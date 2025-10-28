Μητρόπολη: Το Αγρίνιο τίμησε το ηρωικό ΟΧΙ μέσα από την εκδήλωση «Ελπίδα με μελάνι»

Η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας τίμησε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με μια συγκινητική εκδήλωση στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου, με τίτλο «Ελπίδα με μελάνι».

Η ανακοίνωση της Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας:

Το απόγευμα της Δευτέρας, 27 Οκτωβρίου 2025 η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού «Άγιος Ευγένιος ο Αιτωλός», τιμώντας την ένδοξη Εποποιία του ‘40, παρουσίασαν την επετειακή εκδήλωση, με τίτλο: «Ελπίδα με μελάνι» που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παπαστρατείου Μεγάρου Αγρινίου.

Στο πρώτο μέρος, η θεατρική ομάδα ενηλίκων, με υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Σταμπέλο, παρουσίασε θεατρικό έργο, το οποίο βασίστηκε στην αλληλογραφία της εποχής του ελληνοϊταλικού πολέμου, όπως διασώθηκε από μαρτυρίες και από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Στη συνεχεία, η Χορωδία Ενηλίκων του Ιδρύματος, με χοράρχη τον κ. Χρήστο Ζήση, ερμήνευσε επετειακά τραγούδια από το Έπος του 1940.

Οι στίχοι και η μελωδία των τραγουδιών, ταξίδεψαν τους παρευρισκομένους στην εκδήλωση στις βουνοκορφές της Πίνδου, εξιστορώντας τα κατορθώματα των Ελλήνων στρατιωτών, ενώ η ερμηνεία των ρόλων, μετέφερε το κοινό στα σπίτια των Ηρώων, στα νοσοκομεία και στα δύσβατα μονοπάτια της Πίνδου και έγιναν όλοι συμμέτοχοι στην αγωνία, στον πόνο της απώλειας και της θυσίας, αλλά και της τόλμης και της υπερηφάνειας που χαρακτήριζε τη γενιά του 1940.

Κλείνοντας την εκδήλωση ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, αφού ευχαρίστησε τα μέλη και τους υπευθύνους της θεατρικής ομάδας και της χορωδίας, για την οργάνωση της εκδήλωσης, καθώς και για την απόδοση των τραγουδιών και την υποκριτική των ρόλων, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε το ηρωικό ΟΧΙ του ‘40 και να φέρουμε στη θύμισή μας εκείνα τα συγκλονιστικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν το ξημέρωμα της 28ης Οκτωβρίου 1940. Τα σύννεφα του πολέμου είχαν από νωρίς φτάσει και στην βαλκανική ήπειρο και ήταν πλέον σίγουρο, ότι θα σκέπαζαν και την πατρίδα μας. Η Χιτλερική Γερμανία έσπευσε να συνεργαστεί με την Ιταλία του Μουσολίνι, με σκοπό ολόκληρη η Ευρώπη, αλλά ίσως και ολόκληρος ο κόσμος να υποδουλωθεί στην ναζιστική κυριαρχία. Αυτό, που σύμφωνα με τους σχεδιασμούς των στρατιωτικών επιτελείων του Μουσολίνι θα διαρκούσε λίγες ημέρες, έγινε η μεγάλη ντροπή της φασιστικής Ιταλίας. Η σθεναρή αντίσταση των Ελλήνων, το ηρωικό φρόνημα στα αιματοβαμμένα βουνά της Πίνδου, η ομοψυχία και η ενότητα των Ελλήνων, όχι μόνο απέκρουσαν την ιταλική εισβολή, αλλά ντρόπιασαν τον πανίσχυρο μέχρι τότε ιταλικό στρατό, που έσπευσε να ζητήσει την βοήθεια της ναζιστικής Γερμανίας για να καταληφθεί εν τέλει η Ελλάδα».

Συνεχίζοντας, τόνισε, ότι: «το έπος του ‘40 δεν ήταν μία στρατιωτική επιχείρηση. Ήταν μία εθνική υπόθεση. Αν ήταν στρατιωτική επιχείρηση, τότε οι αριθμοί θα απαιτούσαν άλλον νικητή. Ήταν εθνική υπόθεση, γιατί οι Έλληνες δεν αποφασίσαμε να κατακτήσουμε ξένα εδάφη, αλλά να υπερασπιστούμε την πατρώα γη μας. Ενωθήκαμε όλοι μαζί για να υπερασπίσουμε τη γη που μας παρέδωσαν οι προγονοί μας και αποδείξαμε, αυτό που θα έλεγε αργότερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός: μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, από δω και στο εξής θα ομολογούμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες».

Ο Σεβασμιώτατος, με αφορμή το θεατρικό που παρουσιάστηκε, αναφέρθηκε στους ήρωες πολεμιστές του 1940 που έπεσαν ηρωικά για να υπερασπιστούν τα σύνορα της πατρίδας μας και θυσιάστηκαν στον βωμό της εθνικής ανεξαρτησίας και της ελευθερίας και τόνισε ότι «οφείλουμε να τους τιμούμε. Να έχουμε στη μνήμη μας ζωντανό το δικό τους παράδειγμα, τη δική τους ηρωική μορφή, το δικό τους αγωνιστικό φρόνιμο. Η ιστορία θα μας διδάσκει πάντοτε, ότι όσο είμαστε ενωμένοι και ομόψυχοι, μπορούμε να κάνουμε το μεγάλο θαύμα και την κορυφαία ανατροπή

και να φωτίσουμε ολόκληρη την οικουμένη με το φως του ηρωισμού και της αυτοθυσίας μας. Το μήνυμα του έπους του ‘40 παραμένει πάντοτε διαχρονικό. Και αν έχουν περάσει 85 χρόνια από τότε, η μνήμη αυτού του έπους παραμένει ζωντανή στη συνείδηση όλων μας. Δεν έχουμε περιθώριο να λησμονήσουμε και να ξεχάσουμε».

Αναφερόμενος στην ενότητα των Ελλήνων, υπογράμμισε με έμφαση, ότι «αύριο θα εορτάσουμε την έναρξη του πολέμου. Τότε ήμασταν ενωμένοι. Τότε ενωθήκαμε όλοι μαζί και το ΟΧΙ μεταποιήθηκε σε ηρωισμό και ο ηρωισμός έφερε τη νίκη.

Στο τέλος του πολέμου, ενώ τυπικά ήμασταν με τους νικητές, οδηγηθήκαμε στον αλληλοσπαραγμό ενός αδελφοκτόνου εμφύλιου πολέμου, εξαιτίας του διχασμού. Γι’ αυτό δεν έχουμε περιθώριο να εφησυχάσουμε ή να παραδοθούμε και πάλι σε έναν νέο εθνικό διχασμό. Οι συγκυρίες και οι περιστάσεις απαιτούν να είμαστε όλοι ενωμένοι και ομόψυχοι. Μόνο έτσι μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε κίνδυνο και να αντιμετωπίσουμε κάθε επίδοξο εχθρό, που θα θέλει να απειλήσει την εδαφική μας ακεραιότητα και να παραβιάσει θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου».

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε όλα τα μέλη της θεατρικής ομάδας και της χορωδίας του Ιδρύματος Πολιτισμού για την εκδήλωση που παρουσίασαν, «για να μας προσφέρουν μηνύματα, να ξαναζωντανέψουν γεγονότα, να αναστήσουν πρόσωπα και να μας χαρίσουν μέσα στην ψυχή μας το αίσθημα της εθνικής υπερηφάνιας που το έχουμε ανάγκη όσο ποτέ». Ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και όλους τους παρευρισκομένους και ευχήθηκε να παραμένουμε όλοι μαζί ενωμένοι, με πίστη στο Θεό και αγάπη στην πατρίδα. «Όσο είμαστε ενωμένοι το δίκαιο θα είναι με το μέρος μας. Όσο είμαστε ενωμένοι, κανένας δεν θα τολμήσει να μας απειλήσει, γιατί όλοι θα γνωρίζουν ότι στην ύστατη στιγμή οι Έλληνες μπορούν ακόμη να πολεμούν σαν ήρωες».

Την εκδήλωση παρουσίασε, εκ μέρους του Δ.Σ. του Ιδρύματος Πολιτισμού η κα Κατερίνα Πολυμενάκου – Πουρνάρα, ενώ την αφήγηση και τα κείμενα μεταξύ των τραγουδιών επιμελήθηκε η κα Ελένη Τσουβέλα – Καρανικόλα. Παρευρέθησαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάσης Μαυρομμάτης, ο Δήμαρχος Θέρμου κ. Σπυρίδων Κωνσταντάρας και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το πρωί Δευτέρας 27 Οκτωβρίου 2025 ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας μετέβη στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και παρακολούθησε τις μαθητικές εκδηλώσεις για την εθνική εορτή της 28 ης Οκτωβρίου που διοργάνωσαν η Παλαμαϊκή Σχολή στην αίθουσα της Αντιπεριφέρειας και το 2 ο Γυμνάσιο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στο κτίριο του Σχολείου και στο 1 ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου.

Ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό και συνεχάρη τους μαθητές και τις μαθήτριες καθώς και τους εκπαιδευτικούς τους για τις όμορφες επετειακές εκδηλώσεις που παρουσίασαν.

Το απόγευμα της Τρίτης 28 Οκτωβρίου 2025 ο Σεβασμιώτατος κ. Δαμασκηνός παρακολούθησε την εορταστική εκδήλωση της Χριστιανικής Ενώσεως Αγρινίου. Η εκδήλωση περιελάμβανε θεατρικό έργο με θέμα «Ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος στον αγώνα του ΟΧΙ» και επίκαιρα τραγούδια από τους νέους και τις νέες των κατηχητικών συνάξεων της Χριστιανικής Ενώσεως.

