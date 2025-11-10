Μητρόπολη: Ευλαβική η τρίτη Ιερατική Σύναξη στην Αγία Βαρβάρα Αγρινίου

Με θρησκευτική ευφροσύνη πραγματοποιήθηκε η τρίτη Ιερατική Σύναξη στην Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου, με θέμα: «Η Ακολουθία του Εσπερινού κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή και το Πεντηκοστάριο» .

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας:

Με θέμα: «Η Ακολουθία του Εσπερινού κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή και το Πεντηκοστάριο» πραγματοποιήθηκε η τρίτη Γενική Σύναξη των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου. Εισηγητής ήταν ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Φλώρος, Φιλόλογος και Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Φυτειών.

Ο εισηγητής παρουσίασε την Ακολουθία του Εσπερινού κατά τις περιόδους του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου. Εισαγωγικά έκανε αναφορά στο περιεχόμενο αυτών των περιόδων, του κατανυκτικού από την μία, και του χαρμοσύνου από την άλλη.

Στην συνέχεια, όσον αναφορά την περίοδο του Τριωδίου, αναφέρθηκε στον Κατανυκτικό Εσπερινό των Κυριακών, τον Καθημερινό Εσπερινό της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και την Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, ενώ στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου παρουσίασε τον Εσπερινό του Πάσχα (της Αγάπης) και της Διακαινησίμου Εβδομάδος, καθώς και τον Εσπερινό του Αγίου Πνεύματος (Γονυκλισίας), αναλύοντας την τάξη των Ακολουθιών με παράλληλη θεολογική και ερμηνευτική αναφορά σε αυτούς.

Ολοκληρώνοντας αναφέρθηκε στο φιλακόλουθο πνεύμα, που πρέπει να διακατέχει τον κληρικό, για την πνευματική προκοπή του ιδίου και γενικότερα της Ενορίας στην οποία διακονεί.

Αμέσως μετά ο Πρωτοπρ. Δημήτριος Πατσιαλός, Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νεαπόλεως παρουσίασε τα Πορίσματα του ΙΘ΄ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου των Στελεχών των Ιερών Μητροπόλεων, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου, με κεντρικό θέμα: «Η ιερότητα της Θείας Λατρείας στην εποχή της εκκοσμικεύσεως». Στον εν λόγω Συνέδριο συμμετείχε μαζί με τον Πρωτοπρ. Ευάγγελο Ασπρογιάννη, Προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αγρινίου, ως εκπρόσωποι της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των Ιερέων, που συντόνισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, κατά τον οποίο έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις και πρακτικές οδηγίες σχετικά με την τέλεση της Ακολουθίας του Εσπερινού κατά τις δύο αυτές εκκλησιαστικές περιόδους του λειτουργικού μας έτους.

Κλείνοντας την Ιερατική Σύναξη, ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον π. Γεώργιο Φλώρο για την τεκμηριωμένη εισήγησή του και αναφέρθηκε στα τρέχοντα ποιμαντικά και διοικητικά θέματα της Ιεράς Μητροπόλεως, παρουσιάζοντας κυρίως το πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται για την περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον επετειακό έτος 2026, που θα ξεκινήσει από την 1 η Ιανουαρίου 2026, δίδοντας κατάλληλες διευκρινήσεις και οδηγίες για τις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες ΕΔΩ