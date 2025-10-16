Μητρόπολη: «Το πλοίο της Ελευθερίας» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τα Σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας

«Το πλοίο της Ελευθερίας» ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τα Σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας από την Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαναρνίας

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου επιμορφωτική ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι θα υλοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το πλοίο της Ελευθερίας», που εκπόνησε η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο δημιουργήθηκε από συνεργάτες της Ιεράς Μητροπόλεως, με σκοπό να συνδυάσει την ιστορική μνήμη με την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μάλιστα έγινε αφορμή προκειμένου να επισημοποιηθεί η συνεργασία μεταξύ των Διευθύνσεων και της Ιεράς Μητροπόλεως, μέσω ενός μνημονίου συνεργασίας, το οποίο υπεγράφη προ ημερών στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου.

Η εθελοντική συμμετοχή των σχολικών μονάδων υπερέβη κάθε προσδοκία καθώς δήλωσαν συμμετοχή 50 Σχολεία με συνολικό αριθμό πλέον των 150 εκπαιδευτικών από όλη την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Αρχικά χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, ο οποίος ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους και τους διαβεβαίωσε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες με σκοπό τη σύσφιξη των κοινωνικών δεσμών της τοπικής κοινωνίας, αλλά και την δημιουργία υψηλών οραματισμών και ευκαιριών πνευματικής ανάπτυξης και καλλιτεχνικής δημιουργίας στα σχολεία της περιφέρειάς μας.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Επόπτης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Αλέξανδρος Μαστρογιάννης και ο Επόπτης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Απόστολος Βετσόπουλος.

Ακολούθησε πλήρης ενημέρωσης σχετικά με τα σενάρια υλοποίησης του προγράμματος από την κα Πόπη Μωραΐτου και τον κ. Ηλία Λιαμή, οι οποίοι ανήκουν στην ομάδα δημιουργίας του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος.

Κατόπιν οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν αναλόγως της βαθμίδος εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν και συζήτησαν με τους υπεύθυνους του προγράμματος λεπτομέρειες παιδαγωγικού και οργανωτικού ενδιαφέροντος.

Ακολούθησε άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση με καίριες ερωτήσεις, οι οποίες εμπλούτισαν την Ημερίδα και άφησαν υποσχέσεις για ένα μέλλον με πολλές και πλούσιες παιδαγωγικές και πνευματικές εμπειρίες για όλα τα Σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας.

Βάση της συμμετοχής των σχολικών μονάδων έχει ήδη καταρτιστεί οργανωτικό σχέδιο καθώς και η σειρά των σχολείων τα οποία θα υλοποιήσουν μέσα στη σχολική χρονιά το καινοτόμο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Ανάλογη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου για τα Σχολεία της ευρύτερης περιφέρειας του Μεσολογγίου

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

«Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Είμαι πολύ χαρούμενος για τη συνάντηση αυτή, η οποία έχει ως κύριο στόχο της την ενημέρωση και την προετοιμασία σας, προκειμένου να υλοποιηθεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα με μεγάλη παιδαγωγική αξία.

Πρόκειται για ένα γεγονός που επιβεβαιώνει την βαθιά μου πεποίθηση πως, μόνο μέσω της συνεργασίας μεταξύ των πνευματικών δυνάμεων του τόπου μας, ο λαός της Αιτωλοακαρνανίας θα έχει την ευκαιρία αναβάθμισης του πολιτιστικού, μορφωτικού αλλά και πνευματικού επιπέδου του.

Η ικανοποίηση μου σήμερα όμως είναι ακόμη μεγαλύτερη, διότι το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, το οποίο αγκαλιάσετε με τόση προθυμία, απευθύνεται στο μέλλον και την ελπίδα μας: τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων μας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» σχεδιάστηκε με τριπλή στοχοθεσία:

Πρώτα, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου, να αναθερμάνει την ιστορική μνήμη.

Δεύτερον, να αναπτύξει στους μαθητές τις κοινωνικές τους δεξιότητες και να ενεργοποιήσει τη δημιουργικότητά τους.

Και τρίτον, να δώσει την ευκαιρία δημιουργίας δεσμών συνεργασίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας σε όλη τη σχολική κοινότητα.

Είμαι βέβαιος πως θα διαπιστώσετε στην πράξη, ότι οι τρεις αυτοί στόχοι δεν είναι δύσκολο να επιτευχθούν, καθώς θα στηριχτούν σε εσάς, τους έμπειρους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συχνά περιμένουν μια μικρή αφορμή ώστε να ενεργοποιηθεί ο ζήλος αλλά και οι γνώσεις τους, προκειμένου το σχολείο να μεταβληθεί, από χώρο στείρας μάθησης σε φυτώριο ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων με ενδιαφέροντα και υψηλούς οραματισμούς.

Ο Θεός θέλησε ώστε να έχω μια μακρά θητεία ανάμειξης με την παιδαγωγική διαδικασία. Γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι, ο εκπαιδευτικός να αισθάνεται πως λειτουργεί με ενθάρρυνση και υποστήριξη, όχι μόνο ηθική αλλά και πρακτική. Για τον λόγο αυτό, ζήτησα από τους δημιουργούς του προγράμματος να καταρτίσουν εναλλακτικά σενάρια πραγματοποίησης του προγράμματος, με πλούσιο εποπτικό υλικό, αλλά και διαρκή δυνατότητα υποστήριξης από τους εμψυχωτές, οι οποίοι αποσπάστηκαν στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλοακαρνανίας με μοναδικό στόχο να βρίσκονται διαρκώς πλάι σας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, αλλά και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του.

Δεν σας κρύβω πως η πέραν πάσης προσδοκίας ανταπόκριση στην πρωτοβουλία αυτή, η οποία υλοποιήθηκε μέσω της συνεργασίας με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ενθαρρύνει να αναζητήσω νέους τρόπους, ώστε το επετειακό αυτό έτος να αποτελέσει αφορμή συνέχισης αντίστοιχων πρωτοβουλιών.

Σε αυτό άλλωστε αποβλέπει και το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πέραν όμως της εκπαιδευτικής διάστασης, είμαι βέβαιος πως η εκπαιδευτική αυτή πρωτοβουλία θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ενότητας του λαού μας, θα γκρεμίσει τα στερεότυπα και θα πείσει ακόμη και τον πλέον δύσπιστο πως οι καιροί απαιτούν διάλογο,, συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων και ανοικτές δράσεις.

Ως Ποιμένας της τοπικής Εκκλησίας, θα παραμείνω σταθερός στην απόφασή μου να ενεργοποιήσω ανθρώπους με ικανότητες και όραμα, ώστε όλοι να νιώσουμε την ικανοποίηση που προσφέρει η συνάντηση των διαχρονικών αξιών της παράδοσής μας με την καινοτομία και την ισορροπημένη χρήση των παιδαγωγικών και τεχνολογικών εργαλείων που η εποχή μας προσφέρει με αφθονία.

Από βάθους καρδίας ευχαριστώ τους δημιουργούς του προγράμματος και τους εκπαιδευτικούς κα Δέσποινα Γεωργιάδου και κ. Σταύρο Πατσέα, οι οποίοι θα το υποστηρίξουν. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον επόπτη Β/βάθμιας Εκπαίδευσης κ. Απόστολο Βετσόπουλο για την προθυμία και την κατάθεση των χαρισμάτων του στην προετοιμασία της συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα και την υλοποίηση του προγράμματος.

Τέλος, ιδιαιτέρως ευχαριστώ όλους εσάς που σήμερα βρίσκεστε εδώ. Σας παρακαλώ να με θεωρήσετε αφοσιωμένο υποστηρικτή των προσπαθειών σας. Παράλληλα, σας παρακαλώ να θεωρείτε πλέον την Εκκλησία ως το δεύτερο σπίτι σας, το οποίο περιμένει με χαρά και ανυπομονησία την κατάθεση των ιδεών και των ικανοτήτων σας.

Καλή επιτυχία!».

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες στον ακόλουθο σύνδεσμο https://photos.app.goo.gl/L7HS7t76287iPsvB9