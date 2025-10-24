Μητρόπολη: Το πρόγραμμα των Ενοριακών Σχολών Γονέων Γαλατά, Ευηνοχωρίου και Στράτου

Η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας συνεχίζει και φέτος το ποιμαντικό της έργο, στηρίζοντας την οικογένεια μέσα από τις Ενοριακές Σχολές Γαλατά, Ευηνοχωρίου και Στράτου.

Η ανακοίνωση:

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με σκοπό τη στήριξη του ιερού θεσμού της οικογένειας, θα λειτουργήσει και εφέτος Ενοριακές Σχολές Γονέων στις κεντρικές Ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως.

Έμπειροι και εκλεκτοί επιστήμονες θα εμβαθύνουν και θα συζητήσουν θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο γονέα και σύζυγο (συζυγικές σχέσεις, οικογένεια, σχέση γονέων και παιδιών, εφηβεία, ενδοοικογενειακή και κάθε μορφής βία, κίνδυνοι του διαδικτύου, θέματα αναπηρίας κ.α.).

Καλούνται οι νέοι σύζυγοι και γονείς να συμμετάσχουν στην ποιμαντική αυτή πρωτοβουλία της τοπικής μας Εκκλησίας, που σκοπό έχει την ενδυνάμωση του θεσμού της οικογένειας και την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της, μέσα από την ενημέρωση και τον ανοικτό διάλογο για τα σημαντικά οικογενειακά και παιδαγωγικά αυτά θέματα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ενοριακής Σχολής Γονέων του Ιερού Ναού Γεννήσεως Θεοτόκου Γαλατά Μεσολογγίου είναι το ακόλουθο:

Συνάντηση 1η , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025.

«Τρόποι αντιμετώπισης της συμπεριφοράς των παιδιών- Επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία» Ομιλητής: Αργυρώ Αλεξανδροπούλου, Δ/ντρια Λυκείου Ρίου, Διδάκτωρ Ιστορίας.

Συνάντηση 2η , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025.

«Εξαρτημένα άτομα στην οικογένεια» Ομιλητής: Ειρήνη Ραΐδη, Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια

Συνάντηση 3η . Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025.

«Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Ενσυναίσθηση & συμπερίληψη» Ομιλητής: Μαρία Σταμπουλοπούλου, Ειδική Παιδαγωγός, Msc Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας.

Συνάντηση 4η , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026.

«Η αξία της προσφοράς στο συνάνθρωπο – Εθελοντισμός» Ομιλητής: Βιβή Παξινού, Εθελόντρια.

Συνάντηση 5η , Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026.

«Η δύναμη της συγχώρησης: Θεολογική προσέγγιση» Ομιλητής: Πρωτ. Γεώργιος Μπίμπος, Εφημέριος Ι.Ν. Γεννήσεως Θεοτόκου Γαλατά.

Συνάντηση 6η , Κυριακή 15 Μαρτίου 2026.

«Σχέσεις γονέων – εκπαιδευτικών» Ομιλητής: Αργυρώ Αλεξανδροπούλου, Δ/ντρια Λυκείου Ρίου, Διδάκτωρ Ιστορίας.

(Όλες οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού

Γεννήσεως Θεοτόκου Γαλατά & ώρα 17 00 μ.μ.)

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ενοριακής Σχολής Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Ευηνοχωρίου είναι το ακόλουθο:

ΚΥΡΙΑΚΉ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 και ώρα17.00

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ “Ο ρόλος του γονέα στη σχολική πορεία του παιδιού.

Μαθησιακές δυσκολίες: αναγνώριση και υποστήριξη στο σπίτι”.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 και ώρα17.00

ΣΧΕΣΗ ΓΟΝΕΑ – ΠΑΙΔΙΟΥ. “Η δύναμη της ενθάρρυνσης και της επιβράβευσης”.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2026 και ώρα 17.00

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ. “Γονεϊκότητα στην πράξη: από την θεωρία στην

καθημερινότητα”.

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 και ώρα 17.00

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ. “Πολυπολιτισμική κοινωνία και διαφορετικότητα: πως

μιλάμε στα παιδιά”.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 και ώρα17.00

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ. “Εφηβεία: γέφυρες επικοινωνίας σε μια

δύσκολη ηλικία”.

(Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολικού Συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Ευηνοχωρίου με ομιλήτρια την κ. Ειρήνη Φλώρου Ψυχολόγο Msc)

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ενοριακής Σχολής Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Στράτου είναι το ακόλουθο:

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 Ώρα 5 μ.μ.

ΘΕΜΑ: Διδάγματα από τις μητέρες των αγίων μας

π. Γεώργιος Φλώρος, Θεολόγος

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 Ώρα 5 μ.μ.

ΘΕΜΑ: Τρόποι επικοινωνίας γονιών με τα παιδιά

π. Βασίλειος Λιάκος

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 Ώρα 5 μ.μ.

ΘΕΜΑ: Διατροφή, υγεία, παραδοσιακή διατροφή και νηστεία κ. Εμμανουήλ Μπιρμπίλης, Εκπαιδευτικός, Διδάκτωρ Διαιτολογίας (σε συνεργασία με το Δημοτικό σχολείο Στράτου)

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 Ώρα 5 μ.μ.

ΘΕΜΑ: Ο Χριστός στο σπίτι μας

Αρχιμ. π. Λαυρέντιος Καρανάσιος, Ιεροκήρυκας

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 Ώρα 5 μ.μ.

ΘΕΜΑ: «Το νου σου στο παιδί»

κα. Βελισσαρία Κατσιπάνου - Ρέντζου, εκπαιδευτικός