Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας: Ξεκινούν οι δράσεις του Ιδρύματος Πολιτισμού «Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός»

Με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους ξεκινούν οι δράσεις του Ιδρύματος Πολιτισμού «Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός», της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και στο Αγρίνιο.

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν είναι: Παραδοσιακών Χορών, Χορωδίας, Φιλαναγνωσίας, Τμήμα Χειροποίητων Δημιουργιών, Θεατρικού Εργαστηρίου, Μουσικοκινιτικής Αγωγής, Εικαστικών, Ζωγραφικής, Ψηφιδωτού, Τμήμα Αγιογραφίας για ενήλικες, παιδιά και εφήβους.

Συγκεκριμένα:

Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου ήδη λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα:

Τμήματα Παραδοσιακών Χορών ενηλίκων, κάθε Δευτέρα και ώρα17:30’ - 18:30’ το απόγευμα, κάθε Τετάρτη και ώρα 17:30’ - 18:30’ το απόγευμα και κάθε Πέμπτη και ώρα 21:00’ - 22:00’ το βράδυ.

Τμήμα Χορωδίας Ενηλίκων, κάθε Δευτέρα και ώρα 19:30’ – 20:30’ το βράδυ.

Τμήμα Θεατρικού Εργαστηρίου ενηλίκων, κάθε Δευτέρα και ώρα 17:00’ – 19:00’ το απόγευμα.

Τμήμα Χειροποίητων Δημιουργιών, κάθε Δευτέρα 17:00’ - 19:00’.

Τμήμα Φιλαναγνωσίας κάθε Τετάρτη 18:00’ - 19:00’ και 20:00’ – 21:00’ το βράδυ.

Τμήμα Θεατρικού Εργαστηρίου για παιδιά κάθε Σάββατο 10:00’ – 11:00’ π.μ.

Τμήμα Αγιογραφίας κάθε Τρίτη 19:00’ – 21:00’ το βράδυ.

Στο Αγρίνιο ήδη λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα:

Τμήματα Παραδοσιακών Χορών ενηλίκων, κάθε Τρίτη και ώρες 20:00’ - 21:00’ και 21:00’ – 22:00’ το βράδυ.

Τμήμα Χορωδίας Ενηλίκων, κάθε Πέμπτη και ώρα 20:00’ – 21:00’ το βράδυ.

Τμήμα Θεατρικού Εργαστηρίου ενηλίκων, κάθε Παρασκευή και ώρα 21:00’ – 23:00’ το βράδυ.

Τμήμα Θεατρικού Εργαστηρίου παιδιών και εφήβων, κάθε Σάββατο και ώρα 12:30’ – 13:30’ το μεσημέρι.

Τμήμα Φιλαναγνωσίας, κάθε Δευτέρα ώρα 17:00’ - 18:00’.

Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής, κάθε Τρίτη ώρα 16:00’ - 17:00’.

Με τις νέες εγγραφές θα δημιουργηθούν και νέα τμήματα σε κάθε δράση.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως στην διεύθυνση Γ. Χονδρού και Κανατά.

Στο Αγρίνιο, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου καθώς και στο κτίριο του Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδό Μελεάγρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τις εγγραφές και την συμμετοχή στις δράσεις του Ιδρύματος στα ενημερωτικά φυλλάδια που διανέμονται στις εισόδους των Ιερών Ναών, με τα τηλέφωνα των υπευθύνων.