Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας: Μνημόνιο Συνεργασίας με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Στο μνημόνιο προβλέπεται η συνεργασία των εν λόγω φορέων σε θέματα εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων, με σκοπό την πνευματική και μορφωτική καλλιέργεια των μαθητών, καθώς και την αντιμετώπιση σύγχρονων αναγκών και προβλημάτων που παρουσιάζονται στον σχολικό χώρο.

Η έναρξη της συνεργασίας αυτής συμπίπτει με την διακοσιοστή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου και αφορά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απαντά στην ανάγκη αναθέρμανσης της ιστορικής μνήμης αλλά και της αντιμετώπισης προβλημάτων βίας και αποκλεισμού που εμφανίζονται μεταξύ των παιδιών και των εφήβων.

Όπως σημείωσε στον χαιρετισμό του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα απαιτεί συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων της παιδείας και του πολιτισμού, προκειμένου να πολλαπλασιαστούν τα οφέλη και να ενισχυθεί η συνοχή της τοπικής μας κοινωνίας.

Η υλοποίηση παρόμοιων δράσεων θα συνεχιστεί, μέσω της λειτουργίας τετραμελούς επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν οι επόπτες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως της Περιφέρειας, καθώς και δύο στελέχη της Ιεράς Μητροπόλεως.

Στον δικό του χαιρετισμό ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Κωνσταντίνος Ρήγας τόνισε, ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδυάζει το παιδαγωγικό έργο της εκπαίδευσης με την πνευματική προσφορά της Εκκλησίας. Σκοπός μας είναι να υλοποιήσουμε από κοινού δράσεις που προάγουν τη γνώση, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη γενικότερη παιδεία με την αξιακή καλλιέργεια των μαθητών μας.

Ο κ. Χρήστος Καζαντζής, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για την υπογραφή του μνημονίου, που αποτελεί άλλη μια συνεργασία της Ιεράς Μητροπόλεως με τα σχολεία, προσφέροντας πολλά οφέλη στους μαθητές. Τόνισε επίσης ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα διακόσια χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου θα αφήσει ένα πολύ δυνατό αντίκτυπο στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Η παρουσίαση της τελετής έγινε από τον κ. Χρήστο Ζήση, Διευθυντή του Ιδρύματος Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως, ενώ τον γενικό συντονισμό και την προετοιμασία της πρωτοβουλίας αυτής επιμελήθηκε ο κ. Ηλίας Λιαμής, Πρόεδρος της Συνοδικής Υποεπιτροπής Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων και Μουσικών Συνόλων της Εκκλησίας της Ελλάδος και Καθηγητής της Ελληνογαλλικής Σχολής «Άγιος Ιωσήφ».

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού

«Με πολλή χαρά αλλά και συγκίνηση σας υποδέχομαι σε αυτήν την Τελετή, η οποία με τον πιο επίσημο τρόπο επιβεβαιώνει την επιθυμία τόσο της Τοπικής μας Εκκλησίας όσο και της Εκπαιδευτικής Κοινότητας να συνεργαστούμε με απώτερο κοινό σκοπό την πνευματική πρόοδο και την μορφωτική καλλιέργεια της τοπικής μας κοινωνίας.

Από την πρώτη στιγμή που ο Θεός με αξίωσε να αναλάβω την ποιμαντική ευθύνη της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, το ενδιαφέρον αλλά και οι δυνάμεις μου στράφηκαν, όχι μόνον στην ανασυγκρότηση της Τοπικής Εκκλησίας αλλά και στην επικοινωνία με τους πολιτικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς. Το ενδιαφέρον αυτό προήλθε από την πεποίθησή μου πως μόνο με τον διάλογο, την επικοινωνία και την ενότητα όλων των φορέων της τοπικής μας κοινωνίας, θα καταστεί εφικτή η πρόοδος, η κοινωνική συνοχή αλλά και η ανάπτυξη της καινοτομίας σε όλων των ειδών τις δράσεις, γεγονός απαραίτητο προκειμένου να βρεθούμε έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες και να αποφύγουμε τους κινδύνους που εμπεριέχει ο κόσμος του μέλλοντος, ο οποίος ήδη είναι παρών.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως οι νεότερες γενιές, τα σημερινά μας παιδιά και οι σημερινοί μας έφηβοι, θα αναλάβουν σύντομα τη μεγάλη ευθύνη να διατηρήσουν την εθνική και πολιτιστική τους ταυτότητα μέσα σε έναν κόσμο, στον οποίο αμφισβητούνται θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπίνου πολιτισμού, ενώ, παράλληλα, αναδύονται νέα οράματα και νέες συμπεριφορές.

Αυτό ακριβώς το ενδιαφέρον για τη νέα γενιά βρίσκεται πίσω από την σημερινή υπογραφή του Μνημονίου μεταξύ της Ιεράς μας Μητροπόλεως και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως της Περιφέρειάς μας. Στόχος του Μνημονίου αποτελεί η συνάντηση της καινοτομίας και της αειφόρου ανάπτυξης, που συγκροτούν τους πυλώνες της σύγχρονης εκπαίδευσης, με τα διαχρονικά οράματα και τις αξίες της ορθόδοξης παραδόσεώς μας και του ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος προσέφερε στις επιστήμες τον φιλοσοφικό στοχασμό και τη διερευνητική μέθοδο, αποτελώντας τον πυρήνα του δυτικού πολιτισμού.

Είμαι απόλυτα πεπεισμένος πως η συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας και των στελεχών της Μητροπόλεώς μας, η οποία έχει αποσπάσει για τον σκοπό αυτό και έχει εκπαιδεύσει ικανότατους συνεργάτες, θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα υλοποίησης στοχευμένων και πρωτότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με σκοπό την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και την επιθυμία συμμετοχής σε δράσεις συνεργασίας, διαθεματικότητας και καλλιέργειας του μορφωτικού, καλλιτεχνικού και πνευματικού αισθητηρίου τους.

Η διακοσιοστή επέτειος από την Έξοδο του Μεσολογγίου αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία ενάρξεως αυτής της συνεργασίας, μέσω ενός πρωτότυπου εκπαιδευτικού προγράμματος. Το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο δημιούργησε, χρηματοδότησε και στελέχωσε η Ιερά μας Μητρόπολη, έχει κινηθεί μέσα στο πλαίσιο των πιο σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών, εστιάζοντας στην ιστορική μνήμη αλλά και στην ανάγκη ενίσχυσης της αυτοκαταξίωσης και της βελτίωσης της

κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα οξυμένα προβλήματα βίας και αποκλεισμού στον σχολικό χώρο.

Εύχομαι, ο Πανάγαθος Θεός να ευλογήσει αυτή την πρωτοβουλία μας και να μας οδηγήσει, από κοινού, σε δρόμους υψηλών οραματισμών, τους οποίους τόσο ανάγκη έχει η Ελλάδα του 21ου αιώνα.

