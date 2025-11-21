Μητρόπολη: Ευχαριστήριο προς τη Μονή Βατοπαιδίου για τη δωρεά στο Συσσίτιο και στο Σπίτι Γαλήνης Μεσολογγίου

Ευχαριστίες της Ι. Μ. Αιτωλοακαρνανίας προς την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας για μια ακόμη φορά εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους για την δωρεά μεγάλης ποσότητας τροφίμων (οσπρίων, ζυμαρικών, ψαριών, κ.α), που θα διατεθούν από τη δομή των Συσσιτίων του Σπιτιού Γαλήνης Χριστού Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, για πολλοστή φορά στηρίζει γενναιόδωρα το κοινωνικό και προνοιακό έργο της τοπικής μας Εκκλησίας, αποδεικνύοντας τα φιλάνθρωπα αισθήματα που διαπνέουν ολόκληρη την Βατοπαιδινή Αδελφότητα.

Κύριος εκφραστής του φιλάνθρωπου πνεύματος και της ανιδιοτελούς κοινωνικής προσφοράς της Ιεράς Μονής είναι ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος αυτής, Γέροντας Εφραίμ, τον οποίο ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός ευχαριστεί προσωπικά για την αρχοντική του αγάπη και την πληθωρική του στήριξη και εύχεται ο Άγιος Θεός, με τις πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου, να σκέπει και να ευλογεί τα καλά έργα του Γέροντος και όλων των Πατέρων της Ιεράς Μονής.

Το Σπίτι Γαλήνης Χριστού Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα συνεχίσει έτσι να στηρίζει καθημερινά τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη από την Ιερά Πόλη και την ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου.