Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας: Η εορτή του Αγίου Αρτεμίου και του Αγίου Γερασίμου

Η εορτή του Αγίου Αρτεμίου και του Αγίου Γερασίμου στην Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή με την επίσκεψη του Μητροπολίτη κ. Δαμασκηνού και τον Εσπερινό που τελέσθηκε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Αρτεμίου

Την Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας επισκέφθηκε το απόγευμα της Κυριακής 19ης Οκτωβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, κατόπιν προσκλήσεως του Διευθυντού, Ταξιάρχου κ. Δημητρίου Γαλαζούλα, με αφορμή την εορτή του προστάτου της Ελληνική Αστυνομίας, Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου.

Ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στην Ακολουθία του Εσπερινού, που τελέσθηκε στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Αρτεμίου, που βρίσκεται στον περίβολο του Αστυνομικού Μεγάρου και ευλόγησε την Αρτοκλασία που προσέφεραν οι Αστυνομικοί, ευχόμενος υπέρ υγείας αυτών και των οικογενειών τους.

Συμμετείχαν: ο Διευθυντής της Δ.Α. Ακαρνανίας, Ταξίαρχος κ. Δημήτρης Γαλαζούλας, οι Αστυνομικοί Διευθυντές, οι Διοικητές των Υπηρεσιών, Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και εργαζόμενοι της Διευθύνσεως Αστυνομίας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάσης Μαυρομμάτης, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νικόλαος Κατσακιώρης, Αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι τοπικών Συλλόγων και Φορέων.

Ο Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός απευθυνόμενος στα μέλη της Ελληνικής Αστυνομίας και σε όσους συμμετείχαν στην Ακολουθία του Εσπερινού ευχήθηκε ο Άγιος Αρτέμιος να ευλογεί και να αγιάζει καθημερινά όλο το προσωπικό της Αστυνομικής Διευθύνσεως από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο και να περιφρουρεί τις οικογένειες των Αστυνομικών της πόλεως και της περιοχής.

«Σήμερα είμαστε όλοι εδώ για να τιμήσουμε τον Άγιο Αρτέμιο και για να τον ευχαριστήσουμε, διότι πρεσβεύει και προστατεύει όλα τα μέλη της Ελληνικής Αστυνομίας στην επιτέλεση του καθήκοντός τους. Είμαστε εδώ και για να ευχαριστήσουμε όλους όσοι υπηρετούν στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας στην πόλη και στην περιοχή αυτή. Οι ευχαριστίες μας είναι ειλικρινείς, γιατί γνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνική Αστυνομία στην διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης, της γαλήνης και της συνοχής, στην πάταξη του εγκλήματος και κάθε παραβατικής συμπεριφοράς, στην εφαρμογή του νόμου από όλους τους πολίτες. Γνωρίζουμε τους κόπους και τις θυσίες των μελών της Ελληνικής Αστυνομίας. Γνωρίζουμε, ότι πολλές φορές στην επιτέλεση του καθήκοντος διακυβεύεται ακόμη και αυτό το πολύτιμο αγαθό της ζωής και της σωματικής υγείας.

Μνημονεύουμε αυτή τη στιγμή με ευγνωμοσύνη όλους εκείνους που έπεσαν στην επιτέλεση του καθήκοντος και αποτελούν τους ενδόξους ήρωες της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι ψυχές τους κοσμούν το στερέωμα του ηρώων αυτού του Σώματος» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος και κατέληξε λέγοντας:

«Σήμερα, είμαστε όλοι εδώ για να διατρανώσουμε την ενότητά μας και ταυτόχρονα να στηρίξουμε το έργο των Αστυνομικών και των οικογενειών τους, ευχόμενοι και προσευχόμενοι, ο Άγιος Αρτέμιος να χαρίζει την αρετή της γενναιότητας και της τόλμης, την αρετή της πίστης και του ομολογιακού φρονήματος, να περιφρουρεί όλους τους Αστυνομικούς κατά την ώρα της επιτέλεσης του καθήκοντός τους και να χαρίζει στους ιδίους και στις οικογένειες τους υγεία, πνευματική πρόοδο και προκοπή».

Το πρωί της Δευτέρας 20ης Οκτωβρίου 2025, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός μετέβη στο χωριό Γιαννόπουλοι του ορεινού Βάλτου, όπου στον Ιερό Ενοριακό Ναό του Αγίου Γερασίμου χοροστάτησε στην Ακολουθία του Όρθρου και προεξήρχε στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο Πρωτοπρ. Γεώργιος Τηγάνης, Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Αμφιλοχίας.

Κατά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε τη χαρά του, γιατί επισκέφθηκε την Ενορία αυτή του ορεινού Βάλτου και τέλεσε το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ευχαρίστησε τους κατοίκους του χωριού για την πληθωρική τους παρουσία και συνεχάρη τον Εφημέριό τους, π. Ανδρέα Μπακασίνη για την επιμέλεια που επιδεικνύει στην επιτέλεση των καθηκόντων του και στον εξωραϊσμό του Ιερού Ναού.

Αναφερόμενος στην ερήμωση των χωριών του ορεινού Βάλτου ανέφερε: «Γνωρίζω, ότι σιγά σιγά ο πληθυσμός στον ορεινό Βάλτο μειώνεται και πραγματικά αγωνιώ και εγώ μαζί με εσάς, πώς θα είναι αυτά τα χωριά μας μετά από κάποιες δεκαετίες.

Εσείς εδώ γεννηθήκατε, εδώ μεγαλώσατε, εδώ είναι το βιός και η γη σας, που την έχετε ποτίσει με τον ιδρώτα του κόπου σας. Δυστυχώς τα νέα παιδιά δεν επιστρέφουν πίσω στην πατρώα γη τους. Μεγαλώνουν μόνο οι πόλεις και αυξάνει ο πληθυσμός μόνο της πρωτεύουσας. Το αποτέλεσμα είναι τραγικό. Τα σχολεία μας κλείνουν, οι υπηρεσίες μεταφέρονται στα μεγάλα αστικά κέντρα και η ύπαιθρος νεκρώνει σταδιακά. Ίσως το μόνο που παραμένει ζωντανό είναι οι Ενορίες μας. Και θέλω να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους Κληρικούς της Αρχιερατικής Περιφέρειας Ινάχου, γιατί εξυπηρετούν πολλές Ενορίες, έτσι ώστε να χτυπάει ακόμα η καμπάνα κάποιες Κυριακές το έτος, να λειτουργούνται οι Ιεροί Ναοί και να διατηρείται ζωντανή η πίστη μας».

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον Αρχιερατικό Επίτροπο, Αρχιμ. Αμβρόσιο Σιώρο, τον π. Γεώργιο Τηγάνη για την διακονία του Θείου Λόγου, αλλά και γιατί επισκέπτεται τα χωριά αυτά και εξομολογεί τους κατοίκους και όλους τους Κληρικούς για την διακονία τους.

Τέλος, θέλοντας να επιβραβεύσει και να τιμήσει τον π. Ανδρέα για το έργο του, του απένειμε το οφφίκιο του Οικονόμου, προτρέποντάς τον να συνεχίσει για πολλά χρόνια την διακονία του στην όμορφη αυτή Ενορία του Βάλτου.

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες στον ακόλουθο σύνδεσμο https://photos.app.goo.gl/947G7qjokvtaWxe39