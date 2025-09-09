Μητρόπολη: Η Χορευτική Ομάδα του Ιδρύματος Πολιτισμού στην 3η Πανελλήνια Συνάντηση Χορευτικών Ομάδων

Με υπερηφάνεια συμμετείχε η Χορευτική Ομάδα του Ιδρύματος Πολιτισμού της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας στην 3 η Πανελλήνια Συνάντηση Χορευτικών Ομάδων.

Η ανακοίνωση:

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση η χορευτική ομάδα του Ιδρύματος Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με την ευλογία και τις πατρικές ευχές του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνού, συμμετείχε στην 3η Πανελλήνια Συνάντηση Χορευτικών Ομάδων, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Η σπουδαία αυτή πανελλήνια πολιτιστική διοργάνωση συγκέντρωσε χορευτικά συγκροτήματα από πολλές περιοχές της πατρίδας μας, αναδεικνύοντας την πλούσια ελληνική μουσικοχορευτική παράδοση και την ενότητα του λαού μας μέσα από την πολιτιστική μας κληρονομιά. Η χορευτική μας ομάδα παρουσίασε με ζωντάνια και χάρη παραδοσιακούς χορούς της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, μεταφέροντας στο κοινό το ήθος, το κάλλος και τη λεβεντιά του τόπου μας.

Το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως, πιστό στην αποστολή του για τη διαφύλαξη και ανάδειξη των πνευματικών και πολιτιστικών θησαυρών του τόπου μας, θεωρεί πως η συμμετοχή

αυτή αποτελεί μια ακόμη μαρτυρία της ζωντάνιας της τοπικής μας παράδοσης, η οποία συνδέεται άρρηκτα με την πίστη, τις αξίες και την ιστορία του λαού μας.

Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες προς τους διοργανωτές για την άψογη φιλοξενία και συνεργασία, προς όλα τα μέλη της χορευτικής μας ομάδας για την αξιέπαινη συμμετοχή και τον ζήλο τους, καθώς και προς τον χοροδιδάσκαλο κ. Δημήτρη Καραβασίλη για την ανεκτίμητη καθοδήγηση, την υπομονή και την αγάπη του, με τα οποία κατόρθωσε να μεταλαμπαδεύσει στα μέλη μας τη φλόγα της παράδοσης.

Το Ίδρυμα Πολιτισμού θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια που προάγει τον πολιτισμό, καλλιεργεί την ενότητα και δίνει μαρτυρία Χριστού μέσα από τα αγαθά της παράδοσης και της ιστορίας μας.