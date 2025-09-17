Μητρόπολη: Με λαμπρές τιμές η υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ελευθερίου στο Ναό Αγίας Βαρβάρας

Με λαμπρές τιμές και με θρησκευτική ευλάβεια η Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας υποδέχτηκε στο Αγρίνιο την Τίμια Κάρα του Αγίου Ελευθερίου στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας.

Η ανακοίνωση:

Την Τιμία Κάρα του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου υποδέχθηκε η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας και η Ενορία της Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου το απόγευμα της Τρίτης 16ης Σεπτεμβρίου 2025.

Της επίσημης υποδοχής που πραγματοποιήθηκε στα προπύλαια του Ιερού Ναού προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, επικεφαλής του Ιερού Κλήρου, των εκπροσώπων των τοπικών Αρχών και του Λαού, μεταξύ των οποίων ήταν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Ζώης, Αντιδήμαρχοι και ο Διοικητής της Π.Υ. Αγρινίου.

Ο Σεβασμιώτατος, κατά την σύντομη προσφώνησή του, ευχαρίστησε θερμά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ελασσώνος κ. Χαρίτωνα για την κανονική του άδεια να μεταφερθεί η Τιμία Κάρα στην Ενορία της Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου και τους Ιερείς που την μετέφεραν από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καρυάς Ελασσώνος, όπου φυλάσσεται, τον Πρωτοπρ. Νικόλαο Νακούλα και τον Διάκονο Παναγιώτη Σοφιανό. Ευχήθηκε ο Άγιος Ιερομάρτυς Ελευθέριος να χαρίσει πλούσια την ευλογία του σε όλους όσοι θα προσέλθουν να τον προσκυνήσουν και να εκζητήσουν τις πρεσβείες του.

Μέτα την υποδοχή ακολούθησε ο πανηγυρικός Εσπερινός, κατά τον οποίο ο π. Νικόλαος μετέφερε τις ευχές του Μητροπολίτου Ελασσώνος και αναφέρθηκε στον Άγιο Ελευθέριο και τα πολλά θαύματα που πραγματοποιεί στους πιστούς που προσέρχονται με ευλάβεια και πίστη για να λάβουν την χάρη του.

Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου έως την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ καθημερινά θα τελούνται Ιερές Ακολουθίες, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7:00’ το πρωί έως τις 10:00’ το βράδυ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΕΛΕΥΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

6:30 μ.μ. Επίσημη υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου, ἐκ τοῦ Ἱερού Ναού Αγίου Νικολάου Καρυάς Ελασσώνος, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσώνος, στά προπύλαια του Ιεροῦ Ναού Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου από τον Σεβ. Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. κ. Δαμασκηνό, τον Ιερό Κλήρο και τις Αρχές της πόλεως.

6:15 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. κ. Δαμασκηνού.

9:00 μ.μ. Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία

12:00 μ.μ. Ιερά Παράκληση

6:30 μ.μ. Ακολουθία του Εσπερινού και Άγιο Ευχέλαιο

9:00 μ.μ. Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία

12:00 μ.μ. Ιερά Παράκληση

6:30 μ.μ. Ακολουθία του Εσπερινού

9:00 μ.μ. Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία

12:00 μ.μ. Ιερά Παράκληση

8:30 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία επι τη εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία

12:00 μ.μ. Ιερά Παράκληση

5:00 μ.μ. Ακολουθία του Αναστάσιμου Εσπερινού

9:00 μ.μ. Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

12:00 μ.μ. Ιερά Παράκληση

5:30 μ.μ. Ακολουθία του Εσπερινού

9:00 μ.μ. Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία

12:00 μ.μ. Ιερά Παράκληση

5:00 μ.μ. Ακολουθία του Εσπερινού

5:30 μ.μ.. Ιερό Ευχέλαιο και αναχώρηση της κάρας του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου

