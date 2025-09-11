Μητροπολίτης Δαμασκηνός: «Να δείτε το σχολείο σαν μία μεγάλη οικογένεια, μέσα στην οποία όλοι φροντίζουν ο ένας τον άλλον»

Τι ανέφερε ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός σε μαθητές κατά τη διάρκεια της ακολουθίας του Αγιασμού σε σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας.

Με την ακολουθία του Αγιασμού, που τελέσθηκε σε όλα τα σχολεία της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ξεκίνησε και εφέτος η νέα σχολική χρονιά.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός τέλεσε την ακολουθία του Αγιασμού στο Αγρίνιο, στο 16ο Δημοτικό Σχολείο και στο Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο, παρουσία των Διευθυντών, των Δασκάλων και των Καθηγητών, αλλά και του Δημάρχου Αγρινίου κ. Γεωργίου Παπαναστασίου.

Κατόπιν, μετέβη στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και τέλεσε τον Αγιασμό στο σχολικό συγκρότημα του 2ου Λυκείου και του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, παρουσία των Διευθυντών, του εκπαιδευτικού προσωπικού, του Βουλευτού κ. Μίλτου Ζαμπάρα, του Αντιπεριφερειάρχου κ. Θανάση Μαυρομμάτη και του Δημάρχου της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Σπυρίδωνος Διαμαντόπουλου.

Μιλώντας καρδιακά και πατρικά στους μαθητές και στις μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων αναφέρθηκε στην χαρά της επιστροφής στο σχολείο, το δεύτερο σπίτι τους, όπου θα λάβουν νέες γνώσεις, θα συναντήσουν τους παλιούς τους φίλους και θα γνωρίσουν νέους.

«Μέρα με την μέρα, μέσα από τα μαθήματά σας, θα ανακαλύπτετε τα μυστικά του κόσμου. Το μυαλό σας θα γεμίσει από καινούργιες γνώσεις. Όμως, δεν αρκούν! Για να νιώθετε διαρκώς χαρούμενοι, πρέπει να ανακαλύψετε ένα μυστικό, που δεν είναι κρυμμένο στο μυαλό, αλλά στην καρδιά σας. Το μυστικό αυτό της χαράς έχει όνομα: Το λένε «Αγάπη». Για να το ξεκλειδώσετε, πρέπει κι εσείς κάτι να κάνετε. Δεν είναι δύσκολο, αρκεί να το αποφασίσετε. Και ποιό είναι αυτό; Να δείτε το σχολείο σαν μία μεγάλη οικογένεια, μέσα στην οποία όλοι φροντίζουν ο ένας τον άλλον.

Όπως σε κάθε οικογένεια, όταν ο ένας είναι στεναχωρημένος, στεναχωρούνται όλοι και όταν ο ένας είναι χαρούμενος χαίρονται όλοι, έτσι και στο σχολείο θα μάθετε πως ο καθένας πρέπει να ενδιαφέρεται για το καλό και την χαρά, όχι μόνο του εαυτού του αλλά και των άλλων. Τι όμορφο θα γίνει το σχολείο σας, αν στις τάξεις και στην αυλή του, ο καθένας φροντίζει τον άλλον και όλα μαζί εσείς, τα παιδιά, μοιράζεστε το γέλιο και την χαρά ! Να σας φανερώσω λοιπόν κάτι; Αυτό είναι η αγάπη! Όταν η ψυχή σας διψάει για αγάπη, να θυμάστε πάντα πως κι αυτή έχει την πηγή της, που δεν είναι άλλη από τον Θεό μας. Όποιος βρίσκεται κοντά στον Θεό, μαθαίνει τον τρόπο να αγαπά και να γίνεται φίλος με όλους», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Στα Γυμνάσια και στα Λύκεια ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που προκύπτουν στην ζωή, τονίζοντας ότι «καμία δυσκολία δεν είναι ικανή να γονατίσει εκείνον που δεν σταματά να πιστεύει στα όνειρα και τους στόχους του και να τα υποστηρίζει με την εργατικότητα και την επιμονή του.

Οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται τις δυσκολίες και τρέμουν τις αποτυχίες. Η ζωή τους γεμίζει άγχος στο ενδεχόμενο να μην είναι όλα τέλεια και οι ίδιοι να μην είναι πάντα άριστοι. Εσείς όμως, πρέπει πάντα να θυμάστε μια αλήθεια: Η ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας, στον οποίο οι δυσκολίες και οι αποτυχίες είναι αναπόφευκτες. Τίποτε, όμως, δεν δίνει μεγαλύτερη χαρά στον άνθρωπο από τις μικρές και τις μεγάλες νίκες που του προσφέρει ο αγώνας εναντίον της κάθε δυσκολίας που μπορεί να παρουσιαστεί την κάθε στιγμή.

Αντί, λοιπόν, να αγχώνεστε, είναι προτιμότερο να είστε πάντα έτοιμοι για νέους αγώνες και εντονότερη προσπάθεια. Και όπως τα μεγάλα ρεκόρ των αθλητών που χειροκροτούμε κρύβουν πίσω τους διαρκή προσπάθεια και ξεπέρασμα πολλών αποτυχιών, έτσι και η δική σας επιτυχία θα έρθει οπωσδήποτε, φτάνει να μην επιτρέψετε στο άγχος να εξασθενεί τον ενθουσιασμό σας και να ξεθωριάζει τα όνειρά σας».

Πριν την αποχώρησή του από κάθε σχολείο μοίρασε σε όλους τους μαθητές, ως ευλογία, από μια εικόνα του Ιησού Χριστού. Σε όλα τα σχολεία της Ιεράς Μητροπόλεως αναγνώσθηκαν από τους Ιερείς τα μηνύματα του Σεβασμιωτάτου για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς που ακολουθούν.

Το μήνυμα του κ. Δαμασκηνού προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των Δημοτικών σχολείων

για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2025 - 2026

Αγαπητά μου παιδιά,

Το καλοκαίρι πέρασε και μαζί του πέρασαν και οι χαρές των διακοπών. Μην ανησυχείτε όμως! Άλλου είδους χαρές ξεκινάνε από σήμερα. Είναι η χαρά της επιστροφής στο σχολείο, στο δεύτερο σπίτι σας. Μετά, είναι η χαρά που θα σας χαρίσουν οι νέες γνώσεις που θα αποκτήσετε κατά την διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς που σήμερα ξεκινάει. Υπάρχει όμως και μία ακόμη χαρά: Εκείνη της συνάντησης με τους παλιούς σας φίλους, αλλά και με καινούργιους που σας περιμένουν να τους γνωρίσετε.

Καλώς ήρθατε λοιπόν στο σχολείο της χαράς! Οι δάσκαλοί σας, καθημερινά, θα σας προσφέρουν φροντίδα και αγάπη. Με τις προσπάθειες και το ενδιαφέρον τους, θα αλλάξετε και θα ωριμάσετε. Μέρα με την μέρα, μέσα από τα μαθήματά σας, θα ανακαλύπτετε τα μυστικά του κόσμου. Το μυαλό σας θα γεμίσει από καινούργιες γνώσεις. Όμως, δεν αρκούν! Για να νιώθετε διαρκώς χαρούμενοι, πρέπει να ανακαλύψετε ένα μυστικό, που δεν είναι κρυμμένο στο μυαλό, αλλά στην καρδιά σας. Το μυστικό αυτό της χαράς έχει όνομα: Το λένε «Αγάπη». Για να το ξεκλειδώσετε, πρέπει κι εσείς κάτι να κάνετε. Δεν είναι δύσκολο, αρκεί να το αποφασίσετε. Και ποιο είναι αυτό; Να δείτε το σχολείο σαν μία μεγάλη οικογένεια, μέσα στην οποία όλοι φροντίζουν ο ένας τον άλλον.

Όπως σε κάθε οικογένεια, όταν ο ένας είναι στεναχωρημένος, στεναχωρούνται όλοι και όταν ο ένας είναι χαρούμενος χαίρονται όλοι, έτσι και στο σχολείο θα μάθετε πως ο καθένας πρέπει να ενδιαφέρεται για το καλό και την χαρά, όχι μόνο του εαυτού του αλλά και των άλλων. Τι όμορφο θα γίνει το σχολείο σας, αν στις τάξεις και στην αυλή του, ο καθένας φροντίζει τον άλλον και όλα μαζί εσείς, τα παιδιά, μοιράζεστε το γέλιο και την χαρά ! Να σας φανερώσω λοιπόν κάτι; Αυτό είναι η αγάπη!

Όταν διψάμε, τρέχουμε στην πηγή για καθαρό νερό. Έτσι κι όταν η ψυχή σας διψάει για αγάπη, να θυμάστε πάντα πως κι αυτή έχει την πηγή της που δεν είναι άλλη από τον Θεό μας. Όποιος βρίσκεται κοντά στον Θεό, μαθαίνει τον τρόπο να αγαπά και να γίνεται φίλος με όλους. Αν μάλιστα θέλετε να μάθετε πιο πολλά για Εκείνον που αγαπά όλους τους ανθρώπους και που καλεί όλους μας να Τον ακολουθήσουμε στον υπέροχο δρόμο της αγάπης, να θυμάστε πως οι συντροφιές των παιδιών σε κάθε ενορία σας περιμένουν για να μάθετε και να ζήσετε στιγμές χαράς και αληθινής φιλίας με άλλα παιδιά αλλά και μέτόν μεγάλο και παντοτινό σας φίλο, τον Χριστό μας.

Αυτό λοιπόν σας εύχομαι, ως Επίσκοπος και Πνευματικός σας Πατέρας: Στην νέα χρονιά που ξεκινάει σήμερα, να πλουτίσετε το μυαλό σας με νέες γνώσεις και την καρδιά σας με πολλή - πολλή αγάπη. Αν καταφέρετε αυτά τα δύο, να ξέρετε πως δεν θα κουραστείτε ούτε μία στιγμή. Οι μέρες σας θα είναι ολοφώτεινες και κάθε μέρα που ξυπνάτε θα ανυπομονείτε να βρεθείτε κοντά στους συμμαθητές και τους δασκάλους σας.

Η ευλογία του Χριστού μας να είναι μαζί σας σε όλη την σχολική χρονιά και για όλη σας την ζωή.

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες των Γυμνασίων και των Λυκείων

Αγαπητά μου παιδιά,

Κάθε νέα αρχή ανοίγει και μια καινούργια, ολόλευκη σελίδα στο βιβλίο της ζωής του κάθε ανθρώπου. Μια τέτοια σελίδα ανοίγεται σήμερα και για σας στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς.

Δεν θα σας κρύψω πως, όσο περνάνε τα χρόνια, η ζωή δυσκολεύει για όλους τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω πως καμία δυσκολία δεν είναι ικανή να γονατίσει εκείνον που δεν σταματά να πιστεύει στα όνειρα και τους στόχους του και να τα υποστηρίζει με την εργατικότητα και την επιμονή του.

Υπάρχει όμως ένας κίνδυνος και πρέπει να τον γνωρίζετε: Είναι ο κίνδυνος της ευκολίας. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα πως οι έξυπνες, όπως τις λέμε, συσκευές, μας έχουμε καλομάθει. Μας απαντούν γρήγορα, μας ταξιδεύουν αστραπιαία και βρίσκονται πάντα πρόθυμες να μας απαλλάξουν από τον κόπο, αναλαμβάνοντας να εργαστούν για μας σε ο,τι τους ζητήσουμε.

Πιστεύουμε πως μας εξυπηρετούν δωρεάν, στην πραγματικότητα όμως, κάτι χάνουμε και εμείς. Τί είναι αυτό άραγε; Είναι πως μένουμε απροπόνητοι, χωρίς πολλές δυνάμεις όταν φτάσει η ώρα της δυσκολίας, η ώρα των αυξημένων απαιτήσεων, ακόμη και η ώρα της αποτυχίας. Μην ξεγελιέστε! Ποτέ δεν θα καταφέρουν οι μηχανές να λύσουν όλα τα προβλήματα του ανθρώπου και κυρίως τη δίψα της ψυχής σας για αγάπη και νόημα ζωής.

Οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται τις δυσκολίες και τρέμουν τις αποτυχίες. Η ζωή τους γεμίζει άγχος στο ενδεχόμενο να μην είναι όλα τέλεια και οι ίδιοι να μην είναι πάντα άριστοι. Εσείς όμως, πρέπει πάντα να θυμάστε μια αλήθεια: Η ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας, στον οποίον, οι δυσκολίες και οι αποτυχίες είναι αναπόφευκτες. Τίποτε, όμως, δεν δίνει μεγαλύτερη χαρά στον άνθρωπο από τις μικρές και τις μεγάλες νίκες που του προσφέρει ο αγώνας εναντίον της κάθε δυσκολίας που μπορεί να παρουσιαστεί την κάθε στιγμή.

Αντί, λοιπόν, να αγχώνεστε, είναι προτιμότερο να είστε πάντα έτοιμοι για νέους αγώνες και εντονότερη προσπάθεια. Και όπως τα μεγάλα ρεκόρ των αθλητών που χειροκροτούμε κρύβουν πίσω τους διαρκή προσπάθεια και ξεπέρασμα πολλών αποτυχιών, έτσι και η δική σας επιτυχία θα έρθει οπωσδήποτε, φτάνει να μην επιτρέψετε στο άγχος να εξασθενεί τον ενθουσιασμό σας και να ξεθωριάζει τα όνειρά σας.

Και μην ξεχνάτε κάτι ακόμη: Στη ζωή αυτή δεν είμαστε μόνοι, δεν παλεύουμε μόνοι, δεν δίνουμε τις μικρές και τις μεγάλες μάχες μας μόνοι. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε παιδιά ενός Θεού Πατέρα, τον Οποίον, αν αποφασίσουμε να καλέσουμε στη ζωή μας, θα τον βλέπουμε διαρκώς να μας συμπαραστέκεται και να μας δείχνει το δρόμο για μεγάλες χαρές που γεννιούνται, όχι μόνο από τις επιτυχίες του μυαλού σας, όπως είναι οι βαθμοί και οι εξετάσεις, αλλά και της καρδιάς σας όπως είναι η ικανότητα να αγαπάμε, να στηρίζουμε ένας τον άλλον και να είμαστε έτοιμοι, όχι μόνο να παίρνουμε αλλά και να δίνουμε.

Καλό ξεκίνημα λοιπόν. Να είστε βέβαιοι πως οι καθηγητές και οι γονείς σας θα κάνουν ότι μπορούν για να γεμίσουν το μυαλό και την καρδιά σας με εφόδια. Αλλά και σε κάθε ενορία, σε όποια γειτονιά και αν ζείτε, πάντα θα σας περιμένει η ανοιχτή αγκαλιά της Εκκλησίας, έτοιμη να σας στηρίξει και να σας ανοίξει νέους δρόμους.

Στο χέρι σας είναι να ετοιμαστείτε και σ’ αυτή τη χρονιά για μια πλούσια ζωή, χωρίς άγχος αλλά με τη βεβαιότητα της χαράς που σας περιμένει. Σας το εύχομαι με όλη μου την καρδιά.

