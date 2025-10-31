Μητρόπολη: Το πρόγραμμα των Ενοριακών Σχολών Γονέων στην πόλη του Αγρινίου

Και φέτος θα λειτουργήσει η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, τις Ενοριακές Σχολές Γονέων στο Αγρίνιο, με σκοπό την ενδυνάμωση του θεσμού της οικογένειας και την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της, μέσα από την ενημέρωση και τον ανοικτό διάλογο.

Η ανακοίνωση:

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με σκοπό τη στήριξη του ιερού θεσμού της οικογένειας, θα λειτουργήσει και εφέτος Ενοριακές Σχολές Γονέων στις κεντρικές Ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως.

Έμπειροι και εκλεκτοί επιστήμονες θα εμβαθύνουν και θα συζητήσουν θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο γονέα και σύζυγο (συζυγικές σχέσεις, οικογένεια, σχέση γονέων και παιδιών, εφηβεία, ενδοοικογενειακή και κάθε μορφής βία, κίνδυνοι του διαδικτύου, θέματα αναπηρίας κ.α.).

Καλούνται οι νέοι σύζυγοι και γονείς να συμμετάσχουν στην ποιμαντική αυτή πρωτοβουλία της τοπικής μας Εκκλησίας, που σκοπό έχει την ενδυνάμωση του θεσμού της οικογένειας και την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της, μέσα από την ενημέρωση και τον ανοικτό διάλογο για τα σημαντικά οικογενειακά και παιδαγωγικά αυτά θέματα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ενοριακής Σχολής Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Δημητριου Αγρινίου είναι το ακόλουθο:

1) Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025

Ομιλήτρια: κ. Κων/να Νάκου, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, Πτυχιούχος του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Θέμα: Η πρόκληση ψυχικών τραυμάτων μέσα στην οικογένεια και η αντιμετώπισή τους.

2) Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025

Ομιλητής: Αξιωματικός του Γραφείου Πρόληψης Ενδοοικογενειακής Βίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας.

Θέμα: Τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας και η αντιμετώπισή τους.

3) Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026

Ομιλητής: π. Κων/νος Καντάνης

Θέμα: Υποδεχόμενοι το νέο έτος .

Κοπή βασιλόπιτας.

4) Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026

Ομιλήτρια: κ. Ευτυχία Μανιάκη, Επιμελήτρια Ανηλίκων στο δικαστήριο Ανηλίκων Αγρινίου.

Θέμα: Πρόληψη και στήριξη στα γονεϊκά καθήκοντα.

5) Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026

Ομιλήτρια: κ. Ελένη Μούρτη, Φιλόλογος.

Θέμα: Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, τότε και σήμερα (με αφορμή τον εορτασμό των 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου του έτους 1826).

Προσφορά κεράσματος για την γιορτή της μητέρας.

6) Δευτέρα , 2 Μαρτίου 2026

Ομιλήτρια: κ. Κων/να Νάκου, Ψυχολόγος -Ψυχοθεραπεύτρια, Πτυχιούχος του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Θέμα: Οι έννοιες του stress και του άγχους και η διαχείρισή τους στην καθημερινή ζωή.

7) Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026

Κοντινή απογευματινή εκδρομή και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων.

Σημείωση: Οι ομιλίες θα πραγματοποιούνται ώρα 6:30 μ.μ. στο Πνευματικό κέντρο της ενορίας Αγίου Δημητρίου Αγρινίου στην Ευαγγελίστρια (άνωθεν της αίθουσας των συσσιτίων).

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ενοριακής Σχολής Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Θωμά Αγρινίου είναι το ακόλουθο:

1η Συνάντηση Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Θέμα: « Η αγωγή των νέων, σύμφωνα με όσα διδάσκουν ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος»

Ομιλητής: π. Βασίλειος Μπρέσιακας

2η Συνάντηση Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Θέμα: « Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και πως τα παιδιά μπορούν να διαφύγουν τους κινδύνους»

Ομιλητής: κ. Μάριος Σακκάς , Ιατρός Ουρολόγος

3η Συνάντηση Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Θέμα: « Πως οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους για να αναπτύξουν υγιή αυτοεκτίμηση, προκειμένου να έχουν ζωή ισορροπημένη και γεμάτη ευημερία»

Ομιλήτρια: κ. Ευγενία Κατσένη, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής

4η Συνάντηση Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Θέμα: «Ελεύθεροι πολιορκημένοι, Τότε και Σήμερα»

Ομιλήτρια: κ. Ελένη Μούρτη -Μάλαινου

5η Συνάντηση Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026

Θέμα: « Η επικοινωνία στην οικογένεια, πως ακούμε, πως μιλάμε, πως συνδεόμαστε;» Ομιλήτρια κ. Ιουλία Πάνου Ψυχολόγος

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ενοριακής Σχολής Γονέων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου είναι το ακόλουθο:

Γενικό θέμα: «Σύζυγοι και Γονείς: Μια ζωντανή ισορροπία».

Συντονιστής: κ. Ανδρέας Σιατής, Αναπτυξιακός Ψυχολόγος, MSc

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, ώρα 18:00’

Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Νικολάου (κάτωθεν Ιερού Ναού)

Θέμα: «Η σχέση των συζύγων καθρέφτης της σχέσης με τα παιδιά».

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, ώρα 18:00’

Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Νικολάου (κάτωθεν Ιερού Ναού)

Θέμα: «Μιλάω – Ακούω: Επικοινωνία που ενώνει την οικογένεια».

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 18:00’

Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Νικολάου (κάτωθεν Ιερού Ναού)

Θέμα: «Όρια με αγάπη: Πειθαρχία χωρίς τιμωρία».

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, ώρα 18:00’

Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Νικολάου (κάτωθεν Ιερού Ναού)

Θέμα: «Συναισθηματική ανάπτυξη και ρύθμιση των παιδιών».

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 18:00’

Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Νικολάου (κάτωθεν Ιερού Ναού)

Θέμα: «Ψηφιακή εποχή και κοινωνικές σχέσεις».

Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, ώρα 18:00’

Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Νικολάου (κάτωθεν Ιερού Ναού)

Θέμα: «Ο γονέας ως πρότυπο και η φροντίδα του εαυτού του».