Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας: Συνάξεις των νέων Εκκλησιαστικών Συμβουλίων

Συνάξεις συγκάλεσε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Δαμασκηνός για την επίδοση των διοριστηρίων στα νέα Εκκλησιαστικά Συμβούλια και τα μέλη των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων.

Η ανακοίνωση:

Συνάξεις των νέων Εκκλησιαστικών Συμβουλίων και των Μελών των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων των Ιερών Ναών της Ιεράς Μητροπόλεως συγκάλεσε, κατά περιφέρειες, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, προκειμένου να επικοινωνήσει με τους νέους επιτρόπους και να τους επιδώσει τα διοριστήρια για την νέα τους θητεία που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2026.

Την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Αρχιερατικών Περιφερειών Μεσολογγίου και Αστακού. Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αμφιλοχίας στα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Αρχιερατικών Περιφερειών Αμφιλοχίας, Βονίτσης, Ινάχου και Κατούνας. Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου στα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Αρχιερατικών Περιφερειών Αγρινίου, Μακρυνείας, Θέρμου και Παραβόλας.

Ο Σεβασμιώτατος, κατά τις ομιλίες του, ευχαρίστησε τους νέους Επιτρόπους για την προθυμία τους να διακονήσουν τις Ενορίες που κατοικούν και τους συνεχάρη ιδιαίτερα, δεδομένου ότι η θέση του Εκκλησιαστικού Επιτρόπου είναι εθελοντική και άμισθη και χρειάζεται κόπο και χρόνο για να ανταποκριθούν στα ευθυνοφόρα καθήκοντά τους. Ανέφερε ότι η προηγούμενη αντίστοιχη Σύναξη Επιτρόπων πραγματοποιήθηκε πριν τρία χρόνια, λίγες μόνο ημέρες μετά την Ενθρόνισή του στον ιστορικό Θρόνο της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Μέσα στο χρονικό διάστημα που πέρασε δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος να γνωρίσει τις Ενορίες και το επιτελούμενο πνευματικό έργο σε αυτές. Στη συνέχεια εστίασε την ομιλία του σε τρεις ενότητες. Στην εκκλησιολογική θεώρηση του έργου του Εκκλησιαστικού Επιτρόπου, σε έναν πρόχειρο απολογισμό της παρελθούσης τριετίας και στον οραματισμό και τους στόχους του μέλλοντος.

Αναφερόμενος ο Σεβασμιώτατος στην εκκλησιολογική θεώρηση του έργου του Εκκλησιαστικού Επιτρόπου, σημείωσε, ότι οι Πατέρες της Εκκλησίας μας αναφέρονται στην Μυσταγωγική Διαλογική Προσευχή Κλήρου και Λαού. Η κάθε Ενορία διοικείται από τις διατάξεις του νόμου 590/1977, που αποτελεί τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου είναι ο εκάστοτε Εφημέριος και ανάλογα με τον πληθυσμό της Ενορίας συμμετέχουν άλλα πέντε ή τρία λαϊκά μέλη. Όλοι μαζί διαχειρίζονται με σύνεση και διαφάνεια τα έσοδα των Ιερών Ναών και την όποια ακίνητη περιουσία εμπιστεύεται ο πιστός λαός, γι’ αυτό ζήτησε να υπάρχει συνέπεια, τάξη και επιμέλεια στην τήρηση των σχετικών βιβλίων και στις οικονομικές υποχρεώσεις του κάθε Ιερού Ναού.

Πραγματοποιώντας έναν σύντομο απολογισμό του έργου της πρώτης τριετίας, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός αναφέρθηκε στην αναζήτηση συνεργατών που από την πρώτη στιγμή προέβη για την αναβάθμιση του ποιμαντικού έργο της Ιεράς Μητροπόλεως. Σημείωσε, ότι ενθρονίστηκε Μητροπολίτης σε μία περίοδο όπου ολόκληρη η Εκκλησία βγήκε κυριολεκτικά αποδυναμωμένη από την πανδημία του Covid και ειδικά η τοπική μας Εκκλησία με την απώλεια του Επισκόπου και 10 Κληρικών της. Αν και ήδη χειροτονήθηκαν 30 περίπου Ιερείς, τα εφημεριακά κενά παραμένουν πολλά. Τόνισε ότι αναβαθμίστηκαν τα εσπερινά κηρύγματα, οι Κύκλοι Μελέτης Αγίας Γραφής και το γραπτό Κήρυγμα. Δόθηκε έμφαση στο Ιερό Μυστήριο της Εξομολογήσεως, κυρίως σε αυτή την κρίσιμη εποχή έξαρσης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και στην πνευματική ενίσχυση των Ιερατικών Οικογενειών με ετήσια σύναξη. Αναφέρθηκε επίσης, στη λειτουργία των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο, της Σχολής Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως, αλλά και των Ενοριακών Σχολών Γονέων και στην έναρξη της λειτουργίας του Βιβλιοπωλείου στην πόλη του Αγρινίου.

Ως προς τον τομέα της Φιλανθρωπίας, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως με νέο Καταστατικό. Στην ίδρυση του Ιδρύματος Ενισχύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου για την καταβολή μισθού και ασφάλειας στους αμίσθους Ιερείς, στην ανακαίνιση των υπαρχόντων Σπιτιών Γαλήνης Χριστού και στη δημιουργία νέων. Αναφέρθηκε, επίσης, στην αξιοποίηση Κληροδοτημάτων που βρισκόταν σε αδράνεια και στα τέσσερα σημαντικά έργα ΕΣΠΑ, τα οποία υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ιερά Μητρόπολη με την υποστήριξη του Περιφερειάρχου κ. Νεκταρίου Φαρμάκη και αφορούν τη δημιουργία Ξενώνα Φιλοξενίας για άτομα με αυτισμό, στην εκ βάθρων ανακαίνιση του ιστορικού Επισκοπείου της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, της Βυζαντινής Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς και του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Μεσολογγίου.

Ως προς την ποιμαντική της Νεότητας αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των Κατηχητικών Σχολείων, στην επιμόρφωση των στελεχών, στα βοηθήματα που δίδονται κατ’ έτος και φυσικά στο ανακαινιστικό έργο των Κατασκηνώσεων. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο θεσμό των Υποδειγματικών Μαθητικών Θείων Λειτουργιών που τελούνται με επιτυχία, στην καθιέρωση του θεσμού των εντεταλμένων Ιερέων σε όλες τις Σχολικές μονάδες του Νομού, στην καθιέρωση του θεσμού των Αναγνωστών και Ιεροπαίδων, στις 10 ετήσιες υποτροφίες που παρέχονται σε αριστούχους μαθητές, μέσω των κληροδοτημάτων και στη δημιουργία του Ιδρύματος Πολιτισμού.

Κατέληξε την ομιλία του με τους νέους στόχους που οραματίζεται για το μέλλον, υπογραμμίζοντας κυρίως, ότι επιθυμούμε μια Εκκλησία ζωντανή μέσα στον κόσμο, ανοιχτή προς κάθε άνθρωπο. Μια Εκκλησία δημιουργική και δυνατή που θα μπορεί να υλοποιεί το έργο της μέσα στο σύγχρονο κοινωνικό γίγνεσθαι.Τέλος, ευχήθηκε από καρδιάς σε όλα τα νέα μέλη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων και των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων καλή δύναμη στο έργο τους, με έμπνευση και όραμα για το μέλλον, αλλά και σεβασμό στην παράδοση της Εκκλησίας μας.

Οι Συνάξεις, που άρχισαν με την Ακολουθία του Αγιασμού έληξαν με την επίδοση των διοριστηρίων εγγράφων στους Προέδρους των νέων Εκκλησιαστικών Συμβουλίων και Προσκυνηματικού Οδηγού των Ιερών Μονών της Ιεράς Μητροπόλεως σε κάθε έναν Επίτροπο.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες ΕΔΩ