττική αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα, αν δεν πάρουμε μέτρα.

«Όλοι μας αισθανόμαστε μεγάλο το βάρος της ευθύνης όταν αναλογιζόμαστε τις αποφάσεις που πήραν ηγέτες άλλων καιρών προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η πρωτεύουσα θα είχε επαρκές, ποιοτικό και φτηνό νερό», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως «με απόφαση αυτής της κυβέρνησης οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ επέστρεψαν στον έλεγχο του ελληνικού Δημοσίου για να εξασφαλίσουμε ότι η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει μια δημόσια εταιρεία. Μία εταιρεία που ανήκει κατά 51% στο ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει».

«Να συνομιλήσουμε με όρους παρόντος, αλλά κυρίως με όρους μέλλοντος», επισήμανε και πρόσθεσε: «Τα στοιχεία δεν επιδέχονται καμία απολύτως αμφισβήτησης. Η Αττική αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα αν δεν πάρουμε απαραίτητα μέτρα».

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που φέρνει η κλιματική κρίση και η λειψυδρία, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «η Αττική αντιμετωπίζει ενδεχόμενο σοβαρού προβλήματος υδροδότησης αν δεν πάρουμε απαραίτητα και δραστικά μέτρα».

«Η ελπίδα δεν είναι στρατηγική. Μπορεί να μην χιονίσει, να μην βρέξει, να μη γεμίσουν οι ταμιευτήρες. Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η δέσμευση για φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό και τα έργα που σχεδιάζονται

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη δέσμευση της Κυβέρνησης για φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό στην Αττική.

Ακόμη, παρουσίασε το νέο μεγάλο έργο ύδρευσης, που έρχεται να συνεχίσει την ιστορία των εμβληματικών έργων του Μαραθώνα, του Μόρνου και του Ευήνου.

Πρόκειται για την μεταφορά άνω των 200 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού με φυσική ροή (χωρίς αντλιοστάσια) από τους ποταμούς Σικελιώτη και Καρπενησίου, οι οποίοι καταλήγουν στη λίμνη των Κρεμαστών.

Το έργο το Εύρητου, σκοπό έχει – όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός – να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε σταθερά και προβλεψιμα τον Εύηνο και να διασφαλίσουμε ότι για τα επόμενα 30 χρονια η Αττική δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα υδροδότησης.

«Δεν πρέπει να βρεθούμε ποτέ ξανά μπροστά σε καμπάνιες όπως το «Προσέχουμε για να έχουμε», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έκανε λόγο ακόμη για τη «σημαντική γεωγραφική διεύρυνση της ΕΥΔΑΠ με αποτέλεσμα για πρώτη φορά να εισέρχεται στον τομέα διαχείρισης και του αρδευτικού τομέα» σημειώνοντας πως είναι «άλλης τάξης πρόκλησης η διαχείριση του αρδευτικού νερού».

«Η δέσμευση της κυβέρνησης αφορά την προστασία του νερού ως υπέρτατου αγαθού», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στο επενδυτικό πρόγραμμα των 2,5 δισ. ευρώ για τη λειψυδρία, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «θα είμαστε πιστοί στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος και επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης «ότι οι επενδύσεις που σχεδιάζουμε θα προχωρήσουν εξετάζοντας όλες τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης».

«Καταλήγοντας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «η δέσμευση της κυβέρνησής μας αφορά στην προστασία του νερού ως του υπέρτατου δημοσίου αγαθού, αφορά επίσης στην κατηγορηματική δέσμευση ότι η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει δημόσια εταιρεία, καθώς και ότι οι επενδύσεις της θα διερευνήσουν όλες τις πηγές χρηματοδότησης για να εξακολουθήσουμε να έχουμε το ποιοτικότερο και το φθηνότερο νερό».

Παπασταύρου:Αναδιοργάνωση της διαχείρισης του νερού – Συγχώνευση εταιρειών ύδρευσης

Στέλνοντας το μήνυμα ότι «το νερό είναι το ύψιστο δημόσιο αγαθό» ο υπουργός έκανε γνωστό πως ένα νέο έργο, το οποίο χαρακτήρισε «το μεγάλο έργο της γενιάς μας» σχεδιάζεται για την επάρκεια υδατικών πόρων στην Αττική: Το έργο «Εύρυτος».

Πρόκειται για τη μερική εκτροπή του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη ποταμού προς τον Εύηνο. Σκοπός είναι να έχει ολοκληρωθεί το 2029 «100 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου του Μαραθώνα» όπως σημειώνει ο υπουργός. Την ίδια ώρα, όμως, σχεδιάζεται η γεωγραφική επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ με την υποχρεωτική συγχώνευση εταιρειών ύδρευσης. Αυτή η πολιτική θα επεκταθεί και στον τομέα της άδρευσης όπως ενημέρωσε ο ίδιος.

«Πρόκειται για ένα μεταρρυθμιστικό πρώτο βήμα στην ανάγκη νοικοκυρέματος» της διαχείρισης των εταιρειών διαχείρισης. Στο ίδιο πλαίσιο, το Υπουργείο Εσωτερικών αναμένεται να προχωρήσει στην «εξυγίανση των 110 εταιρειών που δεν απορροφούνται από ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ» όπως σημειώνει ο κ. Παπασταύρου.

Παράλληλα, δρομολογείται η ενίσχυση των εταιρειών που εξασφαλίζουν το νερό ως δημόσιο αγαθό. Για να μπορέσουν όλες οι παραπάνω να καταστούν εφικτές απαιτείται η εφαρμογή ρυθμιστικού πλαισίου και αναδιοργάνωση του τοπίου της διαχείρισης του νερού, όπως εξηγεί.

Εκτός από όσα σχεδιάζονται να υλοποιηθούν, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 150 έργα άνω των 320 εκατ. σε πάνω από 40 νησιά, από τα έργα στη Χρυσήιδα Κέρκυρα μέχρι τις αφαλατώσεις στην Αμοργό, αναφέρει ο υπουργός.

Πρόκειται για έργα που διασφαλίζουν την ύδρευση για πάνω από το 50% του πληθυσμού.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi