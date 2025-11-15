Μητρόπολη: Εγκαίνια Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μάστρου Αιτωλοακαρνανίας

Τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, της τοπικής κοινότητας Μάστρου, της Αρχιερατικής Περιφέρειας Μεσολογγίου τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο Σεβασμιώτατος μετέφερε και κατέθεσε επί της Αγίας Τραπέζης τα ιερά μαρτυρικά Λείψανα, κατά την τάξη της Εκκλησίας και κατόπιν χοροστάτησε στην Ακολουθία του Εσπερινού των Εγκαινίων.

Κατά το κήρυγμά του τόνισε, ότι πρωταρχική θέση στην εκκλησιαστική ζωή μιας Ενορίας κατέχει ο Ενοριακός Ιερός Ναός, αφού εντός του τελείται το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, συγκροτείται το Σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία και τα μέλη της ενώνονται μέσα από τη μυστηριακή ζωή.

Ανέφερε, επίσης, ότι από την πρώτη χριστιανική περίοδο, όταν ο Χριστιανισμός ήταν διωκόμενη θρησκεία κατά την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι πρώτοι χριστιανοί κατέφευγαν στις κατακόμβες, στα υπόγεια αυτά κοιμητήρια και πάνω στους τάφους των πρώτων μαρτύρων της πίστεώς μας προσεύχονταν και τελούσαν την Αναίμακτη Θυσία.

Αυτό περίπου διήρκεσε τρεις ολόκληρους αιώνες και ήρθε ο Μέγας Κωνσταντίνος, αρχικά με το Διάταγμα των Μεδιολάνων και στη συνέχεια με την απόφασή του να ανακηρυχθεί πλέον ο Χριστιανισμός ως επίσημη θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και έτσι η Εκκλησία εγκατέλειψε τις κατακόμβες και ανήγειρε μεγαλοπρεπείς Ιερούς Ναούς.

Αυτή η παράδοση συνεχίστηκε και μετά την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και διατηρείται ζωντανή μέχρι και σήμερα. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει πόλη ή χωριό ή συνοικισμός που να μη διαθέτει όχι έναν, αλλά πολλούς Ιερούς Ναούς με διαφορετικές μορφές και διαφορετικές χρήσεις, Ενοριακοί, Κοιμητηριακοί, Εξωκκλήσια, Παρεκκλήσια, κ.α.

Συνεχίζοντας το κήρυγμά του αναφέρθηκε στις ακολουθίες που προβλέπει η αγία μας Εκκλησία για την ανέγερση ενός Ναού, την Ακολουθία της καταθέσεως του θεμελίου λίθου, την Ακολουθία των Θυρανοιξίων και την Ακολουθία των Εγκαινίων και παρουσίασε τα βασικά στοιχεία κάθε μιας από αυτές.

Ολοκληρώνοντας ανέλυσε διεξοδικά την θεολογική σημασία και τους συμβολισμούς της Ακολουθίας των Εγκαινίων, που αποτελεί το κορυφαίο γεγονός κάθε ενοριακής κοινότητας. Παρουσίασε αναλυτικά τα στάδια της Ακολουθίας και εξήγησε τα τελετουργικά στοιχεία, προκειμένου οι πιστοί να μπορέσουν να κατανοήσουν τα τελούμενα.

Οφείλουμε με ευγνωμοσύνη να αναφερθούμε σε αυτούς, διότι χάρη στη δική τους πρωτοβουλία ανεγέρθηκε αυτός ο κατά πάντα μεγαλοπρεπής Ιερός Ναός, που δεσπόζει εδώ στην Ενορία σας.

Με ευγνωμοσύνη οφείλουμε να αναφερθούμε και σε όσους συνετέλεσαν στην ολοκλήρωση των έργων του εξωραϊσμού και σε όσους θα συνεχίσουν και στο μέλλον να συνδράμουν τις ανάγκες του Ιερού Ναού.

Θέλω τούτη την ώρα να ευχαριστήσω τόσο τον π. Κωνσταντίνο Μακρυγιάννη, τον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, όσο και τον Εφημέριό σας, τον π. Θεόδωρο Ντάλλα, όλα τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και όλους όσοι συνέβαλαν με κάθε τρόπο, έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτή την ιστορική ημέρα.

Θέλω, αγαπητοί μου αδελφοί, να ευχηθώ τα σημερινά Εγκαίνια να σταθούν η απαρχή για να σκεφτόμαστε καθημερινά τον έμψυχο ναό του Θεού, που είναι το σώμα μας. Από τη στιγμή που βαπτιζόμαστε, λαμβάνουμε τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, η οποία σκηνώνει μέσα μας και γινόμαστε όλοι ένας έμψυχος ναός της χάριτος του Θεού.

Αυτός ο έμψυχος ναός εγκαινιάζεται, καθαγιάζεται, ευλογείται και χαριτώνεται με την προσευχή και την μυστηριακή ζωή, με την συμμετοχή μας στο Μυστήριο της Εξομολογήσεως και ιδιαίτερα στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.