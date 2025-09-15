Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος: «Η Θεολογία του Σταυρού και η Θεολογία της δόξας»

Σε ένα συγκινητικό μήνυμα προχώρησε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, με αφορμή την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, την μεγαλύτερη εορτή της χριστιανοσύνης.

Με την ευκαιρία της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού πρέπει να δούμε τη μεγάλη αξία του Σταυρού σε σχέση με την Ανάσταση του Χριστού. Στην Ορθόδοξη θεολογία ο Σταυρός συνδέεται άρρηκτα με την Ανάσταση του Χριστού, η θεολογία του Σταυρού με τη θεολογία της Δόξας, και δεν μπορούν να χωριστούν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Σταυρός είναι απλώς ένα ιστορικό γεγονός και η Ανάσταση ένα εσχατολογικό γεγονός, γιατί αυτό είναι θεολογικό λάθος.

Στη Δύση αναπτύχθηκε η θεωρία της ικανοποίησης της θείας δικαιοσύνης με τον Άνσελμο Καντερβουρίας τον 11ο αιώνα, όπου η αμαρτία θεωρείται προσβολή του Θεού και ανατροπή της τάξης της δημιουργίας, και άρα έπρεπε είτε να τιμωρηθεί ο άνθρωπος είτε να ικανοποιηθεί ο Θεός με τη θυσία του Χριστού. Αυτή η προσέγγιση όμως είναι ξένη προς την ορθόδοξη παράδοση. Στην Ορθοδοξία ο Χριστός ενανθρώπησε όχι για να ικανοποιήσει κάποια τραυματισμένη θεία δικαιοσύνη, αλλά από αγάπη, για να νικήσει την αμαρτία, τον διάβολο και τον θάνατο, και να δώσει στον άνθρωπο τον εαυτό Του ως «φάρμακο αθανασίας».

Έτσι, το μυστήριο του Σταυρού συνδέεται άρρηκτα με το μυστήριο της Αναστάσεως και της Πεντηκοστής. Ο Σταυρός είναι ταυτόχρονα και δόξα του Χριστού, όπως είπε ο ίδιος: «νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου». Στην εκκλησιαστική ζωή αυτό φαίνεται στην άσκηση, στην κάθαρση του νου, στον φωτισμό και στη θέωση.

Οι Πατέρες και η υμνογραφία συνδέουν πάντα Σταυρό και Ανάσταση. Ο π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ έλεγε ότι ο Σταυρός είναι σημείο δόξας: ο Χριστός πέθανε ως άνθρωπος, κατέβηκε στον θάνατο και τον κατέλυσε με τις αστραπές της δόξας Του. Ο π. Ιωάννης Ρωμανίδης επέκτεινε αυτή τη διδασκαλία τονίζοντας ότι ο Σταυρός, η Ανάσταση και η Δόξα βιώνονται μέσα στη μυστηριακή και ησυχαστική παράδοση, και είναι η καταλλαγή του ανθρώπου με τον Θεό, η απελευθέρωση από τη δουλεία της αμαρτίας και η μεταμόρφωση της φιλαυτίας σε φιλοθεΐα και φιλανθρωπία.

Αντίθετα, ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης απομακρύνθηκε από αυτήν την παράδοση, θεωρώντας τον Σταυρό κατώτερο της Αναστάσεως και της εσχατολογίας, κάνοντας λόγο για «υπέρβαση του Γολγοθά». Έτσι όμως υποτιμάται το μυστήριο του Σταυρού, το οποίο μόνο μέσα από το Χριστολογικό δόγμα της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου κατανοείται σωστά.

Όποιος δεν έχει καταλάβει την ενότητα της θείας και της ανθρώπινης φύσης στον Χριστό, και δεν έχει βιώσει την άρση του Σταυρού μέσα στην ορθόδοξη άσκηση, δεν μπορεί να κατανοήσει τη θεολογία του Σταυρού ούτε τη θεολογία της Δόξας. Η ορθόδοξη θεολογία είναι διαφορετική και από τη σχολαστική-προτεσταντική, αλλά και από την ρωσική στοχαστική θεολογία.