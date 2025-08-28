Μητσοτάκης: Η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει πραγματικά πλεονάσματα

Πραγματικά πλεονάσματα μπορεί να παράγει η Ελλάδα, όπως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων της Θεσσαλονίκης.

Σε αυτή τη συγκυρία όπου άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, είναι υποχρεωμένες, επειδή έχουν ελλείμματα, να αυξήσουν τους φόρους ή να μειώσουν τις δαπάνες, η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή αλλά και πραγματικά πλεονάσματα τα οποία μας δίνουν τη δημοσιονομική δυνατότητα να μη συζητούμε για αυξήσεις, αλλά για μειώσεις φόρων, και να μη συζητάμε για περικοπές δαπανών αλλά για αυξήσεις δαπανών σε κρίσιμους τομείς όπως η Υγεία και η Παιδεία, επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων της Θεσσαλονίκης.

«Αυτή, λοιπόν, είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα σε αντιπαραβολή με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τονίζει, για ακόμα μία φορά, τη μεγάλη -θα έλεγα, καθοριστική- σημασία της έννοιας της πολιτικής σταθερότητας και της δυνατότητας μιας κυβέρνησης μονοκομματικής, που απέσπασε την πλειοψηφία με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών στις εκλογές που έγιναν πριν από δύο χρόνια, να προχωρά απρόσκοπτα στην υλοποίηση του προγράμματός της, απέναντι στην ολοένα και αυξανόμενη πόλωση και στην τοξικότητα και στα fake news», είπε ο πρωθυπουργός.

«Αυτά τα έργα που γίνονται και σχεδιάζονται στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν ξαναγίνει»

Για το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ, που προτείνει η κυβέρνηση, είπε ότι δεν περιλαμβάνει κανένα ξενοδοχείο, καμιά συμμετοχή ιδιώτη και το έργο θα γίνει αποκλειστικά με εθνική χρηματοδότηση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ.

Θα προβλέπει την κατασκευή πάρκινγκ 600 θέσεων, την αναμόρφωση και ανακατασκευή του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης» και επέκταση του χώρου πρασίνου.

Τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά θα γίνουν με βεβαιότητα εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, είπε ο πρωθυπουργός και ανακοίνωσε ότι, από το τέλος του έτους, ο επιβατικός σταθμός του ΟΣΕ θα συνδεθεί με προαστιακό με τη Σίνδο, ενώ ταυτόχρονα θα προχωρήσει ο σχεδιασμός και η μελέτη της επέκτασης του Μετρό προς τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Πηγή: amna.gr