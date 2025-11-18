Μητσοτάκης: Έκτακτη στήριξη σε κτηνοτρόφους και άμεσα μέτρα για ακρίβεια και στεγαστικό

Nέα επιπρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και τη στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά, θα ανακοινώσει η κυβέρνηση έως το τέλος του έτους, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση και στην κυβερνητική δέσμευση για το χρονοδιάγραμμα καταβολής της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες, ενώ τόνισε ότι θα υπάρξουν και νέες οικονομικές ενισχύσεις για στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά, με χρήματα που θα δοθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και διέψευσε τα σενάρια πρόωρων εκλογών.

Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο ΕΡΤnews:

«Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια μαγική λύση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας», ανέφερε ο Πρωθυπουργός ξεκινώντας να σχολιάζει παρατηρήσεις τηλεθεατών. Εξήγησε ότι η λύση δεν μπορεί να είναι άλλη από μία συστηματική υποστήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς κι ότι δρόμοι δεν μπορούν να κατασκευαστούν σε πολύ σύντομο διάστημα.

«Η γραμμή 4 του μετρό είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιείται στη χώρα» τόνισε και παρατήρησε ότι και αυτή είναι μια λύση πιο μακροπρόθεσμη. «Βραχυπρόθεσμα όλη η έμφαση θα πρέπει να πέσει στην ενίσχυση των λεωφορείων» ανέφερε και όπως είπε, «έχουμε ήδη 800 νέα λεωφορεία αλλά ούτε αυτό αρκεί, ενώ πρέπει ταυτόχρονα να αυξηθεί και η συχνότητα των λεωφορείων. Η προτεραιοποίηση που δίνεται είναι να αυξηθεί εντός έξι μηνών η συχνότητα στις διαδρομές εκείνες που χρησιμοποιεί ο πολίτης περισσότερο, όπως το λεωφορείο 550 που ξεκινά από την Κηφισιά και καταλήγει στο Φάληρο».

«Οφείλω να επισημάνω βέβαια -χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία- ότι σε όλες τις μεγαλουπόλεις του κόσμου το πρωί και ενδεχομένως στην απογευματινή επιστροφή υπάρχει κίνηση, η οποία έχει επιδεινωθεί στην Αθήνα για τους λόγους που σας είπα» πρόσθεσε.

«Η ακρίβεια είναι παγκόσμια, η λύση είναι το διαθέσιμο εισόδημα»

Σε ερώτηση σχετικά με την ακρίβεια και σε όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης στη Βουλή για τις τιμές στα ρεβίθια που είναι 14 φορές πάνω από το χωράφι στο ράφι, ο πρωθυπουργός τόνισε αρχικά ότι είναι πολύ άδικο για τη συνθετότητα του προβλήματος να παίρνει κανείς αποσπασματικά κάποιες τιμές και να προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ ή κατά μιας συγκεκριμένης θέσης.

«Ποια είναι η αλήθεια; Υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας στη χώρα. Το έχω πει πολλές φορές, το έχω αναγνωρίσει. Ειδικά για τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στο νοίκι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ταυτόχρονα ότι η ακρίβεια είναι σήμερα ένα παγκόσμιο φαινόμενο», τόνισε. Πρόσθεσε ότι αυτό που μπορεί να κάνει κανείς για το πρόβλημα είναι να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και ταυτόχρονα να κάνει όλους εκείνους τους ελέγχους στην αγορά ώστε να περιορίσει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας. «Ψηφίζουμε μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση η οποία αποτελούσε και πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Μία ενιαία ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή στην οποία θα συνενωθούν όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί και η οποία θα έχει και την ανεξαρτησία και τη δύναμη να επιβάλει πρόστιμα και να προσπαθεί να βάλει τη μέγιστη δυνατή τάξη στην αγορά» τόνισε. «Όμως επιμένω ότι η λύση είναι τελικά ο πολίτης να έχει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του. Και αυτό γίνεται με μία πολύ τολμηρή μεταρρύθμιση φορολογική την οποία οι πολίτες θα δουν από τον επόμενο χρόνο και η οποία θα αυξήσει ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημά τους» πρόσθεσε, ενώ αναφορά έκανε στο σημείο αυτό και στο μέτρο της επιστροφής ενοικίου.

«Εμείς θα δώσουμε παραπάνω από 2 δισ. ευρώ τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος» είπε, επίσης, ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επέλεξε να στηρίξει τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά. Πρόσθεσε, δε, ότι θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα για το στεγαστικό που αναμένεται να ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του έτους. Μίλησε για την κοινωνική αντιπαροχή και είπε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση και η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι το «πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα πολλά, εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά ακίνητα, ποια είναι τα κίνητρα και τα αντικίνητρα για να πείσουμε τους ιδιοκτήτες να βγάλουν αυτά τα ακίνητα στην αγορά». «Έχουμε ήδη ψηφίσει μια σειρά από φορολογικά κίνητρα» και «θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες για την ανακαίνιση κλειστών κατά προτεραιότητα διαμερισμάτων με πολύ ευνοϊκούς όρους επισκευής» και πιθανότατα η σχετική εξαγγελία θα γίνει πριν από το τέλος του χρόνου.

Άμεση στήριξη κτηνοτρόφων που έχασαν ζώα λόγω ευλογιάς – Έκτακτη ενίσχυση πριν από το τέλος του έτους

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του ο πρωθυπουργός τόνισε για το θέμα των αγροτών ότι «η δέσμευσή μας είναι να πληρώσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της ενίσχυσης στα τέλη Νοεμβρίου» και υπενθύμισε ότι «τα προηγούμενα χρόνια δινόταν στα τέλη Οκτωβρίου, άρα μιλάμε για μία καθυστέρηση ενός μήνα». «Εδώ όμως πάμε να κάνουμε μία πολύ δραστική μεταρρύθμιση. Δύσκολη μεταρρύθμιση με κόστος πολιτικό, απότοκο προβλημάτων και σφαλμάτων τα οποία και εμείς έχουμε αναγνωρίσει, απολύτως απαραίτητη όμως για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας» ανέφερε.

Στη συνέχεια επισήμανε ότι πρέπει να γνωρίζουν οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι ότι τελικά «θα είναι ωφελημένοι από το νέο σύστημα γιατί πολύ απλά θα πετάει έξω αυτούς οι οποίοι δεν δικαιούνται να πάρουν χρήματα ευρωπαϊκά αλλά το ποσό το οποίο έχουμε προς διάθεση είναι το ίδιο». «Άρα οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι θα πάρουν περισσότερα χρήματα» τόνισε.

Αναγνώρισε στο σημείο αυτό ότι στην κτηνοτροφία υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα καθώς θανατώθηκαν κοπάδια κι εκεί οι δυστοκίες από τη μετάπτωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ήρθε δυστυχώς και συνέπεσε με την ευλογιά, που θανατώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ζώα. «Θα υπάρξει πρωτοβουλία από την κυβέρνηση η οποία θα εξειδικευθεί τις επόμενες μέρες. Θα υπάρξει έως το τέλος του έτους άμεση στήριξη εισοδήματος στους κτηνοτρόφους οι οποίοι θανάτωσαν ζώα ως αποτέλεσμα της ευλογιάς. Μιλάμε για μια συμπληρωματική ενίσχυση η οποία θα καταβληθεί πριν το τέλος του έτους, θα είναι ανάλογη με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν και θα δώσουμε με αυτόν τον τρόπο στους κτηνοτρόφους τη δυνατότητα να αναπληρώσουν το εισόδημά τους έως ότου μπορέσουν να ανασυστήσουν τα κοπάδια τους». Πρόσθεσε ότι θα είναι συμπληρωματικά χρήματα που θα ανασυρθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες μέρες.

«Εάν τα ΕΛΤΑ δεν προχωρήσουν σε μία διαδικασία εξυγίανσης, θα κλείσουν προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων»

Ερωτηθείς για το θέμα των ΕΛΤΑ ο πρωθυπουργός τόνισε πως είναι δεδομένο ότι εάν τα ΕΛΤΑ δεν προχωρήσουν σε μία διαδικασία εξυγίανσης, θα αναγκαστούν να χρεωκοπήσουν και να κλείσουν προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων. «Αυτοί λοιπόν οι οποίοι αντιπαλεύουν το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ ουσιαστικά συντάσσονται με τα ιδιωτικά συμφέροντα» πρόσθεσε.

Τόνισε ταυτόχρονα ότι έχει αλλάξει η φύση της ταχυδρομικής δραστηριότητας, οπότε, όπως είπε, πρέπει να υπάρξει εξυγίανση του δικτύου των ΕΛΤΑ που πρέπει όμως να λάβει υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες, τη δυνατότητα εξυπηρέτησης με εναλλακτικούς τρόπους σημείων τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια. Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, «ακριβώς αυτήν την άσκηση κάνει τώρα το υπουργείο Οικονομικών μαζί με το Υπερταμείο και εντός των επόμενων μηνών θα καταλήξουμε σε μία λύση η οποία και θα αναγνωρίζει την ανάγκη συρρίκνωσης του δικτύου αλλά ταυτόχρονα θα παρέχει και εναλλακτικές λύσεις ώστε κανένας δήμος να μη βρίσκεται χωρίς σημείο εξυπηρέτησης και να μην αισθάνονται οι πολίτες της περιφέρειας -αυτοί οι λίγοι οι οποίοι ενδεχομένως μπορεί να αναζητούν ακόμη τις υπηρεσίες του φυσικού δικτύου διανομής των ΕΛΤΑ- ότι καθ’ οιονδήποτε τρόπο είναι παραμελημένοι από το κεντρικό κράτος».

Υπογράμμισε επίσης ότι υπάρχουν τεχνικά ζητήματα στην πρόταση για παρουσία στα ΚΕΠ καθώς τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να πάρουν κρατική ενίσχυση. Είπε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ότι υπάρχουν δυνατότητες να φιλοξενηθούν καταστήματα των ΕΛΤΑ και σε άλλους χώρους. «Από τη μια πρέπει να πούμε στους πολίτες ότι τα ΕΛΤΑ πρέπει να εξυγιανθούν, από την άλλη πιστεύω ότι αυτή η άσκηση της συνεννόησης και της διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες, κατάστημα – κατάστημα πρέπει να γίνει και όλη αυτή η συζήτηση κατέδειξε την αναγκαιότητα να είχε γίνει ενδεχομένως νωρίτερα αλλά αυτό πια δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση σε τοπικό επίπεδο και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μία λύση η οποία θα είναι ικανοποιητική» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Η πατρίδα μας αναβαθμίζεται γεωπολιτικά και ενεργειακά – Εντός των επόμενων 18 μηνών ερευνητικό γεωτρύπανο στο Ιόνιο»

Τα ενεργειακά ήταν το επόμενο θέμα στη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως όλοι αντιλαμβάνονται ότι με τις συμφωνίες που υπογράφηκαν την προηγούμενη αλλά και αυτήν την εβδομάδα και με τη σημαντική παρουσία τόσων αμερικανών παραγόντων στη χώρα μας η πατρίδα μας αναβαθμίζεται ουσιαστικά γεωπολιτικά και ενεργειακά και καθίσταται από απόληξη ενός ενεργειακού δικτύου σε κεντρικό κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς τον βορά.

Όπως τόνισε, καθίσταται η Ελλάδα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τις βαλκανικές χώρες και την Ουκρανία κάτι που έχει οφέλη στο συνολικό σύνθετο γεωπολιτικό παιχνίδι που παίζεται σήμερα.

Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα τόνισε ότι εκτός από τις συμφωνίες για τον βόρειο διάδρομο φυσικού αερίου, ίσως ακόμα πιο σημαντική είναι η επιλογή της Exxon μαζί με δύο ελληνικές εταιρείες να προχωρήσουν στην πρώτη ερευνητική εξόρυξη για φυσικό αέριο στην πατρίδα μας τα τελευταία 40 χρόνια. «Δεν ξέρουμε αν αυτή η εξόρυξη θα έχει αποτελέσματα. Το γεγονός ότι προχωράει από μόνη της δείχνει όμως ότι υπάρχει ένα δυνητικό κοίτασμα μεγάλου ενδιαφέροντος. Εάν είναι θετική, καταλαβαίνετε ότι τα οικονομικά οφέλη για την πατρίδα μας θα είναι τεράστια. Διότι από ‘κει που θα εισάγουμε σήμερα φυσικό αέριο για τις δικές μας ανάγκες, θα μπορούμε να τις καλύπτουμε από μόνοι μας και να εξάγουμε το φυσικό αέριο το οποίο έχουμε εμείς» ανέφερε. Τόνισε επίσης ότι οφείλουμε τουλάχιστον ως Ελλάδα να διερευνήσουμε αν έχουμε αξιοποιήσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Για το θέμα των τιμών που απασχολούν τα ελληνικά νοικοκυριά είπε ότι «καθ’όλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών η κυβέρνηση στήριξε τα νοικοκυριά με σημαντικότατες επιδοτήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, που ήταν απότοκο της δραστικής αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου. Σήμερα τα πράγματα έχουν σε μεγάλο βαθμό σταθεροποιηθεί και εκτιμώ ότι με την καλύτερη διασυνδεσιμότητα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας οι τιμές μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα βαίνουν μειούμενες».

Στο σημείο αυτό τόνισε ότι «πρέπει να κρατήσουμε τη σημαντικότατη αναβάθμιση της πατρίδας μας γεωπολιτικά και ενεργειακά ως αποτέλεσμα αυτών των συμφωνιών και το γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ θετική προοπτική η χώρα μας να μπορεί να αξιοποιήσει τα δικά της κοιτάσματα φυσικού αερίου». Πρόσθεσε ότι οι εξορύξεις θα γίνουν σχετικά σύντομα και εντός των επόμενων 18 μηνών θα έχουμε γεωτρύπανο ερευνητικό στο Ιόνιο.

«Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές για έργα διασυνδεσιμότητας στην ανατολική Μεσόγειο»

Για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ο Κυρ. Μητσοτάκης είπε ότι υπάρχει πράγματι ένα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές και από τις ΗΠΑ για έργα διασυνδεσιμότητας στην ανατολική Μεσόγειο. «Για να μπορέσει το ενδιαφέρον αυτό να ποσοτικοποιηθεί και να διευρυνθεί περαιτέρω χρειάζεται μία επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών δεδομένων έτσι ώστε με αυτά τα επικαιροποιημένα δεδομένα να μπορούμε να μιλήσουμε στους επενδυτές και να τους προσελκύσουμε να επενδύσουν στο καλώδιο» ανέφερε.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη συνάντηση με τον αμερικανό πρόεδρο, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι έχει συναντηθεί ξανά με τον κ. Τραμπ. «Είμαι ένας από τους σχετικά παλαιότερους ευρωπαίους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» είπε και είχε συναντηθεί και κατά την πρώτη του θητεία μαζί του. «Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή, σύντομα, θα συναντηθώ και πάλι μαζί του γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτό το νέο γεωενεργειακό και γεωπολιτικό περιβάλλον». Τόνισε ότι πολύ σημαντικός σε όλα αυτά είναι και ο ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία ελέγχει άνω του 25% της παγκόσμιας δυναμικότητας πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Όπως είπε, όλα αυτά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για σημαντικότατη ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και απαντούν σε αυτούς που με ευκολία έλεγαν ότι η κυβέρνηση δεν έχει σημεία επαφής με τη νέα κυβέρνηση Τραμπ, καθώς οι εξελίξεις εάν μη τι άλλο τους διέψευσαν πανηγυρικά.

Στο σημείο αυτό μετά από σχετική ερώτηση ανέφερε ότι «ο κ. Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ. Δεν θα σχολιάσω τους λόγους που οδήγησαν στην αποπομπή του από την παράταξή μας. Σεβόμενος αυτή του τη θέση, την ιστορία του αλλά τολμώ να πω και το πρόσφατο συντριπτικό πένθος του επιλέγω συνειδητά να μην σχολιάσω δημόσια τίποτα από αυτά τα οποία λέει ο κ. Σαμαράς».

Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε ότι δεν θα διαβάσει όλο το βιβλίο του. «Διαβάζω από τις προδημοσιεύσεις κάποια σημεία που αφορούν σε εποχές εξαιρετικά δύσκολες. Όπως είπα, έχω προσωπική άποψη γι αυτή την περίοδο. Εγώ επιλέγω να μιλάω για το μέλλον, ο κ. Τσίπρας επιλέγει να μιλάει για το παρελθόν. Το γεγονός ότι αισθάνεται την ανάγκη να επανέλθει και με κάποιο τρόπο να ξαναγράψει όπως ο ίδιος πιστεύει μια ιστορία η οποία είναι λίγο-πολύ καταγεγραμμένη στη συνείδηση των πολιτών, με κάνει να πιστεύω ότι μάλλον άσχημα αισθάνεται για αυτά τα οποία έγιναν επί πρωθυπουργίας του. Σε κάθε περίπτωση μια κουβέντα μπορώ να πω για τον κ. Τσίπρα: δεν ξέρω αν εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο του οποίου ο καπετάνιος το έχει ρίξει μια φορά στα βράχια».

«Εκλογές θα γίνουν το 2027»

Επί της συζήτησης για τις επόμενες εκλογές ο πρωθυπουργός απάντησε ότι «όλα αυτά είναι παράξενα. Αφήστε τον χρόνο να εξελιχθεί. Να δούμε ποια κόμματα τελικά θα εκτεθούν στις εκλογές του 2027. Καταλαβαίνετε ότι το δικό μου μέλημα, το πρώτο, είναι να αντιμετωπίζω τα πολλά προβλήματα που έχουν οι πολίτες. Νομίζω ότι οι πολίτες πολύ περισσότερο ενδιαφέρονται γι αυτά τα οποία συζητήσαμε στην αρχή της εκπομπής για την ακρίβεια, για το κυκλοφοριακό, για την υγεία, για ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά τους, για το πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε να κάνουν τη ζωή τους λίγο πιο εύκολη, λιγότερο δύσκολη. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι περισσότερο απασχολούν αυτό το οποίο αποκαλώ την πολιτική κουζίνα και την πολιτική παραπολιτική».

Τόνισε στο σημείο αυτό ότι: «Εκλογές θα γίνουν το 2027. Η ΝΔ όπως και στις προηγούμενες εκλογές διεκδικεί την αυτοδυναμία. Διαβάζω σενάρια για διπλές κάλπες, τριπλές κάλπες. Δεν υπάρχουν αυτά στο δικό μου το μυαλό. Υπάρχει μια εκλογή, το 2027, στην οποία η κυβέρνηση θα θέσει στην κρίση του ελληνικού λαού το έργο της και ταυτόχρονα θα μιλήσει και για το μέλλον για το τι θα ήθελε να κάνει εφόσον ο ελληνικός λαός την εμπιστευθεί για μία ακόμα τετραετία». Η συζήτηση περί ανασχηματισμού και πρόωρων εκλογών είναι διαρκώς επαναλαμβανόμενη, σχολίασε καθώς και ότι προσωπικά νομίζει ότι η κοινωνία λίγο ενδιαφέρεται για όλα αυτά.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει μεταρρυθμιστική κόπωση, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι πρέπει να ανατρέξει κανείς στο πρόγραμμα της κυβέρνησης το 2023 και να δει ποιες από τις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει δεν βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης. «Η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής -με πολιτικό κόστος όπως ξέρετε- αποτέλεσε εμβληματική μεταρρύθμιση της δεύτερης τετραετίας η οποία ήδη αποδίδει αποτελέσματα» τόνισε.

Αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη μεταρρύθμιση με τα μη-κρατικά, μη-κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, στις μεγάλες αλλαγές στην Υγεία, στις προληπτικές εξετάσεις, στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης για τα νέα τμήματα επειγόντων περιστατικών, στη μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη με την κατάργηση των ειρηνοδικείων και την ενοποίησή τους στα πρωτοδικεία που ήδη αρχίζει και αποδίδει αποτελέσματα. Σημείωσε στο σημείο αυτό ότι η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη είναι κρίσιμος πυλώνας για τη σωστή λειτουργία της Δημοκρατίας συνολικά. «Θυμάστε ότι μετά τις εκλογές του 2023 μίλησα για τη νομιμότητα παντού», είπε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στο τι έχει γίνει στα γήπεδα, στο ελληνικό FBI και την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς σε πολεοδομίες και δήμους. Έκανε λόγο για μεγάλες αλλαγές που γίνονται στη χώρα κι έχουν διάρκεια και ένταση. «Έχουμε ακόμη 18 μήνες μέχρι τις εκλογές. Δεν έχω καμία διάθεση να πατήσω φρένο και να μην ασχοληθώ με δύσκολα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα, τα οφέλη όμως οι πολίτες θα τα δουν σε κάποια χρόνια από τώρα» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια είπε ότι ευρύτερα πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που έχουν αποτύπωμα στην καθημερινή ζωή και ανέφερε «το παράδειγμα της ανεργίας που είναι ένα θέμα για το οποίο μιλάμε λίγο: το 2019 ήταν 18% και τώρα είμαστε κάτω από το 8%». Πρόσθεσε ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από τα 650 στα 880 ευρώ και θα πάει στα 950 ευρώ το 2027. Ο μέσος μισθός για την πλήρη απασχόληση είναι ήδη κοντά στα 1.500 ευρώ. Οι μισθοί αυξάνονται γιατί όταν μειώνεται η ανεργία, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να πληρώσουν περισσότερο για να προσελκύσου εργαζομένους. Σε όλα αυτά, είπε, πρέπει να προστεθούν οι σημαντικές πρωτοβουλίες για τη θεματολογία του μέλλοντος, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη.

Μετά από σχετική ερώτηση, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι στο κοινό ανακοινωθέν υπάρχει αναφορά στη δυνατότητα διερεύνησης για τη συμπαραγωγή θαλάσσιων drones με την Ουκρανία, η οποία έχει σημαντική εμπειρία στον τομέα αυτό.

«Στις αρχές του 2026 θα ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος»

«Μερικές φορές η κριτική εστιάζεται περισσότερο στο φαινόμενο της μουσικής καρέκλας, όπου οι πολιτικοί πηγαίνουν από το ένα κόμμα στο άλλο», απάντησε ο Κυρ. Μητσοτάκης όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις της κ. Θρασκιά. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία αφορά την αντιπολίτευση, είπε, επισημαίνοντας ότι παρά την αναμενόμενη φθορά της κυβέρνησης είναι υπερδιπλάσια τα ποσοστά της από το δεύτερο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. «Ουσιαστικά είμαστε η μόνη πολιτική αξιόπιστη δύναμη που εξασφαλίζει στη χώρα σταθερότητα και προοπτική», ανέφερε.

«Δεν μπορώ να σχολιάσω φερόμενες τοποθετήσεις του ΠτΔ» πρόσθεσε. «Αυτό το οποίο εγώ οφείλω να επισημάνω δεν είναι τι θα γίνει το 2027, αυτό θα το αποφασίσουν οι Έλληνες πολίτες με βάση τα διλήμματα που θα τεθούν τότε αλλά και το τι γίνεται τώρα. Σήμερα η χώρα έχει σταθερή κυβέρνηση και το γεγονός ότι έχει σταθερή κυβέρνηση μας επιτρέπει να κάνουμε ενεργειακές συμφωνίες, μας επιτρέπει να υλοποιούμε μια οικονομική πολιτική η οποία αναβαθμίζει διαρκώς την ελληνική οικονομία» επισήμανε και υπογράμμισε ότι σήμερα η χώρα σε αντίθεση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει μια σταθερή κυβέρνηση που υλοποιεί το πρόγραμμά της. «Αυτά τα οποία είπαμε τα κάνουμε. Αλλά αυτά τα οποία κάνουμε είναι αυτά για τα οποία πήραμε νομιμοποίηση από τον ελληνικό λαό σε δύο απανωτές εκλογές το 2023. Το τι θα γίνει το 2027 είναι μια άλλη υπόθεση». Τόνισε επίσης στο σημείο αυτό ότι «δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος».

«Το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ βάζει τάξη σε μια σειρά εκκρεμοτήτων από το παρελθόν»

Ανέφερε ακόμη ότι στην ΕΡΤ γίνεται συνολικά μια σοβαρή προσπάθεια με αναφορά στο σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο είπε ότι βάζει τάξη σε εκκρεμότητες από το παρελθόν.

Ερωτηθείς σχετικά απάντησε ότι στις αρχές του 2026 «θα ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος με την ελπίδα ότι εκεί τουλάχιστον θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιες ευρύτερες συναινέσεις». «Εδώ και 2 χρόνια έχουν λήξει οι θητείες προέδρων των ανεξάρτητων αρχών επειδή η αντιπολίτευση αρνείται να συνεννοηθεί με την κυβέρνηση, βρισκόμαστε σε θεσμικό κενό. Έγινε δεκτή η πρόταση Ανδρουλάκη για μία ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους προέδρους των τριών σημαντικών ανεξάρτητων αρχών και τώρα είναι στο χέρι του να αποδείξει ότι επιθυμεί μία συνεννόηση ή θα τορπιλίσει μία συμφωνία που είναι συνταγματικά απαραίτητη για τη στελέχωση αυτών των ανεξάρτητων αρχών» υπογράμμισε.

«Σίγουρα κάποια στιγμή θα γίνει συνάντηση με τον Ερντογάν – Καλοδεχούμενη η ηρεμία στα ελληνοτουρκικά»

Η τελευταία ερώτηση αφορούσε τα ελληνοτουρκικά και ο πρωθυπουργός απάντησε ότι υπάρχει μία ηρεμία και ότι θα υπάρξει σίγουρα κάποια στιγμή μία συνάντηση με τον τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. «Κάθε συνάντηση μπορεί να είναι χρήσιμη.

Καλοδεχούμενη η ηρεμία των τελευταίων δύο ετών. Δεν έχουμε παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο, έχουμε Τούρκους επισκέπτες στα ελληνικά νησιά που εισφέρουν στα έσοδα, έχουμε καλή συνεργασία στα ζητήματα της μετανάστευσης. Ακανθώδη ζητήματα παραμένουν στο μεταναστευτικό. Ανησυχώ πολύ και δεν χαίρομαι για το ότι στο ζήτημα του Κυπριακού εξακολουθούμε να βλέπουμε δηλώσεις υπέρ της λύσης των δύο κρατών, η οποία απορρίπτεται εξ ορισμού όχι μόνο από μας αλλά από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα» ανέφερε.

Κλείνοντας είπε ότι δεν είναι κακό το γεγονός ότι δεν είναι γεμάτα τα πρωτοσέλιδα με σενάρια πολέμου και έντασης ως προς τις σχέσεις με την Τουρκία.

