Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Δεν έχω καμία πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο - Θα εξαντλήσουμε την 4αετία, το 2027 θα κάνουμε ταμείο

Μετά την ομιλία του πρωθυπουργού το Σάββατο βράδυ στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχωρεί την καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου αναφέροντας πως δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο και θα εξαντλήσει την 4ετία

Ο πρωθυπουργός από το «Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο θα εξειδικεύσει τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που εξήγγειλε χθες, από το βήμα της από το βήμα της ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός κατά την προσέλευσή του για τη συνέντευξη Τύπου είχε ένα σύντομο διάλογο με τους δημοσιογράφους, οι οποίοι του σχολίασαν πως χθες χαμογελούσε μετά από την ανακοίνωση κάθε μέτρου, με το Κ. Μητσοτάκη να απαντάει «ήθελα να δώσω τόνο αισιοδοξίας».

Ερώτηση για το αν θα δοθεί 13ος μίσθος έως το τέλος της 4ετίας και αντιδράσεις αντιπολίτευσης

Χθες παρουσίασα την πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση της Μεταπολίτευσης. Το πλεόνασμα προέκυψε λόγω της σωστής δημοσιονομικής πολιτικής. Η Ελλάδα είναι εξαίρεση στον κανόνα της Ευρώπη. Οι άλλες χώρες λαμβάνουν μέτρα λιτότητας. Η Ελλάδα κατάφερε να δημιουργήσει ένα μέρισμα προς διανομή. Επιλέξαμε να στοχεύσουμε σε μια μεταρρύθμιση για 4 εκατομμύρια φορολογούμενους. ο 13ος μισθός θα στοίχιζε 1,3-1,4 δισ ευρώ. Να μας εξηγήσουν γιατί ζητούν αυτό τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Φιλοδοξώ η πολιτική της παραγωγής υγειών πλεονασμάτων να συνεχιστεί και του χρόνου. Αυτό το μέρισμα της ανάπτυξης επιστρέφει με δίκαιο τρόπο σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας.

Για το δημογραφικό και την ακρίβεια στο ράφι

Καταρχάς η μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε χθες έχει συγκεκριμένες στοχεύσεις. Να βοηθήσουμε οικογένειες με παιδιά. Οι μισθωτοί θα δουν τη βελτίωση στο εισόδημα από τον Ιανουάριο και θα την βλέπουν κάθε μήνα.

Τα μέτρα είναι στοχευμένα για τους νέους.

Μίλησα για την ακρίβεια πολλές φορές στην ομιλία μου. Ολη μας η στόχευση είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Εκεί στοχεύουμε με το πλαίσιο των μέτρων. Το όφελος για νέους, νοικοκυριά και συνταξιούχους είναι η καλύτερη απάντηση για την ακρίβεια. Η μάχη κατά της ακρίβειας είναι και παρεμβάσεις σε πολλούς τομείς. Επιμένω πως αυτό που κάνουμε είναι να δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη κάθε νοικοκυριού.

Για αλλαγή εκλογικού νόμου και πολιτική σταθερότητα με μονοκομματικές κυβερνήσεις και κυβέρνηση συνεργασίας

Δεν έχω καμία πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις και στις επόμενες εκλογές θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία. Οι εκλογές δεν είναι στο μυαλό μου τώρα, αλλά η υλοποίηση του προγράμματός μου. Κανείς δεν γνωρίζει πως θα είναι το πολιτικό τοπίο στις εκλογές του 2027. Ο λαός θα κάνει την επιλογή του αν επιθυμεί μία κυβέρνηση συνεργασίας ή μία μονοκομματική κυβέρνηση.

Για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Η Ελλάδα έτρεξε να βοηθήσει την Κύπρο και η πρόθεσή μας είναι το έργο να ξεκινήσει και να υλοποιηθεί και θα κάν ότι περνάει από το χέρι μου. Η Κύπρος όμως πρέπει να αποδείξει έμπρακτα ότι το θέλει το έργο. Το καλώδιο θα ωφελήσει πρωτίστως την Κύπρο.

Για το δόγμα νομιμότητα παντού -Παραμένουν εστίες παραβατικότητας και δράση οργανωμένου εγκλήματος

Τη μάχη κατά της παραβατικότητας την κερδίζουμε κάθε μέρα. Αποκαλύπτονται κυκλώματα και το ελληνικό FBI έχει σημείωσε πολλές επιτυχίες με λαθραία τσιγάρα, με λαθρεμπόριο καυσίμων και πειραγμένες αντλίες. Αντιμετώπιση οργανωμένων συμμοριών στο ποδόσφαιρο. Το έγκλημα υπήρχε και υπάρχει και η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι κάνει κάτι γι αυτό.

Υπάρχει σήμερα ενεργή κατάληψη σε πανεπιστήμιο; Δεν υπάρχει. Υπάρχει αυστηροποίηση του ΚΟΚ. Αυτά αποδεικνύουν την προσήλωση της κυβέρνησης σε αυτή την ατζέντα. Εχουμε κερδίσει πολλές μάχες και θα συνεχίσουμε. Η Ελλάδα είναι ένα ευνομούμενο κράτος.

Για το μεταναστευτικό

Από την κρίση του Εβρου είχα πει πως η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει μία αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική. Σήμερα η ΕΕ έχει έρθει και ταυτιστεί με τις ελληνικές θέσεις. Προστασία συνόρων και πάταξη κυκλωμάτων διακινητών. Θα κάνω ότι περνάει από το χέρι για να περιοριστεί η παράνομη μετανάστευση. Τα μέτρα που λάβαμε για τη Λιβύη είχε σαφέστατα αποτελέσματα.

Πλέον δεν υπάρχουν εικόνες όπως στη Μόρια όταν η χώρα είχε χάσει τον έλεγχο των συνόρων της. Είμαι υπέρ της οργανωμένης νόμιμης μετανάστευσης. Τους επόμενους 2 μήνες θα υπάρξει νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση. Εμείς θα καθορίζουμε ποιος θα έρθει στην πατρίδα μας και με ποιους κανόνες.

Για Αριστερά και πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα

Το ζήτημα της όποιας πιθανής επανάκαμψης του κ. Τσίπρα αφορά το χώρο της Κεντροαριστεράς. καταλαβαίνω ότι ο κ. Τσίπρας ζητάει από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική, αντί να κάνει ο ίδιος αυτοκριτική που οδήγησε το κόμμα του σε δύο οδυνηρές ήττες. Απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κ. Τσίπρα αλλά την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών.

Υπάρχουν συμφέροντα, κάποια μέσα και κάποιοι επιχειρηματίες που λειτουργούν ως χρυσοί χορηγοί του κ. Τσίπρα. Δεν τα αξιολογώ ως σημαντικά, απλώς τα επισημαίνω.

Για ελληνοτουρκικά

Επιδιώκω τα ήρεμα νερά χωρίς εκπτώσεις στα εθνικά συμφέροντα. Θα εξακολουθώ να συνομιλώ με τον κ. Ερντογαν. Ο σχεδιασμός της Ελλάδας δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας. Όσο υπάρχει το casus belli , η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκία στο πρόγραμμα Safe. Αν θέλουμε μία εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων θα πρέπει να ανακληθεί από την Τουρκία το casus beli.

Για φόρους

Αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τον ΕΝΦΙΑ 30%. Εχουμε μειώσει το ΦΠΑ σε μία σειρά προϊόντων. Η μείωση του ΦΠΑ δεν συνεπάγεται ότι θα μειωθούν οι τιμές στο ράφι. Δεν μπορούμε να ζητάμε και μείωση ΦΠΑ και μείωση άμεσων φόρων.

Για δημοσκοπήσεις και φθορά της κυβέρνησης και σκάνδαλα διαφθοράς

Είναι προφανές πως μία κυβέρνηση που είναι στον 70 χρόνο θα υποστεί φθορά. Ωστόσο η ΝΔ παραμένει πρώτο κόμμα και αυτό δεν συμβαίνει συχνά στην Ευρώπη. Υπάρχει μία σιωπηλή πλειοψηφία πολιτών επιθυμεί μία χώρα υπέρ της Ευρώπης, που θα μειώνει την ανεργία και τη μείωση της φορολόγησης και θα στέκεται με υπερηφάνειά στο πολιτικό σκηνικό. Αυτή η πολιτική εκφράζει πολλούς Ελληνες και πρέπει να τους πείσουμε ότι αξίζουμε και πάλι την εμπιστοσύνη τους. Αυτό θα μας απασχολήσει σε 2 χρόνια. Πιστεύω στην πολιτική που εφαρμόζουμε. Οι καλύτερες ημέρες είναι μπροστά και το 2027 θα κάνουμε ταμείο.

Για τα σκάνδαλα της διαφθοράς για οποιαδήποτε υπόθεση είναι στη Δικαιοσύνη έχω απόλυτη εμπιστοσύνη πως αν εντοπιστούν ένοχοι θα τιμωρηθούν.

Για στεγαστική κρίση

Εχουμε συγκροτημένο πρόγραμμα 6 δισ ευρώ για το στεγαστικό. Είμαι ανοικτός σε επιπλέον μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Σημαντική η επιδότηση ενοικίου για νέους.

Για το δημογραφικό -Επαρκούν τα μέτρα;

Το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο και μακροπρόθεσμα πρόβλημα. Αφορά όλο το δυτικό κόσμο. Τα προβλήματα της Ελλάδας τα αντιμετωπίζουν όλες οι δυτικές χώρες. Εμείς δώσαμε επίδομα γέννησης και αυξήσαμε τα vouchers για τους παιδικούς σταθμούς. Η στρατηγική μας για το δημογραφικό είναι σε πολλούς άξονες. Η όλη φορολογική μεταρρύθμιση στηρίζεται στο να δώσουμε μήνυμα στις οικογένειες. Πρέπει να επιβραβεύσουμε τις οικογένειες που κάνουν παιδιά. Το δημογραφικό έχει και μία άλλη διάσταση για το κόστος στις συντάξεις.

Για την Παιδεία και τα μη κρατικά πανεπιστήμια και σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια

Αποδείξαμε πως οι προδιαγραφές για τα πανεπιστήμια είναι πολύ αυστηρές και γι αυτό άδεια έλαβαν μόνο 4. Θεωρώ ότι αυτή η μεταρρύθμιση έχει και αναπτυξιακό πρόσημο. Και το Χάρβαρντ και το Γέιλ έχουν έρθει στην Ελλάδα, αλλά με συνεργασίες με κρατικά πανεπιστήμια.

Ας δούμε πως αλλάζει όψη όλη η τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Φέτος θα ξεκινήσουμε χωρίς καμία κατάληψη. Εχει καμία σχέση πλέον το ελληνικό πανεπιστήμιο με την εικόνα που είχε παλιά;

Δεν συζητάει κανείς για κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτό που συζητάμε και ανοίγω το διάλογο είναι για το πως θα μπορέσουμε να αναδείξουμε το Λύκειο, να μην είναι αυτό που είναι σήμερα. Σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι σε 4 χρόνια δεν θα υπάρχουν Πανελλαδικές. Σήμερα το Λύκειο έχει γίνει ένας μηχανισμός προετοιμασίες και το απολυτήριο έχει χάσει την αυτοτελή του αξία.

Ανοιχτή πρόσκληση στα κόμματα για το εθνικό απολυτήριο.

Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, θα πάτε σε κυβέρνηση συνεργασίας;

Θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Εκλογές θα γίνουν το 2027. Θέλουμε να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές, αλλά δεν είναι αυτό το μέλημά μου.

Οι πολίτες θα αποφασίσουν το 2027 αν θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβερνήσεις συνεργασίας.

Αρκούν τα μέτρα για να επιστρέψουν οι πολίτες στην ύπαιθρο;

Εχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό μία πολύ σπουδαία πολιτική που αποδίδει καρπούς για προτεραιοποίηση έργων και μία λογοδοσία από κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση για τα έργα που πρέπει να στηρίξουμε για να αναδειχθεί η περιφέρεια.

Ακολουθούν και άλλα έργα υποδομών.

Στήριξη της περιφέρειας σημαίνει στήριξη πρωτογενούς τομέα, αλλά διαχείρισης του νερού.

Η ευρωπαϊκή οδηγία επιτρέπει μειώσεις ΦΠΑ μόνο για νησιά, γι αυτό είναι εκτός ο Εβρος. Για τον Εβρο έχουμε ήδη ένα πρόγραμμα. Επιδοτούμε οικογένειες που θέλουν να πάνε και να μείνουν στον Εβρο.

Για Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά

Για τον κ.Σαμαρά δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά. Βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του και η τραγωδία είναι πολύ νωπή. Η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχικοί και οι πρώην πρωθυπουργοί ξέρουν πόσο δύσκολη είναι. Σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες. Η μεγάλη εικόνα είναι η εικόνα μίας παράταξης σταθερότητας για την πατρίδα μας. Πιστεύω ότι αυτή η λογική θα επικρατήσει.

Για ΕΠΟΚΕΠΕ

Νομίζω ότι να το επιχειρήσει κανείς, να το χρεώσει μόνο σε μια κυβέρνηση, θα έλεγα αδικεί τα πραγματικά δεδομένα.

Όμως, εμείς είμαστε η κυβέρνηση και εμείς οφείλουμε να το λύσουμε. Αναλαμβάνω ακέραια την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον τρόπο τον οποίον θα θέλαμε στα έξι χρόνια που κυβερνούμε.

Επίσης, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν ο ΟΠΕΚΕΠΕ σημαίνει την αποτυχία του επιτελικού κράτους είπε: «Εξακολουθώ να επιμένω ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος διακυβέρνησης εκτός του επιτελικού κράτους. Διότι οτιδήποτε άλλο, εμένα με παραπέμπει σε συνθήκες που από πλευράς χρηστής διοίκησης δεν μπορώ να τις αποδεχτώ».

Για συνταξιούχους

Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς δεν είναι η μόνη στήριξη στους συνταξιούχους. Υπάρχει το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ που πλέον γίνεται μόνιμο. Πλέον με τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις ωφελούνται και οι συνταξιούχοι.

Για ακρίβεια

Η προτεραιότητα μου και η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση αφορά τις οικογένειες με παιδιά που είναι στις χαμηλά εισοδήματα. Τελευταία οι τιμές στα τρόφιμα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Μένουν σταθερές. Η συζήτηση για την ακρίβεια είναι στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών μας.

Εχουμε κάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις και στην αγορά ενέργειας. Τρόποι ελέγχου των τιμών με ένα νόμο και ένα άρθρο δεν υπάρχουν.

Για επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη

Δεν τίθεται κανένα τέτοιο ζήτημα (για επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη).

Εχουμε σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και θα εξαντλήσουμε την τετραετία

Το συμβόλαιο μου με τους πολίτες είναι για 4 χρόνια. Στο τέλος θα κρίνουν αν πρέπει ή όχι να ανανεωθεί. Αν είμαστε μία καλή κυβέρνηση ναι νομίζω θα κερδίσουμε τις εκλογές. Δεν έχω καμία ψύχωση για τρίτη θητεία. Αν είμαστε καλή κυβέρνηση θα έρθει.

Για στήριξη Ουκρανίας

Το πώς αποδυναμώνεται η ασφάλεια σε μία χώρα με τόση ενδυνάμωση των ενόπλων δυνάμεων δυσκολεύομαι να το καταλάβω. Μου είναι αδιανόητο να καταλάβω πως δεν θα ταχθούμε υπέρ του αμυνόμενου όταν έχουμε στην πλάτη μας την Κύπρο.

Η Ελλάδα απομονώθηκε για λόγους οικονομικούς από την Ευρώπη δεν θα γίνουν το μαύρο πρόβατο για λόγους γεωπολιτικούς. Είμαστε με την Ευρώπη.

Για πολιτική σεναριολογία να πάει η ΝΔ στις επόμενες εκλογές με άλλο αρχηγό

θα αστειεύεστε. Δεν ξέρω ποιος διακινεί αυτά τα σενάρια. Καταλαβαίνω ότι κάποια συμφέροντα που είναι απέναντι στην κυβέρνηση θέλουν να προκαλούν εσωτερικές αναταράξεις. Ας είμαστε σοβαροί και ας αφήσουμε αυτά τα συμφέροντα στη μοναξιά και στη θλίψη που θα τους προκαλέσει ότι δεν θα επιβεβαιωθούν.

Για ΕΣΥ

Το υπουργείο Υγείας δεν είναι υπουργείο Ασθένειας και γι αυτό πρέπει να προλαμβάνουμε. Μεγάλη σημασία στην πρόληψη. Να παρουσιάζετε με θάρρος όλη την εικόνα του ΕΣΥ. Και τα στραβά και τα καλά. Το ΕΣΥ υπάρχει για να υπηρετεί τους ασθενείς και αυτούς πρέπει να ακούμε.

Για τις έρευνες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Υπάρχουν χώρες με πολύ περισσότερες υποθέσεις και η ευρωπαϊκή εισαγγελία στηρίχθηκε από την κυβέρνηση. Αυτή είναι η δουλειά της, αλλά μόνο στην Ελλάδα υπάρχει η εργαλειοποίηση. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι, εμείς θέλουμε τον έλεγχο, είναι καλοδεχούμενος.

Ας κρατήσουμε μία αίσθηση ποια είναι η έκταση ενός ζητήματος και γιατί εργαλειοποιείται από την αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση τα έβαλε με κάποιους που στο παρελθόν πίστευαν ότι είναι στο απυρόβλητο. Στείλαμε στη δικαιοσύνη συμμορίες για το ποδόσφαιρο για ναρκωτικά και για τα καύσιμα.

Για σχέσεις με κυβέρνηση Τραμπ

Η Ελλάδα έχει διαχρονικά πολύ καλές σχέσεις και με τους Δημοκρατικούς και του Ρεπουμπλικάνους. Εχω συνεργαστεί με τον πρόεδρο Τραμπ. Οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές Στο Κογκρέσο με χειροκρότησαν και τα δύο κόμματα. Δεν έχω τόσο καλές σχέσεις όσο ο κ. Καμμένος και να τα τακτοποιώ όλα με ένα τηλέφωνο.

Για τα Τέμπη

Σκύβω το κεφάλι και αναλογίζομαι τις ζωές που χάθηκαν τόσο άδικα και τον πόνο των συγγενών και τη δέσμευσή μου να ξανασυμβεί αυτό. Με πρωτοφανή αθλιότητα κάποιοι εργαλειοποίησαν τον πόνο των συγγενών για να μας επιτεθούν. Κόμματα και Μέσα που θέλησαν να μας επιτεθούν. Τώρα ξέρουμε τι έγινε και πώς στήθηκε αυτή η αθλιότητα. Τα υπόλοιπα θα τα βρει η δικαιοσύνη. Αναρωτιέμαι αν όλοι αυτοί που λένε γιατί έκλεισε η ανάκριση αν θέλουν τη δίκη. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει η δίκη και να δικαστούν οι υπαίτιοι.

Για σύμπλευση με το Ισραήλ

Η κυβέρνηση έχει συμμαχία με Ισραήλ, αλλά ασκήσαμε σφοδρή κριτική για την επίθεση στη Γάζα. Ζητήσαμε άμεση κατάπαυση του πυρός. Η μόνη πραγματική λύση είναι η λύση των δύο κρατών και η άποψή μου έχει μεταφερθεί και στο Ισραήλ. Θα εξακολουθούμε να ασκούμε σφοδρή κριτική στο Ισραήλ. Είμαι σαφής η ελληνική κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Το θέμα είναι το πότε και πώς.

Για εξελίξεις στη Γαλλία

Ανησυχώ για την κατάσταση στη Γαλλία. Αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη της σημασίας της πολιτικής σταθερότητας. Εύχομαι να προκύψει σταθερή κυβέρνηση στη Γαλλία και το μήνυμα είναι μία προειδοποίηση τι συμβαίνει όταν η πολιτική δεν μπορεί να υπηρετήσει την κοινωνία και την οικονομία

