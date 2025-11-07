Μητσοτάκης: «Δεν μπορούμε να αφήνουμε το ρωσικό φυσικό αέριο να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία»

«Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από την 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), στέλνοντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα γίνεται παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη, μια ημέρα μετά τη συμφωνία με την ExxonMobil για γεωτρήσεις στο Ιόνιο.

Ζήτησε, επίσης, να γίνει γρήγορα η διακοπή του ρωσικού φυσικού αερίου σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία».

Παράλληλα αναφερόμενος στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «γίνονται όλο και ισχυρότερες»

Δείτε την ομιλία του πρωθυπουργού

Η ομιλία Μητσοτάκη

Ξεκινώντας την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο «για μια μεγάλη ευκαιρία να την εμβαθύνουμε τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας» προσθέτοντας πως «η Ευρώπη όπως ξέρουμε είναι ένας μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας. Οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και θα υπογραφούν μας δείχνουν ότι υπάρχει ουσία πίσω από τη συνεργασία».

«Αυτή η συνεργασία δεν βασίζεται μόνο στο εμπόριο αλλά και στους κοινούς στόχους. Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν ευθύνη να παρέχουν ενέργεια στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να διασφαλίσουμε τις ενεργειακές υποδομές χωρίς γεωπολιτικές εντάσεις. Θέλουμε να αναπτύξουμε νέες συνεργασίες και να προωθήσουμε τις πράσινες πολιτικές, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο» συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι «η Ελλάδα έχει χαράξει τον δικό της ενεργειακό δρόμο και πήραμε την στρατηγική απόφαση να φύγουμε από τον λιγνίτη και για περιβαλλοντικούς και για οικονομικούς λόγους γιατί ήταν πολύ ακριβός. Επενδύσαμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και ως αποτέλεσμα οι ΑΠΕ αυτή τη στιγμή καλύπτουν πάνω από το 50% των αναγκών μας».

«Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε στο μέλλον μια ασφαλή πηγή ενέργειας. Επενδύουμε και στο δίκτυο. Όταν ανέλαβα το 2019, η Ελλάδα ήταν 400 εκατ. επενδύσεις στο δίκτυο φυσικού αερίου, τώρα προωθείται η ορθή χρήση μέσω της ψηφιοποίησης. Είμαστε εν μέσω έργου 6 δισ. ευρώ για να συνδέσουμε τα νησιά με το δίκτυο φυσικού αερίου» συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Συνεχάρη, μάλιστα, τον τον υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, «για την εξαιρετική δουλειά στον τομέα των υδρογοναθράκων. Είμαστε χαρούμενοι για τη συμφωνία (σ.σ. ανάμεσα στην ExxonMobil, την Energean και τη HelleniQ Energy για την παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπέδου Block 2, δυτικά της Κέρκυρας) γιατί θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στα τελευταία 40 χρόνια γιατί η Ευρώπη ξέρουμε ότι θα χρειαστεί φυσικό αέριο για πολλά χρόνια στο μέλλον» κάνοτνας λόγο για «στρατηγικό στοίχημα» όσον αφορά το φυσικό αέριο καθώς «έχουμε χτίσει ένα δίκτυο για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια»

Με αφορμή, δε, τα εγκαίνια πριν από λίγες ημέρες του νέου σταθμού συμπίεσης στην Κομοτηνή, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει γίνει παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στη Ευρώπη, έχουμε γίνει βασική χώρα για το φυσικό αέριο και την μεταφορά του. Πριν από 6 χρόνια ήμασταν μια υποσημείωση στο θέμα της ενέργειας στην Ευρώπη και απλά εισάγαμε φυσικό αέριο για να καλύπτουμε τις εσωτερικές ανάγκες μας. Τώρα έχουμε κάνει στροφή με 17 δισ. κ.μ. αερίου εξήχθησαν από την Ελλάδα».

Αφού, δε, είπε ότι «οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως πύλη για τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης», ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε «η απαγόρευση φυσικού αερίου από τη Ρωσία πρέπει να γίνει γρήγορα. Δεν μπορεί το ρωσικό φυσικό αέριο να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι με τον Κάθετο Διάδρομο που θα ξεκινήσει από την Ελλάδα και θα καταλήξει στην Ουκρανία» τονίζοντας ότι «η Ελλάδα γίνεται πύλη εισόδου που θα αντικαταστήσει το φυσικό αέριο από τη Ρωσία».

Ευχαριστώντας τέλος τα μέλη της πολυπληθούς αμερικανικής αντιπροσωπείας που βρίσκονται στην Ελλάδα για τη σύνοδο για την ενέργεια, ο πρωθυπουργός είπε ότι «η σχέση μας με τις ΗΠΑ γίνεται όλο και ισχυρότερη, έχουμε να καταφέρουμε πολλά μαζί»

Η ιστορική συμφωνία με την ExxonMobil

H συμφωνία ανάμεσα στην ExxonMobil, την Energean και τη HelleniQ Energy για την παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπέδου Block 2, δυτικά της Κέρκυρας. ανοίγει μια νέα εποχή στον τομέα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα

Η συμφωνία, με έντονο γεωπολιτικό και επενδυτικό αποτύπωμα, φέρνει τη χώρα πιο κοντά στην προοπτική να αποκτήσει ρόλο παραγωγού φυσικού αερίου, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της.

Το επενδυτικό πλάνο

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η ExxonMobil αναλαμβάνει το 60% της παραχώρησης και τον ρόλο του operator του έργου, με την HelleniQ Energy να διατηρεί ποσοστό 20% και την Energean το υπόλοιπο 20%. Το Block 2 θεωρείται το πιο ώριμο για ερευνητική γεώτρηση, καθώς διαθέτει πλήρη σεισμικά δεδομένα και θετικές ενδείξεις για ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil, Τζον Άρντιλ, ανέφερε χθες στο περιθώριο της συνόδου για την Διατλαντική συμμαχία ότι το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται μεταξύ 50 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων για το στάδιο της έρευνας. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν με ερευνητικές γεωτρήσεις, ενώ η πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Όπως επισήμανε, η απόφαση για τις γεωτρήσεις προβλέπεται να ληφθεί μέσα στο 2026, ενώ ο τεχνικός σχεδιασμός θα εξελιχθεί την περίοδο 2026-2027.

«Προγραμματίζουμε πολύ προσεκτικά», υπογράμμισε ο κ. Άρντιλ, σημειώνοντας πως, σε περίπτωση που οι έρευνες είναι επιτυχείς, η συνολική επένδυση θα μπορούσε να ανέλθει σε 5 έως 10 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε έναν ορίζοντα επτά ετών, δηλαδή έως το 2030. Από το 2030 μέχρι το 2035, πρόσθεσε, εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά, η Ελλάδα θα μπορούσε να περάσει στη φάση της παραγωγής. «Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη την αξιολόγηση», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας ότι οι τελικές αποφάσεις αναμένονται τον επόμενο μήνα.

Η στρατηγική σημασία για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Η συμμετοχή της ExxonMobil αποτελεί την πιο ουσιαστική επιστροφή αμερικανικής παρουσίας στον ελληνικό ενεργειακό τομέα των τελευταίων δεκαετιών. Πέρα από το επενδυτικό σκέλος, η παρουσία της πολυεθνικής εταιρείας λειτουργεί ως μήνυμα εμπιστοσύνης προς τη σταθερότητα και τη θεσμική ωριμότητα της ελληνικής αγοράς ενέργειας. Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι η αμερικανική εμπλοκή ανεβάζει σημαντικά το επίπεδο του εγχειρήματος, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε τεχνογνωσία και κεφάλαια παγκόσμιας κλίμακας.

Σε οικονομικό επίπεδο, η προοπτική εντοπισμού αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων θα μπορούσε να μετατραπεί σε αναπτυξιακό πλεονέκτημα για τη χώρα, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγόμενους πόρους και ενισχύοντας τα δημόσια έσοδα.

Παράλληλα, η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της ως ενεργειακός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συνδέοντας τη Μεσόγειο με την Κεντρική Ευρώπη μέσω των νέων υποδομών LNG και αγωγών φυσικού αερίου.

Πηγή: protothema.gr