Μητροπολίτης Δαμασκηνός: «Ριζικές τομές στην Αιτωλοακαρνανία, για να αποφύγουμε την ερημοποίηση»

Την ερημοποίηση της Αιτωλοακαρνανίας προειδοποίησε ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός, στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της Καμαρούλας, καλώντας σε ριζικές τομές για την αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Κοινότητας της Καμαρούλας γιορτάστηκαν με εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο. Μια επέτειος για το «κλείσιμο» ενός αιώνα, σε κάνει να αναλογίζεσαι όχι μόνο το παρελθόν, αλλά και το μέλλον.

Και το μέλλον σε σχέση με το δημογραφικό ζήτημα, κάθε άλλο παρά ευοίωνο είναι. Έτσι λοιπόν με αφορμή αυτή την επέτειο ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός με αφορμή την επέτειο αυτή κάλεσε τους «άρχοντες» του τόπου να αναλογιστούν τη μεγάλη τους ευθύνη πάνω στο ζήτημα αυτό.

Στην εκδήλωση που έλαβε χώρα την Κυριακή για τα αποκαλυπτήρια μνημείου στην Καμαρούλα, το «παρών» έδωσες οι Αρχές, με παρόντες εκπροσώπους τόσο από τη Βουλή, όσο και από την Αυτοδιοίκηση.

«Θα μου επιτρέψετε όμως, αξιότιμοι άρχοντες που σήμερα είστε όλοι παρόντες, να πω το εξής. Οι Σύλλογοι έκαναν αυτό που αποτέλεσε το χρέος∙ να εορτάσουν αυτή την επέτειο.

Εναπόκειται όμως σε όλους εσάς που εκπροσωπείται αυτόν τον λαό ή θα τον εκπροσωπήσετε στο μέλλον, να αναρωτηθείτε και να εγγυηθείτε πώς πραγματικά θα είναι τα επόμενα εκατό χρόνια για τους κατοίκους αυτής της Κωμοπόλεως. Είμαι σίγουρος, ότι γνωρίζετε πως μαστίζεται και η Αιτωλοακαρνανία από την υπογεννητικότητα. Πρέπει κάτι να γίνει γι’ αυτό» ανέφερε αρχικά ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός και πρόσθεσε: «Είμαι σίγουρος, ότι έχετε αντιληφθεί πως η επαρχία μας ερημώνει, οι υπηρεσίες καταργούνται, νέες θέσεις εργασίας δεν δημιουργούνται, νέες οικογένειες δεν αποφασίζουν να ζήσουν στην επαρχία. Άρα τί απομένει; Ένας βέβαιος, αργός και βασανιστικός θάνατος της επαρχίας μας; Η ανάπτυξη δεν ήρθε σε κανένα επίπεδο και αναρωτιέται κανείς, πώς θα ζήσει αυτός ο λαός; Πώς θα ζήσει σε αυτό τον τόπο η επόμενη γενεά. Η ευθύνη σας είναι μεγάλη και πρέπει να αναλογιστείτε το χρέος που έχετε απέναντι στο λαό που σας τοποθέτησε στην θέση που σήμερα όλοι κατέχετε».

Μάλιστα ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός εκτίμησε ότι θα πρέπει να γίνουν ριζικές τομές στην Αιτωλοακαρνανία, «εάν δεν θέλουμε μετά από τριάντα χρόνια να μιλάμε για μία ερημοποίηση της Αιτωλοακαρνανίας και περιορισμό της ζωής αυτού του τόπου στις μεγάλες πόλεις και σε κάποιες μόνο μεγάλες κωμοπόλεις».

Εφημερίδα «Συνείδηση»