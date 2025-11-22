Μητροπολίτης Δαμασκηνός: «Μας αξίωσε ο Θεός να τελέσουμε τα εγκαίνια του μεγαλοπρεπούς Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας»

«Μας αξίωσε ο Θεός να τελέσουμε τον εγκαινισμό της Αγίας Τραπέζης και ολοκλήρου του μεγαλοπρεπούς Ιερού Ναού, του αφιερωμένου στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα», ανέφερε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός για τα λαμπρά εγκαίνια του Ιερού Ναού στο Αγρίνιο.

Με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια τελέσθηκαν τα Εγκαίνια του περικαλλούς Ιερού Ναού της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας στην πόλη του

Αγρινίου, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025. Το απόγευμα της Παρασκευής, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, Αρχιμ. Ιωσήφ Ζωγράφος, εκ προσώπου του Σεβασμιώτατου Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνού, ο οποίος ευρισκόταν στον Αστακό για τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ναυμαχία του Δραγαμέστου, μετέφερε και κατέθεσε επί της Αγίας Τραπέζης τα ιερά μαρτυρικά Λείψανα, κατά την τάξη της Εκκλησίας και κατόπιν προεξήρχε στην Ακολουθία του Εσπερινού των Εγκαινίων, με την συμμετοχή Κληρικών της πόλεως του Αγρινίου.

Το πρωί του Σαββάτου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός χοροστάτησε στην Ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια τέλεσε την Ακολουθία των Εγκαινίων. Αμέσως μετά προεξήρχε στην πρώτη πανηγυρική Θεία Λειτουργία επί της εγκαινιασθείσης Αγίας Τραπέζης. Πριν την απόλυση της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος απευθυνόμενος στους πιστούς, που με ευλάβεια συμμετείχαν στις ιερές ακολουθίες, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μας αξίωσε ο Θεός να τελέσουμε τον εγκαινισμό της Αγίας Τραπέζης και ολοκλήρου του μεγαλοπρεπούς αυτού Ιερού Ναού, του αφιερωμένου στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα.

Η ακολουθία αυτή είναι πολύ σημαντική, διότι μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε μία ιστορική αναδρομή και να ενθυμηθούμε τους Αγίους Προκατόχους μας, οι οποίοι έθεσαν τον Θεμέλιο Λίθο αυτού του Ιερού Ναού και τέλεσαν την Ακολουθία των Θυρανοιξίων.

Είναι ευκαιρία να ενθυμηθούμε τους κτίτορες, τους ευεργέτες, τους δωρητές, όσους συνέδραμαν παντοιοτρόπως και ποικιλοτρόπως, έτσι ώστε ο

Ιερός αυτός Ναός να ξεκινήσει εκ θεμελίων, να αναγερθεί και να ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό ο εσωτερικός εξωραϊσμός και o καλλωπισμός του.

Είναι ευκαιρία με τη σημερινή ακολουθία να ενθυμηθούμε με σεβασμό όλους τους Ιερείς που διηκόνησαν, από την πρώτη στιγμή του θεμελίου λίθου μέχρι και σήμερα αυτήν την Ενορία και αυτόν τον Ιερό Ναό. Κάποιοι από αυτούς συνεχίζουν να προσφέρουν την Θεία Λειτουργία εις το υπερουράνιο Θυσιαστήριο και άλλοι συνεχίζουν να αγωνίζονται ποιμαντικά στην επί της γης στρατευομένη του Χριστού Εκκλησία».

Ο Σεβασμιώτατος τόνισε, ότι η Ενορία της Αγίας Βαρβάρας είναι εκ των προνομιούχων Ενοριών της πόλεως του Αγρινίου, διότι βρίσκεται σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη περιοχή, με νέους ανθρώπους και νέες οικογένειες. Αναφέρθηκε στο ενοριακό, κατηχητικό, νεανικό και φιλανθρωπικό έργο που επιτελείται στην Ενορία και επήνεσε τον Προϊστάμενο, Αρχιμ. Βασίλειο Αγγελάκη και τους συνεφημερίους του, τον Πρωτοπρ. Χριστοφόρο Μουτάφη και τον Πρωτοπρ. Αναστάσιο Αυγέρη, τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και του Φιλοπτώχου Ταμείου, όλους τους δωρητές, τους ευεργέτες, τους καλλικέλαδους ιεροψάλτες του Ιερού Ναού, αλλά και όλους όσοι προσήλθαν από νωρίς το πρωί να συμμετάσχουν στην ιερά ακολουθία.

Κατέληξε, λέγοντας ότι: «από εδώ και στο εξής, ο Ναός αυτός είναι κατά πάντα ευλογημένος και άγιος. Έχει εγκαινιαστεί και θα παραμείνει ασάλευτος εις τους αιώνας. Θα υποδέχεται τα πλήθη των πιστών. Θα αποδέχεται τις προσευχές τους, τις οποίες οι άγγελοι θα μεταφέρουν στον ουρανό και, δια πρεσβειών της Αγίας Βαρβάρας, οι προσευχές και οι αιτήσεις σας θα εκπληρώνονται. Η Χάρη του Θεού να υπερπλεονάζει και να μετουσιώνεται σε έργα φιλανθρωπίας, κατήχησης ιεραποστολής και προσφοράς».

Ο Σεβασμιώτατος απένειμε το οφφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου στον π. Αναστάσιο Αυγέρη, Εφημέριο του Ιερού Ναού, ευχόμενος να συνεχίσει την διακονία του με σύνεση και υπακοή στην Εκκλησία και στον Επίσκοπό του και να του υπενθυμίζει ο Τίμιος Σταυρός, ότι η ιερατική ζωή είναι κένωση και θυσία υπέρ των αδελφών μας.

Μεταξύ του πλήθους των πιστών που συμμετείχαν στην ιερά ακολουθία ήταν ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος κ. Λινός Μπλέτσας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Ζώης, η Αντιδήμαρχος κα Γεωργία Μπόκα, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου κ. Γεώργιος Αγραφιώτης και άλλοι εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων και φορέων.

