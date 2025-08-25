Μητροπολίτης Ιερόθεος: Εκδήλωση για τα 30 έτη ποιμαντορίας του στο λιμάνι της Ναυπάκτου

Εκδήλωση για τα 30 έτη ποιμαντορίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κ.κ. Ιεροθέου «Ελλήνων μουσικές μες τους αιώνες» το Σάββατο, 30 Αυγούστου στο Λιμάνι της Ναυπάκτου.

Ο Δήμος Ναυπακτίας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου τιμώντας τα 30 έτη ποιμαντορίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ.Ι εροθέου, πραγματοποιούν πολιτιστική εκδήλωση το Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025 και ώρα 20:00, στο Λιμάνι της Ναυπάκτου.

Στην εκδήλωση με τίτλο «Ελλήνων μουσικές μες τους αιώνες. Από τη βυζαντινή στη σύγχρονη ελληνική μουσική», συμμετέχουν η Νεανική Ορχήστρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Νίνας Πατρικίδου, ο τενόρος Δημήτρης Σιγαλός και η σοπράνο Ελεάνα Βάσιου.

Συμπράττουν οι Atropon Acoustic και η Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Ελένης Παπαδοπούλου Αραβαντινού.