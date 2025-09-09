Μητρόπολη: Σύναξη εντεταλμένων Ιερέων στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 Σύναξη των εντεταλμένων Κληρικών στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, με τη συμμετοχή του νέου Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαιδεύσεως κ. Κωνσταντίνου Ρήγα.

Πρόκειται για έναν θεσμό, ο οποίος καθιερώθηκε στην τοπική μας Εκκλησία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό, σε συνεργασία με τις δύο Διευθύνσεις Εκπαιδεύσεως και σύμφωνα με τον οποίο έχει οριστεί εντεταλμένος Κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως σε κάθε σχολική μονάδα για θέματα υποσιτισμού και στήριξης των μαθητών, σε συνεργασία πάντοτε με τους Συλλόγους Διδασκόντων και Γονέων και Κηδεμόνων.

Κατά την έναρξη, ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός καλωσόρισε θερμά τον νέο Διευθυντή, τον ευχαρίστησε για την μέχρι τώρα αγαστή συνεργασία της Πρωτοβάθμιας Εκπαιδεύσεως με την τοπική μας Εκκλησία και τον ενημέρωσε για τον νέο αυτό θεσμό του εντεταλμένου κληρικού στις σχολικές μονάδες της τοπικής μας Εκκλησίας. Αναφέρθηκε εκτενώς στο θεσμό αυτό και υπογράμμισε, ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν επιδείξει, από την πρώτη στιγμή, διάθεση αγαστής συνεργασίας, από την οποία προκύπτει η πνευματική και κυρίως η υλική, εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως, υποστήριξη των μαθητών που στερούνται και τα χρειώδη.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσεως που εμφανίστηκαν επισιτιστικά προβλήματα στα σχολεία και προκλήθηκαν κοινωνικές ανισότητες. Τόνισε, ότι τότε δημιουργήθηκε ο θεσμός αυτός στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, με πρωτοβουλία του Μητροπολίτου κ. Ιγνατίου και κατόπιν και ο ίδιος τον θέσπισε στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας απολαμβάνοντας σημαντικούς καρπούς από την μέχρι σήμερα λειτουργία του.

Σκοπός είναι να σταθεί η Εκκλησία αρωγός και συμπαραστάτης στις ευπαθείς ομάδες και να αντιμετωπίσει περιπτώσεις μαθητών μέσα στα σχολικά περιβάλλοντα που αδυνατούν να ανταποκριθούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους είτε στην προμήθεια του σχολικού εξοπλισμού είτε στην εξασφάλιση του πρωινού ή του δεκατιανού γεύματος, που για κάποιους άλλους είναι αυτονόητα και δεδομένα.

«Συνεργαστήκαμε και με τις δύο Διευθύνσεις Εκπαιδεύσεως, με όλα τα σχολεία, από τα νηπιαγωγεία μέχρι και τα λύκεια και καταρτίσαμε ειδικό ονομαστικό κατάλογο των κληρικών που είναι επιφορτισμένοι να έρχονται σε επαφή με το Διευθυντή της κάθε σχολικής μονάδας, με τον Σύλλογο Διδασκόντων και με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, με σκοπό διακριτικά να εντοπιστούν οι περιπτώσεις μαθητών που είτε υποσιτίζονται είτε στερούνται τον αναγκαίο σχολικό εξοπλισμό και να συνδράμουμε είτε ως Ενορίες είτε ως Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο.

Θέλω να επιμείνω στον όρο διακριτικότητα, γιατί δεν θέλουμε με κανένα τρόπο να στιγματιστούν αυτά τα παιδιά. Όσες περιπτώσεις κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και θα κληθούμε και φέτος, θα το κάνουμε με αυτό ακριβώς το πνεύμα. Χωρίς κανείς να γνωρίζει, ότι η προσφορά της Εκκλησίας έρχεται να καλύψει την ανάγκη της οικογένειας».

Ο Σεβασμιώτατος τόνισε, ότι αποτελεί επιθυμία τόσο του ιδίου όσων και όλων η ύπαρξη και η διαμόρφωση κλίματος και πνεύματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας και ανακοίνωσε την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί μέσω των σχολικών μονάδων από τον Οκτώβριο και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026. «Θέλω να σας ανακοινώσω, ότι στα πλαίσια του εορτασμού των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου, η τοπική μας Εκκλησία εκπόνησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο με τη συνεργασία των δύο Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα υλοποιηθεί και μάλιστα με την υπογραφή ενός Μνημονίου ευρύτερη συνεργασίας της τοπικής μας Εκκλησίας με τις δύο Διευθύνσεις Εκπαιδεύσεως. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις αρμόδιες υπηρεσίες των δύο Διευθύνσεων, γιατί μέσα στο θέρος συνέπραξαν με τους δικούς μας συνεργάτες και την ερχόμενη Τετάρτη, συν Θεώ, θα υπογράψουμε το Μνημόνιο Συνεργασίας, στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, σε μία επίσημη και πανηγυρική τελετή. Σκοπός μας είναι κάθε χρόνο να προσφέρουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θα υλοποιούνται, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα του τόπου μας και την μαθητιώσα νεολαία».

Ολοκληρώνοντας, ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός αναφέρθηκε στην καλή και στενή συνεργασία της τοπικής μας Εκκλησίας με ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα και υπογράμμισε το σημαντικό έργο των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, λέγοντας ότι «αναγνωρίζουμε τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στο σύγχρονο κοινωνικό γίγνεσθαι. Γνωρίζουμε τους κόπους που καταβάλουν. Αναγνωρίζουμε την εκπαιδευτική τους προσπάθεια κάτω από αντίξοες πολλές φορές συνθήκες και θα συνεχίσουμε να θέτουμε τους εαυτούς μας συμπαραστάτες στο δικό τους εκπαιδευτικό έργο».

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Ρήγας, ο οποίος ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για τους λόγους του και τόνισε ότι θα παραμείνει στο πλευρό της Ιεράς Μητροπόλεως για κάθε μορφής συνεργασία.

Ακολούθησε γόνιμος διάλογος και η Σύναξη έκλεισε με την επίδοση των διορισμών στους εντεταλμένους Ιερείς.

