Μητροπολίτης Δαμασκηνός: Οι Άγιοι Ανάργυροι να καταστούν πρότυπα αληθινής και συχνής σχέσεως με την Θεία Κοινωνία

Οι Άγιοι Ανάργυροι να καταστούν

πρότυπα αληθινής και συχνής σχέσεως με την Θεία Κοινωνία

Του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού

«Ὅθεν ρύσασθε παθῶν δυσάθλων καί θλίψεων,

τούς πόθῳ τῷ ναῷ ὑμῶν προσέρχοντας».

Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός κατάγονταν από την Ασία. Οι γονείς τους ήταν άριστο πρότυπο χριστιανών συζύγων. Όταν η μητέρα τους Θεοδότη έμεινε χήρα, αφιέρωσε κάθε προσπάθειά της στην χριστιανική ανατροφή των δύο παιδιών της.

Τους δύο αδελφούς διέκρινε ευφυΐα και επιμέλεια στα γράμματα, γι’ αυτό και σπούδασαν πολλές επιστήμες. Ιδιαίτερα όμως, επιδόθηκαν στην ιατρική, την οποία εξασκούσαν ως διακονία φιλανθρωπίας προς τον πλησίον.

Όταν ο Κύριος έστειλε τους μαθητές Του να κηρύξουν στα έθνη το Ευαγγέλιο, τους εφοδίασε με εξαιρετικά χαρίσματα και τους παρήγγειλε: «ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε∙ δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε» (Ματθ. 10, 8). Ο Χριστός προτρέπει τους Αποστόλους, να κάνουν χρήση των χαρισμάτων αυτών και ταυτόχρονα τους υπενθυμίζει, ότι δωρεάν τα έλαβαν και δωρεάν πρέπει να τα μεταδώσουν. Οι Απόστολοι τήρησαν αυτή την εντολή του Κυρίου, όπως και οι Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός, που εορτάζουμε σήμερα.

Θεράπευαν τις ασθένειες των ανθρώπων, και ιδιαίτερα των φτωχών, χωρίς να λαμβάνουν χρήματα, γι’ αυτό και ονομάστηκαν «Ανάργυροι», ενώ παράλληλα παρείχαν θεραπεία και στις ψυχές τους. Και δεν θεράπευαν μόνο ανθρώπους, αλλά και τα ζώα.

Οι θαυματουργικές ιάσεις ασθενειών που αποδίδονται σ’ αυτούς, τόσο κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής τους, όσο και μετά την κοίμησή τους, είναι αναρίθμητες. Γι’ αυτόν τον λόγο και τους έδωσε η Εκκλησία την προσωνυμία, «θαυματουργοί».

Πολλοί ασθενείς που θεραπεύθηκαν, ήθελαν να τους ευχαριστήσουν. Αλλά αυτοί δεν δέχονταν τις ευχαριστίες και απαντούσαν με τον ορθό λόγο της Αγίας Γραφής: «Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμης και η ισχύς τω Θεώ ημών εις τους αιώνας των αιώνων». Έτσι, ταπεινά, αφού διακόνησαν σε όλη τους την ζωή τον συνάνθρωπο, πέθαναν ειρηνικά και τάφηκαν στην τοποθεσία Φερεμά.

Δικαίως, λοιπόν, ψάλλει η αγία μας Εκκλησία: «Πηγήν ιαμάτων έχοντες, Άγιοι Ανάργυροι, τας ιάσεις παρέχετε πάσι τοις δεομένοις… ιατρεύοντες τα πάθη των ψυχών και των σωμάτων ημών», που σημαίνει, ότι οι Άγιοι Ανάργυροι έλαβαν ειδική χάρη από τον Θεό, ώστε να καταστούν «πηγή ιαμάτων» και να προσφέρουν σε όσους τους παρακαλούσαν την «ίασιν ψυχής τε και σώματος».

Ανάμεσα στις θεραπείες και τα φάρμακα που χορηγούσαν οι Άγιοι Ανάργυροι, βρίσκεται και ένα ξεχωριστό θεραπευτικό μέσο. Ένα φάρμακο, που και οι ίδιοι συχνά χρησιμοποιούσαν. Είναι η Θεία Ευχαριστία. Το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Η Θεία Ευχαριστία, κατά τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, είναι «φάρμακον αθανασίας, αντίδοτον του μη αποθανείν, αλλά ζην εν Ιησού Χριστώ δια παντός».

Δυστυχώς, σήμερα, δεν έχουμε αυτήν την συχνή και ουσιαστική σχέση με την Θεία Κοινωνία. Όπως γράφει ο μακαριστός π. Αλέξανδρος Σμέμαν για την πρώτη Εκκλησία, η μετοχή στην Θεία Ευχαριστία ήταν η κύρια εκπλήρωση της Ακολουθίας. Συνεπώς, μόνο οι «αφορισμένοι» αποκλειόταν από την Θεία Ευχαριστία μαζί με τους κατηχουμένους.

Σήμερα, αυτή η συλλογική και λειτουργική κατανόηση της Θείας Ευχαριστίας αντικαταστάθηκε από μία ατομιστική κατανόηση και το σώμα των πιστών μεταβλήθηκε σε ένα σώμα «μη μεταλαμβανόντων», και η στάση της συμμετοχής στην Θεία Λειτουργία, αντικαταστάθηκε από την ιδέα της παρακολουθήσεως.

Ας είναι οι Άγιοι Ανάργυροι πρότυπα αληθινής και συχνής σχέσεως με την Θεία Κοινωνία, «εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον».