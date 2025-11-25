Μητροπολίτης Δαμασκηνός: Οι Οικουμενικές Σύνοδοι στο επίκεντρο του τρίτου Εσπερινού Κήρυγματος

Οι Οικουμενικές Σύνοδοι στο επίκεντρο του τρίτου Εσπερινό Κήρυγματος που πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025.

Η ανακοίνωση:

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε το τρίτο Εσπερινό Κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού.

Ο Σεβασμιώτατος συνεχίζοντας την ανάπτυξη του γενικού θέματος: « Η Ορθόδοξη Εκκλησία» αναφέρθηκε στις Οικουμενικές Συνόδους και στο δογματικό και κανονικό τους έργο.

Αρχικά, αναφέρθηκε στην σύγκληση της Α’ Οικουμενικής Συνόδου και τόνισε, ότι το κύριο έργο της ήταν η καταδίκη του Αρειανισμού. Επίσης η Σύνοδος της Νίκαιας ασχολήθηκε με τον ορατό οργανισμό της Εκκλησίας, αναδεικνύοντας

τρία μεγάλα κέντρα: τη Ρώμη, την Αλεξάνδρεια και την Αντιόχεια.

Το έργο της Νίκαιας το συνέχισε η Β’ Οικουμενική Σύνοδος που συνεκλήθη στην Κωνσταντινούπολη το 481. Αυτή η Σύνοδος επεξέτεινε και επεξεργάστηκε το Σύμβολο της Νίκαιας, αναπτύσσοντας ειδικά την διδασκαλία για το Άγιο Πνεύμα, το

οποίο είναι Θεός όπως ο Πατήρ και ο Υιός. Η Σύνοδος επίσης μετέβαλε τους όρους του 6ου κανόνα της Νίκαιας. Δεν μπορούσε πλέον να αγνοηθεί η θέση της Κωνσταντινούπολης που ήταν τώρα η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας και έτσι της δόθηκε η δεύτερη θέση μετά τη Ρώμη και πριν από την Αλεξάνδρεια.

Ο Σεβασμιώτατος τόνισε ιδιαίτερα, ότι πίσω από τις αποφάσεις των Συνόδων βρίσκεται η δουλειά θεολόγων που καθόρισαν με ακρίβεια το περιεχόμενο των όρων που υιοθέτησαν οι Σύνοδοι. Κατόπιν, αναφέρθηκε στην Γ’ Οικουμενική Σύνοδο που συγκροτήθηκε στην Έφεσο, το 431 και καταδίκασε τον Νεστόριο. Δογματικά θέματα που είχαν διευθετηθεί από το 381 εμφανίστηκαν πάλι στην επιφάνεια, επικεντρούμενα τώρα όχι στην Αγία Τριάδα, αλλά στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Κύριλλος και ο Νεστόριος συμφωνούσαν πως ο Χριστός είναι τέλειος Θεός, ένας εκ της Αγίας Τριάδος, αλλά διαφοροποιούνταν στην αντίληψη που είχαν για την ανθρώπινη φύση Του και στη μέθοδο με την οποία ερμήνευαν την ένωση της θείας με την ανθρώπινη φύση σε ένα μοναδικό πρόσωπο.

Έπειτα, αναφέρθηκε στο έργο της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου που συγκλήθηκε στην Χαλκηδόνα και στις δογματικές της αποφάσεις, στην Ε’ Οικουμενική Σύνοδο, η οποία επαναδιατύπωσε τις αποφάσεις της Χαλκηδόνας από τη θεολογική άποψη της Αλεξάνδρειας και θέλησε να ερμηνεύσει με πιο θετικούς όρους από αυτούς που είχε χρησιμοποιήσει η Χαλκηδόνα πώς ενώνονται οι δύο φύσεις του Χριστού σε ένα μοναδικό πρόσωπο και στην Στ’ Οικουμενική Σύνοδο που καταδίκασε την αίρεση των Μονοθελητών, που ισχυριζόταν πως αν και ο Χριστός έχει δύο φύσεις, εντούτοις επειδή είναι ένα πρόσωπο, θα πρέπει να έχει και ένα θέλημα. Η Σύνοδος απάντησε πως επειδή έχει δύο φύσεις, τότε έχει και δύο θελήσεις.

Ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός ολοκλήρωσε το κήρυγμά του αναφερόμενος στην ξαφνική και ανησυχητική άνοδο του Ισλάμ, την οποία αντιμετώπισε το Βυζάντιο πριν από την Στ’ Οικουμενική Σύνοδο. Το επόμενο εσπερινό κήρυγμα του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 και στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες ΕΔΩ