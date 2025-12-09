Μητροπολίτης Δαμασκηνός: Η εικονομαχία στο επίκεντρο του τέταρτου Εσπερινού Κηρύγματος

Η εικονομαχία στο επίκεντρο του τέταρτου Εσπερινού Κηρύγματος που πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι

Η ανακοίνωση:

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου και την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε το τέταρτο Εσπερινό Κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού.

Ο Σεβασμιώτατος συνεχίζοντας την ανάπτυξη του γενικού θέματος: « Η Ορθόδοξη Εκκλησία» αναφέρθηκε στην περίοδο της εικονομαχίας που οδήγησε στην σύγκλιση της εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία αναθεμάτισε τους εικονομάχους και κατοχύρωσε την ορθόδοξη διδασκαλία περί των ιερών εικόνων.

Οι εικονομάχοι, που υποψιάζονταν ως ειδωλολατρική κάθε θρησκευτική τέχνη που παρίστανε ανθρώπους ή τον Θεό, απαιτούσαν την καταστροφή των εικόνων. Οι εικονολάτρες υπερασπίζονταν με ζέση την θέση των εικόνων στη ζωή της Εκκλησίας. Ο αγώνας δεν ήταν απλώς μια σύγκρουση μεταξύ δύο διαφορετικών αντιλήψεων για την χριστιανική τέχνη. Εμπλέκονταν βαθύτερα ζητήματα: ο χαρακτήρας της ανθρώπινης φύσης του Χριστού, η Χριστιανική στάση απέναντι στην ύλη, το αληθινό νόημα της Χριστιανικής λύτρωσης.

Ανέφερε, ότι η περίοδος της εικονομαχίας, που διήρκεσε περίπου 120 έτη, χωρίζεται σε δύο στάδια: το πρώτο στάδιο άνοιξε το 726, όταν ο Αυτοκράτορας Λέων Γ’ άρχισε τον πόλεμο στις ιερές εικόνες και έληξε το 780, όταν η Αυτοκράτειρα Ειρήνη τερμάτισε τους διωγμούς. Τις θέσεις των εικονομάχων δικαίωσε η έβδομη και τελευταία Οικουμενική Σύνοδος, που συνεκλήθη το 787 στην Νίκαια.

Μια καινούργια επίθεση κατά τον ιερών εικόνων άρχισε με τον Λέοντα Ε’ τον Αρμένιο το 815 και συνεχίστηκε μέχρι το 843, όταν οι εικόνες αποκαταστάθηκαν πάλι, μόνιμα αυτή τη φορά, από μία άλλη Αυτοκράτειρα, την Θεοδώρα. Η τελική νίκη των ιερών εικόνων το 843 είναι γνωστή ως «θρίαμβος της Ορθοδοξίας» και εορτάζεται με ιδιαίτερη τιμή την «Κυριακή της Ορθοδοξίας», την πρώτη Κυριακή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Στην συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος παρουσίασε την διδασκαλία περί των ιερών εικόνων του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνούς που πρωταγωνίστησε στην πρώτη περίοδο της εικονομαχίας και του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις διαμάχες της δεύτερης περιόδου. Κατόπιν, ερμήνευσε τρία ζητήματα: πρώτον την κατηγορία για ειδωλολατρία που εκτόξευαν οι εικονομάχοι στους εικονολάτρες, δεύτερον την θετική αξία των ιερών εικόνων ως μέσα οικοδομής και διδασκαλίας της Εκκλησίας και τρίτον, παρουσίασε την δογματική σημασία των εικόνων, τονίζοντας ότι η ορθόδοξη διδασκαλία περί των ιερών εικόνων έχει στενή σχέση με την ορθόδοξη πίστη ότι ολόκληρη η δημιουργία του Θεού, υλική και πνευματική, πρόκειται να λυτρωθεί και να δοξαστεί.

Τέλος, αναφέρθηκε στην σημασία που έχουν οι επτά Οικουμενικές Σύνοδοι για την Ορθόδοξη Εκκλησία, τονίζοντας, ότι οι Ορθόδοξοι συχνά αυτοαποκαλούνται «Εκκλησία των επτά Οικουμενικών Συνόδων». Με αυτό δεν εννοούν πως η Εκκλησία έπαψε να σκέπτεται δημιουργικά και θεολογικά μετά το 787. Βλέπουν, όμως, στην περίοδο των Συνόδων την μεγάλη εποχή της θεολογίας.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία μετά την Αγία Γραφή έχει ως πρότυπο και οδηγό της, τις επτά Οικουμενικές Συνόδους, όταν αναζητεί λύση στα καινούργια προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε γενιά.

Το επόμενο εσπερινό κήρυγμα του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας θα πραγματοποιηθεί το νέος έτος 2026 και συγκεκριμένα στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 και στο Αγρίνιο, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026.

