Μητροπολίτης Δαμασκηνός: Ευχαριστίες στον APON για την ευαισθησία του - Έδωσε την αμοιβή του για την αποκατάσταση του Αγίου Νικολάου Αστακού

Ευχαριστίες από τον Μητροπολίτη Αιτωλοακαρνανίας Δαμασκηνό προς τον τραγουδιστή APON, για την ευαισθησία του καθώς έδωσε την προσωπική του αμοιβή από τη συναυλία στον Αστακό για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου.

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας η συναυλία του γνωστού και δημοφιλούς καλλιτέχνη Apon. Το ξεχωριστό αυτής της καλλιτεχνικής εκδηλώσεως ήταν, ότι ο νεαρός τραγουδιστής, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από τον όμορφο Αστακό, με ιδιαίτερη χαρά και ευαισθησία αφιέρωσε το σύνολο της προσωπικής του αμοιβής για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αστακού, ο οποίος τον περασμένο Ιανουάριο υπέστη εκτεταμένες και βαρύτατες φθορές από πυρκαγιά. Επίσης, σε συνεργασία με την Ειδική Επιτροπή Αποκαταστάσεως του Ιερού Ναού και κατόπιν παραινέσεως του τραγουδιστή εκδόθηκαν και διατέθηκαν κατά την διάρκεια της συναυλίας, κουπόνια του εράνου για τον ίδιο σκοπό.

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης δήλωσε σχετικά: «Η χθεσινή συναυλία στον Αστακό ήταν πολύ ιδιαίτερη για μένα. Το είχα όνειρο από μικρός να κάνω μία συναυλία στον τόπο μου. Πόσο μάλλον για έναν ιερό σκοπό, την αναστήλωση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου. Γι’ αυτό και διέθεσα την αμοιβή μου για αυτόν τον σκοπό».

Πληροφορηθείς το γεγονός αυτό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας μας κ. Δαμασκηνός επιθυμεί και δημόσια να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του προς τον καλλιτέχνη για την συγκινητική και αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία, η οποία φανερώνει το εύρος της αγάπης του τόσο για την πατρώα του γη όσο και για την τοπική μας Εκκλησία. Ο Σεβασμιώτατος εύχεται υγεία, επιτυχία και δύναμη στην καλλιτεχνική του πορεία και προσεύχεται ο Άγιος Θεός, με τις πρεσβείες του Αγίου Νικολάου να του χαρίζει εκαντονταπλασίονα τον μισθό της αγάπης του.

Επίσης, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς κάθε εμπλεκόμενο φορέα, αλλά και πολίτη για την επιτυχή έκβαση της ως άνω δράσεως που έλαβε χώρα στον Αστακό. Η πρόθυμη ανταπόκριση και η αφιλοκερδής στάση του συντοπίτη μας Apon στο κάλεσμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δημάρχου Αστακού κ. Γιάννη Τριανταφυλλάκη, καταδεικνύει σαφώς, ότι μπορούμε, όλοι μαζί συλλογικά και με αγαστή συνεργασία να επιτύχουμε άριστα αποτελέσματα και να υπερβούμε οποιαδήποτε δυσκολία.